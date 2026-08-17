Le Real Madrid a proposé cet été à José Mourinho de faire revenir les deux joueurs issus de l'académie du club, Chema Andrés et Jacobo Ramón, qui brillent loin du stade Santiago-Bernabéu, afin de renforcer le milieu de terrain et la défense, les deux postes les plus faibles de l'équipe, selon le site Defensa Central.

L'entraîneur portugais et le club se sont mis d'accord pour repousser la décision d'une année supplémentaire dans les deux cas. Mourinho estime que les joueurs progressent bien et a accepté de les suivre de près tout au long de la saison, même si le plan initial du Real Madrid était d'attendre jusqu'en 2027. Compte tenu de la faiblesse de l'équipe en défense et au milieu de terrain, la possibilité d'intégrer les deux joueurs à son effectif a été soumise à Mourinho. Le club a confiance dans la capacité des deux hommes à évoluer au Bernabéu, mais estime qu'ils ont encore besoin d'un peu de temps. Mourinho partage cet avis, puisqu'il a écarté l'option de racheter les joueurs formés à l'académie du club afin de suivre de près leur progression durant la saison 2026-2027.

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