Lors de la conférence de presse précédant le deuxième match de l'Allemagne à la Coupe du monde, samedi à 22 heures contre la Côte d'Ivoire, le sélectionneur national Julian Nagelsmann n'a pas seulement été interrogé en tant qu'entraîneur. On lui a également demandé, non sans une pointe d'ironie, de jouer les biologistes. Interrogé au sujet du serpent aperçu au camp d’entraînement de Winston-Salem, dont Joshua Kimmich avait récemment parlé, il a répondu sur un ton badin, mais légèrement agacé : « C’est un gros anaconda. » En réalité, il s’agirait d’une vipère des fossés, espèce potentiellement dangereuse.
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« Un phénomène psychologique pas toujours compréhensible pour les personnes extérieures » : Julian Nagelsmann analyse le cas de Leroy Sané
Nagelsmann a endossé le rôle de psychologue. L’heure n’était plus aux plaisanteries. Il s’agissait de Leroy Sané. Aucun footballeur allemand ne divise autant les esprits que cet ailier droit de 30 ans ; depuis la victoire 7-1 contre Curaçao en ouverture de la Coupe du monde, le débat fait rage.
S’il a multiplié les efforts et beaucoup travaillé, l’attaquant a également été en manque de réussite dans ses actions offensives. Il a ainsi gâché deux occasions en or et demeure, à ce jour, le seul avant-centre allemand à ne pas avoir marqué de point. De nombreux supporters, experts et journalistes ont donc réclamé sa place sur le banc pour le match contre la Côte d’Ivoire, évoquant les options Deniz Undav ou Jamie Leweling. Pour le sélectionneur, ces réactions sont hâtives et injustifiées.
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Équipe nationale allemande : Julian Nagelsmann prend la défense de Leroy Sané
« Il existe un phénomène psychologique », a expliqué Nagelsmann. « Quand on a catalogué une personne et qu’on l’a en quelque sorte caractérisée, tout ce qu’on perçoit, même de manière très vague, comme allant dans ce sens est jugé bien plus sévèrement. Je pense que c’est exactement ce qui se passe avec lui en ce moment. » Nagelsmann a estimé que les critiques à l’encontre de la prestation de Sané contre Curaçao étaient « injustifiées ».
« On lui a souvent reproché un manque d’assiduité et de ne pas assez se déplacer. Or, c’est précisément ce qu’il a fait pendant cette rencontre », a analysé le sélectionneur national. Sané a montré de « très bonnes choses sur le terrain » et a rempli les tâches qui lui avaient été confiées. « L’essentiel est que nous puissions établir un plan, le partager avec le groupe, puis vérifier si un joueur l’applique », explique Nagelsmann, avant de reconnaître : « Ce n’est pas toujours facile à comprendre de l’extérieur. »
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Julian Nagelsmann : « Je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas jouer. »
Conformément à son assiduité et à la qualité de son travail lors de la semaine d’entraînement précédente, Sané devrait à nouveau être aligné d’entrée contre la Côte d’Ivoire. « Je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas jouer, Je ne me laisse pas influencer par les opinions extérieures. » Toutefois, le sélectionneur allemand envisage de l’utiliser dans un rôle légèrement plus défensif, en soutien de l’arrière droit Joshua Kimmich, afin de contenir le dribbleur vif Yan Diomande.
Selon Nagelsmann, les polémiques médiatiques ne perturbent pas l’attaquant : « Je peux vous l’assurer : cela ne le dérange pas. C’est plutôt moi que cela préoccupe, car je n’aime pas qu’on écrive ce genre de choses sur mes joueurs. » Reste, selon le sélectionneur, à « ce qu’il vous convainque d’écrire de meilleures choses à son sujet ». « Mais même si vous écrivez mieux à son sujet, cela ne lui donnera pas davantage confiance en lui. Cette confiance, il la tire de nous, parce que nous le laissons jouer, et de l’équipe, grâce à des retours positifs et à l’acceptation dont il bénéficie. »