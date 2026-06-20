« Un phénomène psychologique pas toujours compréhensible de l’extérieur » : Julian Nagelsmann décrypte le cas Leroy Sané

Convaincu par l’assiduité et le sérieux de Sane lors de la semaine d’entraînement, Nagelsmann confirme son intention de le titulariser dès le coup d’envoi face à la Côte d’Ivoire : « Je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas jouer. Je ne me laisse pas influencer par les opinions extérieures. » Toutefois, le sélectionneur allemand envisage de l’utiliser dans un rôle légèrement plus défensif, en soutien à l’arrière droit Joshua Kimmich, afin de contenir le dribbleur vif Yan Diomande.

Par ailleurs, selon Nagelsmann, les débats publics autour de sa personne ne dérangent pas Sane : « Je peux vous l’assurer : cela ne le dérange pas. C’est plutôt moi que cela préoccupe, car je n’aime pas qu’on écrive ce genre de choses sur mes joueurs. » Mais en fin de compte, c’est « à lui de vous convaincre d’écrire de meilleures choses à son sujet », a déclaré Nagelsmann. « Mais même si vous écrivez mieux à son sujet, cela ne lui donnera pas davantage confiance en lui. Cette confiance, il la tire de nous, parce que nous le laissons jouer, et de l’équipe, grâce à des retours positifs et à l’acceptation dont il bénéficie. »