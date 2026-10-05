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« Un peu comme Javier Zanetti » : Wesley Sneijder salue l’indéfectible loyauté de Lautaro Martinez envers l’Inter, tandis que le vainqueur du triplé soutient Cristian Chivu vers le succès
Sneijder s’exprime à Trente
Sneijder a livré son point de vue sur la situation actuelle au sein du club italien. Lors du Festival dello Sport de Trente, le Néerlandais s'est exprimé sur deux figures clés de San Siro. Il s'est entretenu avec la publication italienne Gazzetta dello Sport pour évoquer l'impact de l'attaquant vedette Martinez. L'ancien international néerlandais a également pris le temps de saluer l'évolution de son ancien coéquipier Chivu.
Sneijder a partagé le vestiaire avec Chivu durant une période de grand succès à l'Inter. Il estime désormais que le Roumain est promis à un brillant avenir sur le banc à mesure qu'il avance dans sa carrière d'entraîneur.
- AFP
Lautaro comparé à une légende de l’Inter
Sneijder a réservé des éloges particuliers à Martinez, qui continue de mener l’attaque de l’Inter en véritable talisman. Il a mis en avant le lien profond de l’attaquant argentin avec le club et a comparé sa passion à celle d’un grand du football moderne.
« Lautaro est vraiment amoureux de l’Inter, un peu comme Zanetti, a expliqué Sneijder. Il a le regard d’un attaquant méchant, avec ça il a déjà marqué la moitié d’un but. »
Chivu, né pour être entraîneur
La conversation s’est ensuite déplacée vers Chivu, qui est actuellement en train de se forger une réputation d’entraîneur respecté. Sneijder a plaisanté en disant que son vieil ami est soudain devenu trop important pour répondre à ses messages.
« Blague à part, il semble né pour être l’entraîneur de l’Inter et je ne m’attendais pas à le voir courir 100 mètres pour aller célébrer avec les joueurs sous la curva », a déclaré Sneijder. « Il a un peu vieilli, mais dans son cœur, il est toujours le même.
« Dans chaque métier, il y a des choses qui s’apprennent sur le terrain, petit à petit ; par exemple, Cristian devra évaluer l’impact d’une pause aussi longue sur les joueurs. De plus, il est important de ne pas toujours avoir à réaliser une remontée. »
- Getty Images Sport
En regardant vers l’avenir
Martinez va désormais chercher à poursuivre son impressionnante forme de buteur avec l’Inter au fil de la saison en cours. Son leadership et sa mentalité de guerrier resteront cruciaux pour les ambitions nationales et européennes actuelles du club. Le joueur de 29 ans est en grande forme cette saison, avec quatre buts et une passe décisive en cinq apparitions toutes compétitions confondues.
Cependant, avant de revêtir le maillot de l’Inter face à Parme ce week-end, Martinez reste concentré sur ses obligations internationales avec l’Argentine. L’Argentine s’apprête à affronter le Bénin dans un match qui servira de match d’adieu de Lionel Messi en équipe nationale.
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