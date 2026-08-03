« Un potentiel énorme pour rendre le programme de l’équipe nationale masculine encore plus fort » : Mauricio Pochettino fait officiellement son retour à la tête de l’USMNT après avoir signé un nouveau contrat jusqu’à la Coupe du monde 2030

La fédération américaine a confirmé lundi le retour de Pochettino, l’entraîneur argentin ayant officiellement signé un nouveau contrat. Le retour de Pochettino était toutefois en préparation depuis un certain temps, les premières discussions ayant eu lieu avant même le parcours des États-Unis en Coupe du monde. Après l’élimination de l’équipe face à la Belgique, Pochettino avait indiqué que les deux parties reprendraient les discussions après une période de repos, et cette période de repos a débouché sur la poursuite du partenariat entre le sélectionneur et la fédération.

Dans le cadre du retour de Pochettino, lui et son staff accorderont une attention accrue à la vision d’ensemble du football américain, notamment le parcours vers l’équipe nationale, le football de jeunes, l’entraînement et d’autres aspects techniques de ce sport dans le pays.

Du point de vue de l’équipe nationale A, Pochettino aura de nombreux grands rendez-vous sur la route de 2030. Les États-Unis disputeront la Ligue des nations et la Gold Cup en 2027 et 2029, tandis que, selon certaines informations, les États-Unis accueilleront de nouveau la Copa America en 2028.

Comme lors de sa nomination initiale, U.S. Soccer a pu conclure ce recrutement grâce aux contributions de Kenneth C. Griffin, fondateur et directeur général de Citadel et fondateur de Griffin Catalyst, tandis que des contributions supplémentaires ont été apportées par Scott Goodwin, Adam Freede et plusieurs autres partenaires.