Doté d’un potentiel indéniable, Summerville espérait toujours s’imposer au Feyenoord. En vain. « Bien sûr, ce départ m’a fait mal, car le Feyenoord est le club de mon enfance. […] Peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau. Il ne faut jamais dire jamais », se souvenait l’actuel international néerlandais dans une interview accordée à De Telegraaf.

La saison 2019-2020 le voit pourtant être de nouveau prêté, cette fois en Eredivisie, à l’ADO La Haye, alors en première division. À 18 ans, Summerville quitte définitivement les Pays-Bas pour rejoindre Leeds United et son équipe U23.

« Au début, j’ai eu beaucoup de mal, car j’y suis parti tout seul. Mais dans ces conditions, il faut vite grandir. Je me suis beaucoup développé là-bas, tant en tant que footballeur qu’en tant que personne », explique Summerville, fier rétrospectivement de son parcours, qui n’a en aucun cas été sans détours. Pendant deux ans, il évolue principalement avec les U23 et se contente de rares apparitions chez les professionnels. Une véritable école de vie pour le jeune homme de 24 ans qu’il est aujourd’hui.

« C’était bien sûr une grande aventure », a-t-il récemment confié à Voetbal International en évoquant ses débuts sur l’île. « C’était aussi un peu effrayant. En quittant ma famille soudée, mes études et le quartier où j’ai grandi, j’ai laissé derrière moi toute ma vie d’avant. Mais cela s’est avéré être le bon choix. »

Il a dédié ses deux tatouages remarquables, situés sur l’avant-bras gauche, à son parcours vers le succès. On y voit un grand lion rugissant, surmontant un petit lionceau. « Ce tatouage symbolise mes origines », expliquait-il lors de la préparation des Oranje pour la Coupe du monde. « J’ai commencé quand j’étais un petit garçon. Aujourd’hui, je suis le grand lion qui avance toujours, mentalement et physiquement, et qui reste inébranlable. »

Il partage cette passion pour les lions avec l’un de ses coéquipiers, que l’on aurait plutôt attendu dans le onze de départ des Pays-Bas pour la Coupe du monde : Memphis Depay. Mais la star offensive des Corinthians n’a pu faire qu’une brève apparition en tant que remplaçant lors du premier match de groupe contre le Japon, tandis que Summerville semble pour l’instant être un titulaire incontournable pour Koeman. Jeremie Frimpong, héros du titre de Leverkusen, n’a pas été retenu pour le voyage en Amérique du Nord après une première saison décevante à Liverpool. Sur l’aile droite et au poste de milieu offensif devant le incontournable latéral droit Denzel Dumfries, c’est finalement Summerville qui a été préféré à tous ses concurrents.