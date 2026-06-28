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« Un phare d’éclat rayonnant » : Ryan Reynolds et Rob McElhenney rendent hommage à la légende Paul Mullin, tandis que Wrexham officialise la résiliation du contrat de l’attaquant
Un hommage hollywoodien rendu à une icône de Wrexham
Les copropriétaires de Wrexham ont rendu un hommage émouvant à Mullin après l’annonce de son départ, au terme de cinq saisons passées dans le nord du Pays de Galles. L’attaquant, fer de lance de l’ascension du club de la National League jusqu’au Championship, a été salué comme une figure emblématique, tant pour l’équipe que pour la communauté locale.
Dans un message publié sur Instagram, McElhenney a exprimé sa gratitude en déclarant : « Il n’y a pas de sentiment plus fort que la conviction que nous faisons partie de quelque chose qui nous dépasse. Cela nous donne un sens et un but. Cela suscite des moments de profonde gratitude, que ce soit dans les moments de triomphe ou de tragédie, car nous ne sommes jamais vraiment seuls. Il y a toujours quelqu’un pour nous relever quand nous tombons. Mais certaines personnalités, très spéciales, marchent devant et tracent un sillon de lumière rayonnante et d’excellence que nous pouvons tous suivre. Même si nous savons que leur éclat individuel nous est inaccessible, leur simple présence élève le collectif vers des sommets inimaginables. Elles nous font croire. Merci @paulmullin12 d’avoir été ce phare de brillance rayonnante pour ce club et cette communauté. Merci de nous avoir montré ce qui est possible. Merci de nous avoir tous fait croire en nous. »
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Forger la légende de Wrexham
Arrivé à Wrexham en 2021 en provenance de Cambridge United, Paul Mullin a immédiatement justifié la confiance placée en lui. Meilleur buteur de League Two la saison précédente, il a inscrit 110 buts en 172 matchs et été élu « Joueur de la saison » à trois reprises, un record. Il quitte le club comme neuvième meilleur buteur de son histoire.
Reynolds a salué son départ en ces termes : « Chaque jour à Wrexham, sur le terrain comme en dehors, Paul a incarné le courage, la ténacité et l’humanité. Quel que soit notre classement, nous n’avons jamais perdu espoir, car nous savions que notre super-héros, capable de transformer les dernières minutes d’un match en miracle, était à nos côtés. Il a insufflé l’espoir non seulement à un groupe, mais à toute une ville, voire au-delà. C’est ce qui rend Paul exceptionnel. @paulmullin12, j’espère que tu mesures l’impact que tu as eu sur Wrexham et sur chacun d’entre nous. J’ai été fier de te voir repousser les limites du possible et je te serai toujours reconnaissant. Je sais que tu ne cesseras jamais de te battre pour ce qui compte vraiment. »
« Après tout ce que j'ai fait… » Cette phrase, lâchée à l’issue du match, résume à elle seule l’intensité de la rencontre et souligne le sentiment de satisfaction de l’auteur après son implication décisive sur le terrain.
Malgré son statut de héros, les 18 derniers mois du mandat de Mullin ont été plus difficiles. L’attaquant s’est retrouvé écarté des plans après une opération et a passé la saison 2025-2026 loin du club. Après un passage écourté à Wigan Athletic en janvier, il a rejoint Bradford City, club de League One, pour terminer la saison.
Plus tôt cette année, Mullin a admis que la fin brutale de son statut de star chez les Red Dragons avait été dure à digérer. Il a confié aux journalistes : « C’est quelque chose que j’ai trouvé assez difficile à vivre ces 18 derniers mois. Ça m’est tombé dessus sans crier gare, après tout ce que j’avais accompli, bien sûr, puis après mon opération. En quelque sorte, tout s’est arrêté là, ce qui a été difficile à accepter, mais c’est le football, vous savez. Je ne l’accepterai jamais, au vu de ce qui s’est passé. C’était dur, très dur, mais c’est le football : il faut tourner la page. »
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Un héritage durable à l’hippodrome
L'entraîneur Phil Parkinson, qui a dirigé les années les plus prolifiques de Mullin, a salué la contribution de l'attaquant à l'histoire du club. Wrexham a connu un succès sans précédent durant cette période, décrochant trois promotions consécutives pour atteindre le Championship. Mullin a été l'un des dix seuls joueurs à faire partie de l'effectif tout au long de cette ascension marquée par trois promotions d'affilée.
Parkinson a déclaré : « Je tiens à souhaiter bonne chance à Paul. Cet accord lui permet de prendre son temps et de trouver le club qui lui convient le mieux pour la suite. On ne saurait sous-estimer le rôle que Mulls a joué dans l'histoire du Wrexham Football Club au cours des cinq dernières années, avec tant de buts et de moments mémorables. Il restera un joueur dont nos supporters se souviendront toujours et qu'ils vénéreront. »