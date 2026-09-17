Getty Images Sport
Traduit par
« Un peu en retard » : Unai Emery inflige un brutal retour à la réalité à Alejandro Garnacho, prêté par Chelsea, après l’avoir écarté de la sélection d’Aston Villa
Remplaçant inutilisé lors de la victoire de Coventry en coupe
Malgré sept changements apportés à son onze de départ, Emery a choisi de laisser Garnacho sur le banc pendant l’intégralité des 90 minutes face à Coventry. Le joueur de 22 ans n’a désormais pas foulé la pelouse lors de trois matches consécutifs, pour un total de seulement 31 minutes de jeu en compétition depuis le début de la saison.
Villa s’est imposé confortablement 3-1 pour se qualifier pour le quatrième tour, avec un doublé de l’ancien joueur de Chelsea Tammy Abraham et un troisième but inscrit par Ross Barkley, effaçant ainsi la réalisation de Victor Torp. Cependant, l’absence prolongée de Garnacho souligne un début difficile dans le cadre de son prêt d’une saison en provenance de Stamford Bridge, qui comprend une obligation d’achat conditionnelle de 42,5 millions de livres sterling.
- Getty Images Sport
Emery exige du travail acharné
S’exprimant après la victoire en coupe, Emery n’a pas mâché ses mots concernant la situation actuelle de l’Argentin au sein de l’effectif. L’entraîneur de Villa a reconnu que l’ailier était encore « un peu en retard » sur le reste du groupe et a expliqué précisément ce qu’il devait faire pour intégrer l’équipe.
« [Il doit] continuer à travailler, a déclaré Emery aux journalistes. Travailler, travailler, s’entraîner, travailler. Quand il peut avoir des minutes de jeu, il doit essayer de bien jouer. Il progresse, mais nous avons des joueurs devant lui en ce moment. »
Le technicien espagnol a également mis en avant l’excellente forme d’autres attaquants, qui empêchent actuellement le joueur prêté d’avoir sa place dans l’équipe. « George [Hemmings] joue de façon fantastique, a-t-il ajouté. Alysson comprend aussi bien les choses et nous apporte ce que je veux. [Ibrahim] Mbaye a lui aussi bien répondu. Nous voulons une équipe compétitive et des joueurs capables de rivaliser dans le style que nous avons. »
La perturbation de la pré-saison freine les progrès
L’intégration de Garnacho dans le dispositif de Villa a été fortement freinée par une blessure au visage pendant la présaison, qui l’a contraint à manquer la finale de la Supercoupe contre le Paris Saint-Germain. Ce contretemps physique a laissé l’ancien ailier de Manchester United en retard, même si Emery avait auparavant défendu l’investissement de l’attaquant à l’entraînement.
Avant une récente défaite en Premier League contre Nottingham Forest, Emery avait souligné le dévouement du joueur prêté par Chelsea. « Son attitude est très importante, il apporte l’engagement dont nous avons besoin pour y parvenir, a-t-il expliqué. Maintenant, il a besoin de temps. Du temps, du travail acharné chaque jour, et il le montre par son attitude. »
Emery a dit croire que l’ailier finira par trouver son rythme. « Progressivement, je le vois meilleur, a-t-il indiqué. Le plus important, c’est d’être constant et exigeant à travers l’attitude qu’il a. Ensuite, je crois et j’ai confiance dans le fait qu’il atteindra son meilleur niveau. »
- Getty Images Sport
Le choc contre Tottenham offre un test crucial
Villa a désespérément besoin de transposer son succès en coupe au championnat, après un début de campagne nationale misérable. Les hommes d’Emery occupent la 19e place du classement de Premier League avec seulement un point en quatre matches, ce qui fait du choc de samedi contre un autre mal classé, Tottenham Hotspur, un rendez-vous capital.
En regardant un peu plus loin, Villa se rendra au Vitality Stadium pour affronter Bournemouth au quatrième tour de la Carabao Cup. Garnacho espérera d’ici là avoir accumulé suffisamment de rythme de match pour enfin lancer sa carrière dans les West Midlands et justifier son importante clause libératoire.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles