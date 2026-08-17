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Un plan pour corriger les points faibles : Mourinho reporte le retour des deux joyaux du Real Madrid

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Décision commune avec la direction du Real Madrid

Le Real Madrid ne semble pas encore avoir arrêté la forme définitive de l'avenir de deux de ses jeunes joueurs, le club ayant laissé la porte ouverte à des évolutions qui pourraient les ramener au « Santiago Bernabéu » à l'issue de la saison prochaine.

Mourinho estime que les deux joueurs progressent bien, et il a accepté de les suivre de près.


  • Une perspective positive : accord entre le Real et Mourinho

    Le Real Madrid a proposé cet été à José Mourinho de faire revenir les deux joueurs issus de l'académie du club, Chema Andrés et Jacobo Ramón, qui brillent loin du stade Santiago-Bernabéu, afin de renforcer le milieu de terrain et la défense, les deux postes les plus faibles de l'équipe, selon le site Defensa Central.

    L'entraîneur portugais et le club se sont mis d'accord pour repousser la décision d'une année supplémentaire dans les deux cas. Mourinho estime que les joueurs progressent bien et a accepté de les suivre de près tout au long de la saison, même si le plan initial du Real Madrid était d'attendre jusqu'en 2027. Compte tenu de la faiblesse de l'équipe en défense et au milieu de terrain, la possibilité d'intégrer les deux joueurs à son effectif a été soumise à Mourinho. Le club a confiance dans la capacité des deux hommes à évoluer au Bernabéu, mais estime qu'ils ont encore besoin d'un peu de temps. Mourinho partage cet avis, puisqu'il a écarté l'option de racheter les joueurs formés à l'académie du club afin de suivre de près leur progression durant la saison 2026-2027.

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  • Valeur de rachat

    Le Real Madrid peut récupérer Chema Andrés à l'été 2027 contre 18 millions d'euros, tandis que la valeur de la clause de rachat de Jacobo Ramón se situe entre 9 et 10 millions d'euros. Ainsi, le coût du rachat des deux joueurs réunis ne dépassera pas 30 millions d'euros, une somme que le club juge appropriée, d'autant plus qu'il a déjà encaissé une plus-value en les vendant l'été dernier.

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  • La décision de la saison prochaine : un bénéfice financier ou sportif ?

    Mourinho a l'intention de suivre personnellement Jimmy Andrés (Stuttgart) et Jacobo Ramón (Côme), en observant leur progression et leur niveau avec leurs équipes respectives en Allemagne et en Italie, avant de transmettre sa recommandation à la direction du Real Madrid concernant leur retour.

    Si le club décide de ne pas activer les clauses de rachat, cela ne signifiera pas pour autant la fin des bénéfices qu'il peut tirer de ce duo, car le Real Madrid pourrait réaliser un nouveau gain financier en les revendant à l'avenir, à la faveur de leurs performances éclatantes en dehors de la capitale espagnole.

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