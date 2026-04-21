Polyvalent, Rice a débuté comme défenseur central après avoir quitté le célèbre centre de formation de West Ham, avant de s’imposer rapidement comme milieu défensif, un rôle où il perturbe et contrarie ses adversaires au cœur du terrain. C’est à ce poste qu’il a été appelé en équipe d’Angleterre, après avoir changé d’allégeance et renoncé à jouer pour la République d’Irlande.

Il a rapidement maîtrisé les exigences du poste, devenant capitaine des Hammers vainqueurs de la Ligue Europa Conférence, avant de quitter l’est de Londres pour le nord de la capitale dans le cadre d’un transfert de 105 millions de livres (142 millions de dollars) à l’été 2023.

Sous le maillot d’Arsenal, son jeu a encore mué : de sentinelle destructrice, il s’est transformé en milieu relayeur audacieux, tout en enrichissant son coffre à outils de coups de pied arrêtés. Les grands titres lui échappent toujours, et la question fait débat cette saison, mais ce moteur de 27 ans est devenu un modèle de régularité.