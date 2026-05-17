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« Un peu de sang » : une star des Hearts révèle que plusieurs de ses coéquipiers ont été blessés dans le « chaos total » qui a éclaté au Celtic Park lorsque des supporters ont envahi la pelouse à l’issue d’un match décisif pour le titre
Le chaos éclate à Parkhead
Le match décisif pour le titre de la Premiership écossaise a été émaillé de scènes de violence lorsque les supporters du Celtic ont envahi la pelouse après une victoire 3-1 in extremis face aux Hearts. Ce succès permet aux Hoops de décrocher leur 56^e couronne nationale de la manière la plus spectaculaire qui soit, mais les célébrations ont été ternies par des informations faisant état d’altercations physiques entre la foule et les joueurs visiteurs.
Borchgrevink, qui occupait une place sur le banc de l’équipe dirigée par Derek McInnes, est devenu le premier joueur à livrer un récit détaillé de ce chaos. Le défenseur norvégien a assisté, depuis le bord du terrain, à l’escalade rapide de la situation dans les dernières minutes du temps additionnel, laissant le staff et les joueurs craindre pour leur sécurité alors qu’ils étaient encerclés par la foule.
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Plusieurs joueurs ont quitté la mêlée le visage ensanglanté.
Selon Borchgrevink, ces incidents n’étaient pas de simples débordements festifs. Il a révélé que plusieurs joueurs des Hearts étaient rentrés au vestiaire avec des traces de coups, après que le club a dénoncé des « agressions physiques et verbales graves » contre l’équipe et le staff technique.
Au moment du troisième but, comme le relate The Herald Scotland, Borchgrevink a décrit la scène : « C’était le chaos total. À peine avions-nous repris nos esprits que nous avons vu plusieurs de nos joueurs clés encerclés. La situation était confuse et inquiétante. Depuis le banc, nous avons aussitôt couru pour protéger les autres. Tout le monde a fini par regagner le vestiaire indemne, même si quelques traces de sang étaient visibles. »
Une course effrénée vers le bus
En raison de la tension régnant sur la pelouse, les joueurs des Hearts ignoraient même si la rencontre était officiellement terminée lorsqu’ils ont été évacués précipitamment par les agents de sécurité. La priorité est immédiatement passée du résultat du match à l’évacuation sécurisée de l’équipe et de leurs familles hors du stade.
Borchgrevink a décrit la confusion régnant à ce moment-là : « Nous ne savions même pas si le coup de sifflet final avait retenti et nous avons été escortés hors de la pelouse. Ce n’est qu’ensuite qu’on nous a confirmé la fin du match ; il fallait alors monter rapidement dans le bus. Nous n’avons pas encore fait le point. Une fois l’intégrité physique assurée, nous avons pris des nouvelles de nos proches et des supporters, qui semblent tous sains et saufs. Depuis, nous restons sur place pour faire le point. »
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Des déceptions sur le terrain et en dehors
Pour Hearts, la violence des incidents d’après-match a constitué le comble de l’humiliation, alors que l’équipe avait mené au score pendant une bonne partie de la rencontre. Perdre le match dans les dernières secondes, et avec lui l’occasion de perturber la course au titre du Celtic, a laissé un goût amer à l’ancien joueur de Valerenga et à ses coéquipiers.
Revenant sur cette déception sportive et sur les défaillances en matière de sécurité, Borchgrevink a ajouté : « Avant tout, c’est brutal d’avoir mené si longtemps et d’avoir tout perdu sur la ligne d’arrivée. Et c’est tout ce qui nous reste maintenant. »