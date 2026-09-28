Les crises financières ont poussé l'un des clubs les plus emblématiques de France au bord de l'effondrement, après une dégradation progressive de sa situation en raison des dettes et d'une mauvaise gestion, avant qu'un rachat symbolique de sa propriété ne soit finalisé pour éviter la liquidation et assurer sa pérennité, à un prix exceptionnel.
Un plan de sauvetage suspendu à la justice : l'ancien club de Zidane vendu pour un euro !
Un euro, le prix du sauvetage
Selon le journal L'Équipe, la société d'investissement britannique « Sparta Capital », en partenariat avec la société américaine « Park Bench », a acquis le club de Bordeaux « pour un euro ».
Le quotidien français a révélé, selon ce qu'a rapporté le site brésilien O Globo : « La transaction a été confirmée fin juillet et vise à restructurer le club français, qui fait face à une grave crise financière et était menacé de faillite. »
L'homme d'affaires Gérard Lopez, propriétaire du club de Bordeaux depuis 2021, a cédé sa participation majoritaire et a également renoncé à une clause d'achat d'une valeur de 12 millions d'euros, afin de faciliter l'opération de vente.
Le contrôle est passé à la société Sparta Capital, dirigée par Frank Toil, ancien conseiller du club de Milan. Park Bench appartient au Britannique James Bord, l'un des investisseurs dans le football en Écosse et en Espagne.
11 millions d'euros : la crise est-elle terminée ?
Bordeaux a remporté le championnat de France à six reprises, la dernière lors de la saison 2008-2009, mais le club a été relégué en deuxième division en 2022 et n'a pas réussi à remonter sur fond de dégradation financière, après avoir enregistré un déficit d'environ 40 millions d'euros. La crise s'est ensuite aggravée avec la perte de son statut de « club professionnel » après 87 ans, ce qui a été suivi par la fermeture temporaire de ses catégories de jeunes et son exclusion des compétitions nationales.
Dans une tentative de remettre Bordeaux sur les rails, les nouveaux propriétaires ont réuni près de 11 millions d'euros, une somme déposée sur un compte séquestre afin de couvrir les dépenses de la saison en cours et de répondre aux exigences du plan de redressement judiciaire.
Malgré cela et malgré le changement de direction, l'avenir du club n'est pas encore assuré, puisque l'équipe attend une décision du Comité national olympique et sportif français, chargé d'examiner l'appel déposé contre son exclusion des compétitions nationales.
Si l'appel est accepté, cela permettra à Bordeaux de préserver son activité sportive, tandis que se poursuivra la tentative de reconstruire ses ressources financières sous la nouvelle direction.
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L'usine à stars
Bordeaux a toujours été considéré comme un tremplin pour de nombreuses stars françaises et internationales. En tête de liste figure Zinédine Zidane, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, qui a évolué à Bordeaux entre 1992 et 1996, avant son transfert à la Juventus et le début de son ascension vers le sommet mondial.
Jules Koundé, l'actuel défenseur du Barça, est également sorti du club. Il y a débuté sa carrière avant d'attirer les regards avec Séville, puis de rejoindre le club catalan.
Plusieurs noms de renom ont aussi porté le maillot de Bordeaux, à l'image de Lizarazu, Christophe Dugarry, Alain Giresse, Pauleta, Marouane Chamakh, Didier Deschamps, Éric Cantona, Tchouaméni et Malcom, ce qui reflète le statut historique du club en tant que l'une des plus importantes usines à talents de France.
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