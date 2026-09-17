S’exprimant après la victoire en coupe, Emery n’a pas mâché ses mots concernant la situation actuelle de l’Argentin au sein de l’effectif. L’entraîneur de Villa a reconnu que l’ailier était encore « un peu en retard » sur le reste du groupe et a expliqué précisément ce qu’il devait faire pour intégrer l’équipe.

« [Il doit] continuer à travailler, a déclaré Emery aux journalistes. Travailler, travailler, s’entraîner, travailler. Quand il peut avoir des minutes de jeu, il doit essayer de bien jouer. Il progresse, mais nous avons des joueurs devant lui en ce moment. »

Le technicien espagnol a également mis en avant l’excellente forme d’autres attaquants, qui empêchent actuellement le joueur prêté d’avoir sa place dans l’équipe. « George [Hemmings] joue de façon fantastique, a-t-il ajouté. Alysson comprend aussi bien les choses et nous apporte ce que je veux. [Ibrahim] Mbaye a lui aussi bien répondu. Nous voulons une équipe compétitive et des joueurs capables de rivaliser dans le style que nous avons. »



