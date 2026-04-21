Getty/GOAL
Traduit par
« Un peu à la manière de Roy Keane, l’ancien milieu de Manchester United », mais Declan Rice est-il aujourd’hui le meilleur milieu de terrain du monde ? L’ex-gunner Henri Lansbury apporte son éclairage et livre ses conseils sur le rôle de capitaine
- Getty
Le jeu de Rice a pris une nouvelle dimension depuis son transfert à Arsenal, estimé à 105 millions de livres sterling.
Polyvalent, Rice a débuté comme défenseur central après avoir quitté le célèbre centre de formation de West Ham, avant de s’imposer rapidement comme milieu défensif, un rôle où il perturbe et contrarie ses adversaires au cœur du terrain. C’est à ce poste qu’il a été appelé en équipe d’Angleterre, après avoir changé d’allégeance et renoncé à jouer pour la République d’Irlande.
Il a rapidement maîtrisé les exigences du poste, devenant capitaine des Hammers vainqueurs de la Ligue Europa Conférence, avant de quitter l’est de Londres pour le nord de la capitale dans le cadre d’un transfert de 105 millions de livres (142 millions de dollars) à l’été 2023.
Sous le maillot d’Arsenal, son jeu a encore mué : de sentinelle destructrice, il s’est transformé en milieu relayeur audacieux, tout en enrichissant son coffre à outils de coups de pied arrêtés. Les grands titres lui échappent toujours, et la question fait débat cette saison, mais ce moteur de 27 ans est devenu un modèle de régularité.
Rice est-il le meilleur milieu de terrain du football mondial et le futur capitaine d'Arsenal ?
Interrogé sur la possibilité de considérer Rice comme le meilleur joueur à son poste, Lansbury, ancien produit du centre de formation d’Arsenal – qui a soutenu la campagne « Check Your Bally’s » visant à sensibiliser et à collecter des fonds durant le Mois de la sensibilisation au cancer des testicules, à l’occasion de la dernière journée de Premier League – a déclaré à GOAL : « Affirmer qu’il est le meilleur au monde est une grosse déclaration, mais il figure incontestablement parmi l’élite. Il s’est imposé à ce poste et y a pleinement trouvé ses marques ; il est tout simplement phénoménal au sein de cette équipe.
« Je serais ravi qu’on lui confie le brassard de capitaine, qu’on en fasse le pivot de l’équipe et qu’on construise le jeu autour de lui. C’est un peu le Roy Keane d’Arsenal, non ? Il a le profil pour prendre les commandes, porter le brassard et propulser ce groupe vers de nouveaux sommets. »
- Getty
Polyvalent, Rice pourrait s’épanouir à n’importe quel poste, aussi bien à Arsenal qu’en équipe d’Angleterre.
Lansbury, lui-même ancien milieu créatif, analyse la métamorphose de Rice, passé du statut de héros discret à celui de star des tabloïds : « Il a progressé et il est encore jeune. Il a faim de victoires, il veut gagner et, quel que soit son positionnement, on sait exactement ce qu’il va apporter.
Ajoutez à cela une influence décisive sur les coups de pied arrêtés et vous obtenez un jeu global tout simplement brillant.
N’importe quel entraîneur l’ayant dans son effectif pourrait l’aligner comme arrière droit, défenseur central ou milieu de terrain, il serait excellent partout. C’est un joueur extrêmement polyvalent, capable de s’imposer à n’importe quel poste et de démontrer son niveau de classe. »
Rice figurera-t-il parmi les prétendants crédibles au Ballon d’Or en 2026 ?
Sa mentalité d’acier, combinée à un talent indéniable, propulse Rice – sacré Joueur de l’année d’Arsenal la saison passée après avoir déjà conquis ce titre à trois reprises avec West Ham – parmi les prétendants au Ballon d’Or.
Les performances d’Arsenal en Premier League et en Ligue des champions, avant que l’Angleterre ne se lance à la conquête de la Coupe du monde cet été, joueront un rôle déterminant dans la désignation des prétendants au prestigieux Ballon d’Or 2026.
Interrogé sur la présence de Rice parmi les prétendants – aucun Anglais n’ayant remporté ce prix depuis Michael Owen en 2001 –, Lansbury a déclaré : « Je pense qu’il doit figurer parmi les candidats si Arsenal remporte le championnat et obtient un bon résultat en Ligue des champions. Mais il y a beaucoup de grands milieux de terrain, donc tout dépendra du classement final d’Arsenal ; je suis convaincu qu’il sera alors dans la course. »
- Bally Bet
Découvrez « Check Your Bally’s » : en quoi consiste cette campagne et combien d’argent a-t-elle permis de récolter ?
Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation « Check Your Bally’s », lancée à l’occasion du Mois de la sensibilisation au cancer des testicules, Bally Bet a profité des pauses habituelles du match pour rappeler aux supporters l’importance de l’autopalpation en dehors du terrain. Que ce soit une vérification VAR ayant permis à Gabriel de rester sur la pelouse lors du choc Arsenal-Manchester City, ou une révision ayant refusé un penalty à Everton après la chute de Kiernan Dewsbury-Hall dans la surface lors du derby du Merseyside, chaque intervention clé du week-end a transformé les décisions arbitrales en autant de rappels concrets.
Tout au long du week-end, ces interventions ont permis à Bally Bet de verser un don de 10 000 £ à la fondation The OddBalls, soutenant ainsi son action de sensibilisation et encourageant les hommes à prendre soin de leur santé.
L’ancien milieu d’Arsenal, Nottingham Forest et Aston Villa, Lansbury, lui-même ancien patient d’un cancer des testicules, a commenté : « Les vérifications du VAR sont un moment que tous les joueurs et tous les supporters remarquent pendant un match. On attend toujours le verdict. Cette campagne est un excellent moyen d’utiliser ces moments pour rappeler aux gens de s’auto-examiner. C’est rapide, c’est simple, et cela peut véritablement sauver des vies. Voir que cela aboutit également à un don de 10 000 £ est formidable et montre l’impact que cela peut avoir. »
En s’appuyant sur les temps morts inhérents au football, Bally Bet incite donc les supporters à faire de l’auto-examen une habitude aussi naturelle que de consulter le score ou d’attendre une décision de la VAR. Après tout, si le match peut s’interrompre quelques secondes pour une vérification, chacun peut aussi prendre trente secondes pour s’examiner.