Sneijder a livré son point de vue sur la situation actuelle au sein du club italien. Lors du Festival dello Sport de Trente, le Néerlandais s'est exprimé sur deux figures clés de San Siro. Il s'est entretenu avec la publication italienne Gazzetta dello Sport pour évoquer l'impact de l'attaquant vedette Martinez. L'ancien international néerlandais a également pris le temps de saluer l'évolution de son ancien coéquipier Chivu.

Sneijder a partagé le vestiaire avec Chivu durant une période de grand succès à l'Inter. Il estime désormais que le Roumain est promis à un brillant avenir sur le banc à mesure qu'il avance dans sa carrière d'entraîneur.