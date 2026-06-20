Nagelsmann a endossé le rôle de psychologue. L’heure n’était plus aux plaisanteries. Il s’agissait de Leroy Sané. Aucun footballeur allemand ne divise autant les esprits que cet ailier droit de 30 ans ; depuis la victoire 7-1 contre Curaçao en ouverture de la Coupe du monde, le débat fait rage.

S’il a multiplié les efforts et beaucoup travaillé, l’attaquant a également été en manque de réussite dans ses actions offensives. Il a ainsi gâché deux occasions en or et demeure, à ce jour, le seul avant-centre allemand à ne pas avoir marqué de point. De nombreux supporters, experts et journalistes ont donc réclamé sa place sur le banc pour le match contre la Côte d’Ivoire, évoquant les options Deniz Undav ou Jamie Leweling. Pour le sélectionneur, ces réactions sont hâtives et injustifiées.