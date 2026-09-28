Un plan de sauvetage suspendu à la justice : l'ancien club de Zidane vendu pour un euro !

Selon le journal L'Équipe, la société d'investissement britannique « Sparta Capital », en partenariat avec la société américaine « Park Bench », a acquis le club de Bordeaux « pour un euro ».

Le quotidien français a révélé, selon ce qu'a rapporté le site brésilien O Globo : « La transaction a été confirmée fin juillet et vise à restructurer le club français, qui fait face à une grave crise financière et était menacé de faillite. »

L'homme d'affaires Gérard Lopez, propriétaire du club de Bordeaux depuis 2021, a cédé sa participation majoritaire et a également renoncé à une clause d'achat d'une valeur de 12 millions d'euros, afin de faciliter l'opération de vente.

Le contrôle est passé à la société Sparta Capital, dirigée par Frank Toil, ancien conseiller du club de Milan. Park Bench appartient au Britannique James Bord, l'un des investisseurs dans le football en Écosse et en Espagne.