« L'entraîneur doit d'abord m'observer pour vérifier si je correspond au style de jeu et si je peux m'intégrer au groupe. Alors, oui, cette sélection est une surprise. Je pense que le staff technique a visionné mes matchs et connaît mes qualités », a expliqué Summerville au sujet de sa convocation inattendue pour la Coupe du monde.
Il aurait même pu prendre part aux matchs amicaux de fin mars contre la Norvège (2-1) et l’Équateur (1-1). La légende offensive Ruud van Nistelrooy, devenu adjoint de Koeman en février, s’est d’ailleurs déplacé en Angleterre pour le voir à l’œuvre avec West Ham. Mais début mars, peu avant ces rencontres, une blessure au mollet l’avait écarté des terrains.
C’est donc à l’occasion de cette Coupe du monde, qui a permis à Summerville de réaliser un rêve d’enfance, qu’il a reçu sa toute première convocation avec les Oranje : « J’étais chez moi, sur le canapé avec ma famille quand j’ai appris ma sélection. Cela a suscité beaucoup d’émotions, surtout après la saison que j’ai vécue, avec toutes ces blessures », a expliqué Summerville.
Après s’être imposé à Leeds en Premier League lors de la saison 2022/23 puis avoir brillé en Championship la saison suivante (19 buts et 9 passes décisives en 43 matchs), l’attaquant était prêt à passer à la vitesse supérieure. Ayant manqué de peu la remontée avec les Peacocks, il décide de partir à l’été 2024. Sur le plan financier, le club de Farke a respiré, West Ham ayant déboursé près de 30 millions d’euros. Sportivement, le mentor allemand aurait aimé conserver son protégé, mais il a dû le laisser partir à contrecœur.
À West Ham, ses performances mettent toutefois du temps à décoller : en 19 apparitions en Premier League, il ne participe qu’à deux buts (un but, une passe décisive). Une blessure à la cuisse l’écarte ensuite durant toute la seconde partie de sa première saison. Cette blessure, qui l’a tenu à l’écart de janvier à fin août 2025, a freiné sa progression.
Bien qu’il ait connu de nouvelles petites blessures, il a travaillé pour revenir et affiche une nette progression depuis le début de l’année 2026. Summerville s’est imposé comme l’un des joueurs clés et l’une des rares constantes d’un West Ham finalement relégué. Ses performances solides entre mi-janvier et début mars l’ont placé dans le viseur de l’Elftal.
À peine la déception de la relégation digérée, il a fait ses débuts avec les Oranje début juin, lors d’un amical perdu 0-1 contre l’Algérie. Lors de son deuxième match international, il a délivré sa première passe décisive lors de la victoire 2-1 contre l’Ouzbékistan, avant d’inscrire son premier but en ouverture de la Coupe du monde face au Japon. Samedi soir, pour le deuxième match crucial de la phase de groupes face à la Suède, Koeman pourrait à nouveau aligner d’emblée ce nouveau venu dans le tournoi.