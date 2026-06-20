Lors de la conférence de presse précédant le deuxième match de l'Allemagne à la Coupe du monde, samedi à 22 heures contre la Côte d'Ivoire, le sélectionneur national Julian Nagelsmann n'a pas seulement été interrogé en tant qu'entraîneur. On lui a aussi demandé, entre autres, d'endosser le rôle de biologiste, ce qu'il n'a pas pris très au sérieux. Interrogé au sujet du serpent aperçu au camp d’entraînement de Winston-Salem, dont Joshua Kimmich avait récemment parlé, il a répondu sur un ton badin, mais légèrement agacé : « C’est un gros anaconda. » En réalité, il s’agirait d’une vipère des fossés, espèce potentiellement dangereuse.
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« Un phénomène psychologique pas toujours compréhensible de l’extérieur » : Julian Nagelsmann décrypte le cas Leroy Sané
Nagelsmann a endossé le rôle de psychologue. L’heure n’était plus aux plaisanteries. Il s’agissait de Leroy Sané. Aucun footballeur allemand ne divise autant les opinions que cet ailier droit de 30 ans ; depuis la victoire 7-1 contre Curaçao en ouverture de la Coupe du monde, le débat fait rage.
S’il a multiplié les efforts et beaucoup travaillé, l’attaquant a également connu une série de maladresses dans ses actions offensives. Il a ainsi gâché deux occasions en or de manière assez lamentable et est resté le seul avant-centre allemand à ne pas avoir marqué. De nombreux supporters, experts et journalistes ont donc réclamé sa place sur le banc pour le match contre la Côte d’Ivoire, évoquant les options Deniz Undav ou Jamie Leweling. Pour le sélectionneur, ces réactions sont hâtives et injustifiées.
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Équipe nationale allemande : Julian Nagelsmann prend la défense de Leroy Sané
« Il existe un phénomène psychologique », a expliqué Nagelsmann. « Quand on a catalogué une personne et qu’on l’a en quelque sorte caractérisée, tout ce qu’on perçoit, même de manière très vague, comme allant dans ce sens est jugé bien plus sévèrement. Je pense que c’est exactement ce qui se passe avec lui en ce moment. » Nagelsmann a estimé que les critiques à l’encontre de la prestation de Sané contre Curaçao étaient « injustifiées ».
« On lui a souvent reproché un manque d’assiduité et de ne pas assez se déplacer. Or, c’est précisément ce qu’il a fait pendant cette rencontre », a estimé le sélectionneur national. Sané a montré « de très bonnes choses sur le terrain » et a rempli les tâches qui lui avaient été confiées. « L’essentiel est que nous puissions définir une stratégie, la travailler avec le groupe, puis vérifier si un joueur l’applique », explique le sélectionneur, avant de reconnaître : « Ce n’est pas toujours facile à comprendre de l’extérieur. »
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Julian Nagelsmann : « Je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas jouer. »
Convaincu par l’assiduité et le sérieux de Sane lors de la semaine d’entraînement, Nagelsmann confirme son intention de le titulariser dès le coup d’envoi face à la Côte d’Ivoire : « Je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas jouer. Je ne me laisse pas influencer par les opinions extérieures. » Toutefois, le sélectionneur allemand envisage de l’utiliser dans un rôle légèrement plus défensif, en soutien à l’arrière droit Joshua Kimmich, afin de contenir le dribbleur vif Yan Diomande.
Par ailleurs, selon Nagelsmann, les débats publics autour de sa personne ne dérangent pas Sane : « Je peux vous l’assurer : cela ne le dérange pas. C’est plutôt moi que cela préoccupe, car je n’aime pas qu’on écrive ce genre de choses sur mes joueurs. » Mais en fin de compte, c’est « à lui de vous convaincre d’écrire de meilleures choses à son sujet », a déclaré Nagelsmann. « Mais même si vous écrivez mieux à son sujet, cela ne lui donnera pas davantage confiance en lui. Cette confiance, il la tire de nous, parce que nous le laissons jouer, et de l’équipe, grâce à des retours positifs et à l’acceptation dont il bénéficie. »