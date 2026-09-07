« Un peu de flair brésilien ! » : l’ancien joueur de Chelsea Alexandre Pato vise un rachat en Angleterre

Selon BBC, l'ancien attaquant de Chelsea et du Brésil Alexandre Pato fait partie d'un consortium d'investissement autorisé à acquérir une participation dans Northampton Town. L'Independent Football Regulator (IFR) et l'English Football League (EFL) ont tous deux approuvé l'acquisition proposée.

Pato est cité comme investisseur au sein de Sports Alpha Capital (SAC), aux côtés de la société londonienne Gemcorp Capital.

Cette nouvelle met fin à des mois de spéculation après que le club de League Two a confirmé pour la première fois des discussions avec le groupe en avril, à la suite du retrait antérieur de SAC des discussions avec Colchester United.