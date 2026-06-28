Les copropriétaires de Wrexham ont rendu un hommage émouvant à Mullin après l’annonce de son départ, au terme de cinq saisons passées dans le nord du Pays de Galles. L’attaquant, fer de lance de l’ascension du club de la National League jusqu’au Championship, a été salué comme une figure emblématique, tant pour l’équipe que pour la communauté locale.

Dans un message publié sur Instagram, McElhenney a exprimé sa gratitude en déclarant : « Il n’y a pas de sentiment plus fort que la conviction que nous faisons partie de quelque chose qui nous dépasse. Cela nous donne un sens et un but. Cela suscite des moments de profonde gratitude, que ce soit dans les moments de triomphe ou de tragédie, car nous ne sommes jamais vraiment seuls. Il y a toujours quelqu’un pour nous relever quand nous tombons. Mais certaines personnalités, très spéciales, marchent devant et tracent un sillon de lumière rayonnante et d’excellence que nous pouvons tous suivre. Même si nous savons que leur éclat individuel nous est inaccessible, leur simple présence élève le collectif vers des sommets inimaginables. Elles nous font croire. Merci @paulmullin12 d’avoir été ce phare de brillance rayonnante pour ce club et cette communauté. Merci de nous avoir montré ce qui est possible. Merci de nous avoir tous fait croire en nous. »







