Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduit par

« Un peu inquiétant » : après une bagarre dans les vestiaires, ce club pourrait bientôt rejoindre un géant mondial pour près de 60 millions d’euros. Le parcours semé d’embûches d’une des grandes surprises de la Coupe du monde

Coupe du monde
FEATURES
Pays-Bas vs Suède
Pays-Bas
C. Summerville
Manchester United
West Ham
Premier League

Crysencio Summerville n'a pas suivi le parcours le plus évident pour intégrer l'équipe nationale. Mais lors de la Coupe du monde, il pourrait bien émerger comme l'une des révélations du tournoi. Une performance qui pourrait ensuite se traduire par un transfert estimé à plusieurs millions d'euros.

Daniel Farke l'a toujours su. « Inutile de parler de son potentiel, car pour Cry, le ciel est la seule limite », déclarait en février 2024 l'entraîneur allemand de Leeds United sur Sky Sports à propos de Crysencio Summerville, alors sous ses ordres.

À l’époque, l’attaquant évoluait encore en deuxième division. Moins de deux ans et demi plus tard, il s’apprête à émerger comme l’une des révélations de la Coupe du monde 2026. Summerville est déjà la grande surprise de la sélection néerlandaise, l’un des favoris du tournoi : dimanche dernier, lors du match d’ouverture contre le Japon (2-2), il n’en était qu’à sa troisième sélection.

  • Pour la troisième fois consécutive, l’entraîneur des Oranje Ronald Koeman a lancé l’attaquant de West Ham United dès le coup d’envoi. L’attaquant a justifié cette confiance en inscrivant un superbe but qui a permis à l’Elftal de mener 2-1. Parti du côté droit, il a percé vers l’intérieur avec une dynamique fulgurante, s’est mis en position de frappe et a logé le ballon dans la lucarne du pied gauche, son moins bon côté. Un style qui évoque celui d’Arjen Robben à Dallas.

    « J’étais un grand fan d’Arjen Robben. J’adorais la façon dont il dribblait vers l’intérieur et tirait au but. J’essaie moi-même de faire pareil depuis le côté gauche », a récemment confié Summerville dans une interview accordée à ESPN, avant de passer de la parole aux actes. Lorsque Robben a pris sa retraite au FC Bayern en 2019, la carrière professionnelle de Summerville ne faisait que commencer. Et pourtant, il a déjà connu son premier petit revers.

    Né à Rotterdam, il intègre le centre de formation du Feyenoord à l’âge de six ans. Considéré comme un grand talent, il remporte en mai 2018 le titre de champion d’Europe des moins de 17 ans avec les Pays-Bas, inscrivant notamment un but lors de la victoire 3-0 contre l’Allemagne en match d’ouverture, avant de célébrer le trophée aux côtés de Wouter Burger, des jumeaux Timber, de Ryan Gravenberch et de Brian Brobbey.

    Mais, six mois plus tard, alors qu’il évoluait en U19, le jeune homme de 17 ans a peut-être lui-même compromis son ascension au sein du club rotterdamois en se livrant à une bagarre dans les vestiaires avec Mats Knoester, joueur de la réserve. Le club prend des mesures disciplinaires : suspension, puis prêt. En janvier 2019, le FC Dordrecht, formation de deuxième division, saisit l’occasion. Chez les « Schapenkoppen », le jeune dribbleur accumule une première expérience professionnelle concluante (cinq buts en 18 matchs).

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH11-NED-JPNAFP

    Une percée aux Championnats du monde : Crysencio Summerville a surmonté un parcours semé d’embûches.

    Doté d’un potentiel indéniable, Summerville espérait toujours s’imposer au Feyenoord. En vain. « Bien sûr, ce départ m’a fait mal, car le Feyenoord est le club de mon enfance. […] Peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau. Il ne faut jamais dire jamais », se souvenait l’actuel international néerlandais dans une interview accordée à De Telegraaf.

    La saison 2019-2020 le voit pourtant être de nouveau prêté, cette fois en Eredivisie, à l’ADO La Haye, alors en première division. À 18 ans, Summerville quitte définitivement les Pays-Bas pour rejoindre Leeds United et son équipe U23.

    « Au début, j’ai eu beaucoup de mal, car j’y suis parti tout seul. Mais dans ces conditions, il faut vite grandir. Je me suis beaucoup développé là-bas, tant en tant que footballeur qu’en tant que personne », explique Summerville, fier rétrospectivement de son parcours, qui n’a en aucun cas été sans détours. Pendant deux ans, il évolue principalement avec les U23 et se contente de rares apparitions chez les professionnels. Une véritable école de vie pour le jeune homme de 24 ans qu’il est aujourd’hui.

    « C’était bien sûr une grande aventure », a-t-il récemment confié à Voetbal International en évoquant ses débuts sur l’île. « C’était aussi un peu effrayant. En quittant ma famille soudée, mes études et le quartier où j’ai grandi, j’ai laissé derrière moi toute ma vie d’avant. Mais cela s’est avéré être le bon choix. »

    Il a dédié ses deux tatouages remarquables, situés sur l’avant-bras gauche, à son parcours vers le succès. On y voit un grand lion rugissant, surmontant un petit lionceau. « Ce tatouage symbolise mes origines », expliquait-il lors de la préparation des Oranje pour la Coupe du monde. « J’ai commencé quand j’étais un petit garçon. Aujourd’hui, je suis le grand lion qui avance toujours, mentalement et physiquement, et qui reste inébranlable. »

    Il partage cette passion pour les lions avec l’un de ses coéquipiers, que l’on aurait plutôt attendu dans le onze de départ des Pays-Bas pour la Coupe du monde : Memphis Depay. Mais la star offensive des Corinthians n’a pu faire qu’une brève apparition en tant que remplaçant lors du premier match de groupe contre le Japon, tandis que Summerville semble pour l’instant être un titulaire incontournable pour Koeman. Jeremie Frimpong, héros du titre de Leverkusen, n’a pas été retenu pour le voyage en Amérique du Nord après une première saison décevante à Liverpool. Sur l’aile droite et au poste de milieu offensif devant le incontournable latéral droit Denzel Dumfries, c’est finalement Summerville qui a été préféré à tous ses concurrents.

