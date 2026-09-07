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« Un peu de flair brésilien ! » : l’ancien joueur de Chelsea Alexandre Pato vise un rachat en Angleterre
Le consortium Pato autorisé à racheter le club
Selon BBC, l'ancien attaquant de Chelsea et du Brésil Alexandre Pato fait partie d'un consortium d'investissement autorisé à acquérir une participation dans Northampton Town. L'Independent Football Regulator (IFR) et l'English Football League (EFL) ont tous deux approuvé l'acquisition proposée.
Pato est cité comme investisseur au sein de Sports Alpha Capital (SAC), aux côtés de la société londonienne Gemcorp Capital.
Cette nouvelle met fin à des mois de spéculation après que le club de League Two a confirmé pour la première fois des discussions avec le groupe en avril, à la suite du retrait antérieur de SAC des discussions avec Colchester United.
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Le président salue un processus rigoureux
Le président de Northampton, Kelvin Thomas, a salué l’autorisation réglementaire, soulignant que le processus avait comporté de vastes vérifications financières et des antécédents. Thomas a mis en avant la passion sincère du consortium pour le football ainsi que sa présence lors des matches récents.
Il s’est dit optimiste quant au fait que les investisseurs apporteraient au club à la fois une stabilité financière et une croissance stratégique.
« Cela a été un processus détaillé et rigoureux », a déclaré Thomas. « Avec une importante représentation brésilienne au sein du groupe, nous espérons aussi qu’ils apporteront avec eux un peu d’enthousiasme et de flair brésiliens. »
Une ambition sans dette après la relégation
L’investissement proposé intervient à une période délicate pour Northampton Town après sa relégation en League Two. Le club a connu une campagne difficile, terminant dernier de League One la saison dernière avant d’annoncer des pertes avant impôts de près de 3 millions de livres sterling.
Thomas avait précédemment confirmé que l’investissement à venir effacerait la dette existante et fournirait des bases financières solides.
Ancien attaquant de Villarreal, São Paulo, Corinthians et Orlando City, Pato, 37 ans, a pris sa retraite l’an dernier et se tourne désormais vers la propriété de club aux côtés de ses partenaires d’entreprise.
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La documentation finale est en cours.
Les autorisations réglementaires ayant été obtenues, Northampton Town s’emploie désormais à finaliser les derniers documents et à conclure la transaction.
L’entraîneur Chris Hogg, nommé en mai, poursuit la reconstruction de son effectif sur le terrain après avoir enregistré 13 recrues cet été, dont l’attaquant Matty Warhurst en provenance de Manchester City.
Les détails complets concernant la structure finale de l’investissement et les principaux investisseurs seront annoncés une fois la transaction officiellement finalisée.
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