« Un peu de sang » : une star des Hearts révèle que plusieurs de ses coéquipiers ont été blessés dans le « chaos total » qui a éclaté au Celtic Park lorsque des supporters ont envahi la pelouse à l’issue d’un match décisif pour le titre

Le match décisif pour le titre de la Premiership écossaise a été émaillé de scènes de violence lorsque les supporters du Celtic ont envahi la pelouse après une victoire 3-1 in extremis face aux Hearts. Ce succès permet aux Hoops de décrocher leur 56^e couronne nationale de la manière la plus spectaculaire qui soit, mais les célébrations ont été ternies par des informations faisant état d’altercations physiques entre la foule et les joueurs visiteurs.

Borchgrevink, qui occupait une place sur le banc de l’équipe dirigée par Derek McInnes, est devenu le premier joueur à livrer un récit détaillé de ce chaos. Le défenseur norvégien a assisté, depuis le bord du terrain, à l’escalade rapide de la situation dans les dernières minutes du temps additionnel, laissant le staff et les joueurs craindre pour leur sécurité alors qu’ils étaient encerclés par la foule.