  • Malgré la relégation de West Ham, Crysencio Summerville s'est mis en évidence et a validé sa place pour la Coupe du monde.

    « L'entraîneur doit d'abord m'observer pour vérifier si je correspond au style de jeu et si je peux m'intégrer au groupe. Alors, oui, cette sélection est une surprise. Je pense que le staff technique a visionné mes matchs et connaît mes qualités », a expliqué Summerville au sujet de sa convocation inattendue pour la Coupe du monde.

    Il aurait même pu prendre part aux matchs amicaux de fin mars contre la Norvège (2-1) et l’Équateur (1-1). La légende offensive Ruud van Nistelrooy, devenu adjoint de Koeman en février, s’est d’ailleurs déplacé en Angleterre pour le voir à l’œuvre avec West Ham. Mais début mars, peu avant ces rencontres, une blessure au mollet l’avait écarté des terrains.

    C’est donc à l’occasion de cette Coupe du monde, qui a permis à Summerville de réaliser un rêve d’enfance, qu’il a reçu sa toute première convocation avec les Oranje : « J’étais chez moi, sur le canapé avec ma famille quand j’ai appris ma sélection. Cela a suscité beaucoup d’émotions, surtout après la saison que j’ai vécue, avec toutes ces blessures », a expliqué Summerville.

    Après s’être imposé à Leeds en Premier League lors de la saison 2022/23 puis avoir brillé en Championship la saison suivante (19 buts et 9 passes décisives en 43 matchs), l’attaquant était prêt à passer à la vitesse supérieure. Ayant manqué de peu la remontée avec les Peacocks, il décide de partir à l’été 2024. Sur le plan financier, le club de Farke a respiré, West Ham ayant déboursé près de 30 millions d’euros. Sportivement, le mentor allemand aurait aimé conserver son protégé, mais il a dû le laisser partir à contrecœur.

    À West Ham, ses performances mettent toutefois du temps à décoller : en 19 apparitions en Premier League, il ne participe qu’à deux buts (un but, une passe décisive). Une blessure à la cuisse l’écarte ensuite durant toute la seconde partie de sa première saison. Cette blessure, qui l’a tenu à l’écart de janvier à fin août 2025, a freiné sa progression.

    Bien qu’il ait connu de nouvelles petites blessures, il a travaillé pour revenir et affiche une nette progression depuis le début de l’année 2026. Summerville s’est imposé comme l’un des joueurs clés et l’une des rares constantes d’un West Ham finalement relégué. Ses performances solides entre mi-janvier et début mars l’ont placé dans le viseur de l’Elftal.

    À peine la déception de la relégation digérée, il a fait ses débuts avec les Oranje début juin, lors d’un amical perdu 0-1 contre l’Algérie. Lors de son deuxième match international, il a délivré sa première passe décisive lors de la victoire 2-1 contre l’Ouzbékistan, avant d’inscrire son premier but en ouverture de la Coupe du monde face au Japon. Samedi soir, pour le deuxième match crucial de la phase de groupes face à la Suède, Koeman pourrait à nouveau aligner d’emblée ce nouveau venu dans le tournoi.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Crysencio Summerville pourrait-il s’engager avec Manchester United pour un montant d’environ 60 millions d’euros ?

    Outre l’euphorie de la Coupe du monde, cet été marque un tournant pour Summerville. Relégué avec West Ham, l’ailier, qui occupe généralement le couloir gauche plutôt que le droit, devrait changer d’air malgré un contrat courant jusqu’en 2029. Le Mondial représente donc une tribune idéale pour se mettre en évidence auprès des grands clubs.

    Son rêve ? Rejoindre le FC Barcelone, où brille Raphinha, l’un de ses modèles et un compagnon de route précieux. Il s’est inspiré de ce Brésilien durant ses deux premières saisons difficiles à Leeds United, alors que Raphinha portait encore le maillot des Peacocks. « Il m’a appris à travailler dur. Même en dehors du terrain », rappelle-t-il.

    Outre ses qualités offensives évidentes, Koeman salue son implication défensive : interceptions, duels gagnés, engagement sans relâche. Des vertus acquises à l’école de la Premier League, qui nourrissent sa confiance. Interrogé sur sa capacité à se fondre dans le collectif orange malgré la concurrence, il a répondu avec assurance : « Je joue chaque semaine en Premier League, où figurent les meilleurs joueurs du monde. Beaucoup de joueurs ici évoluent aussi là-bas. Je ne vois pas de quoi vous parlez. »

    Il pourrait d’ailleurs rester en Premier League la saison prochaine : Manchester United, troisième du dernier exercice et qualifié pour la Ligue des champions, serait prêt à débourser environ 58 millions d’euros pour s’attacher ses services. L’ascension de Summerville est loin d’être terminée.

  • Crysencio Summerville : ses matchs en tant que professionnel


    Club

    Matchs disputés

    Buts

    Leeds United

    89

    25

    West Ham United

    56

    8

    ADO La Haye

    22

    2

    FC Dordrecht

    18

    5


Coupe du monde
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB
Suède crest
Suède
SWE