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Un personnage malin et un comique ! Ce à quoi ressemble vraiment Jason Wilcox, directeur du football de Manchester United, raconté par un ancien coéquipier de Blackburn champion de Premier League
Wilcox a passé du temps à Manchester City, Southampton et Manchester United
Né à Bolton, Wilcox est passé par le centre de formation de Blackburn avant de devenir un cadre de l’équipe première des Rovers. Il a disputé plus de 270 matches en 10 ans avec l’équipe première, contribuant au titre de champion d’Angleterre remporté en 1994-1995. Il a également honoré trois sélections avec l’Angleterre.
Il s’est éloigné du football après avoir pris sa retraite en 2006, à la suite de passages à Leeds, Leicester et Blackpool, mais a retrouvé un environnement familier en 2012 en rejoignant le staff des entraîneurs de l’académie de Manchester City. Il y est ensuite devenu directeur.
Southampton l’a attiré à St Mary’s en janvier 2023, où sa réputation de directeur du football s’est encore renforcée. Il occupe désormais le même poste à Manchester United, après avoir d’abord rejoint le club comme directeur technique en avril 2024.
Âgé de 55 ans, il a un poids important dans les décisions majeures de recrutement sur le terrain comme sur le banc, Michael Carrick ayant été choisi pour succéder à Ruben Amorim, et se retrouve à évoluer sous les projecteurs les plus intenses.
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Quel genre de personnage est le directeur de Manchester United, Wilcox ?
Il faut avoir la peau dure pour s’épanouir dans un environnement aussi exigeant et axé sur les résultats, mais quel genre de caractère a Wilcox ? Lorsque cette question a été posée à Hendry, l’ancien défenseur de Blackburn, s’exprimant en association avec IvyBet, a déclaré à GOAL : « C’est évidemment quelqu’un de très intelligent. C’était un footballeur intelligent.
« Jason était bon. Jason était très efficace comme ailier, avec Jason à gauche et Stuart Ripley à droite. Et quand vous avez deux attaquants, Alan Shearer et Chris Sutton, qui profitent simplement de ce qu’ils apportaient, c’est pour cela que ces gars-là ont plus ou moins fait gagner la Premiership à Blackburn. Mais il y avait aussi l’approvisionnement.
« La position de Jason, je n’aurais jamais pensé, pour être honnête, que cela aurait pu arriver, qu’il finirait à ce poste. Mais ensuite, il a bien réussi après sa carrière. Il a monté une entreprise puis il a travaillé à l’académie de Manchester City, il a gravi les échelons à l’académie de Manchester City jusqu’à en devenir le responsable, il a été débauché par Southampton et depuis Southampton, tout au long de son parcours, il a vraiment très bien travaillé.
« Et cela ne me surprend pas parce que c’était un footballeur intelligent. Parfois, de bons, de grands footballeurs ne deviennent pas de grands entraîneurs ni de grands managers. Mais Jason a suivi une voie différente.
« Je suis sûr qu’il avait une bonne activité privée dans sa vie et il s’est retrouvé à City, où il a progressé, en gravissant les échelons à l’académie de Manchester City comme entraîneur, puis en assumant tous ces différents rôles.
« C’était aussi un gars drôle. Jason avait beaucoup de répartie, l’esprit très vif. Il imitait vraiment bien Ray Harford et Kenny [Dalglish]. Il faisait quelques très bonnes imitations du coach et de Ray, que Dieu ait son âme. Et même Tony Parkes aussi, que Dieu ait son âme. Jason était un comique, si je suis honnête. »
Les entraîneurs devraient-ils avoir davantage leur mot à dire dans les transferts ?
Wilcox contribue désormais à dicter la politique de transferts à Old Trafford. De tels rôles ont suscité des critiques au fil des années, à mesure qu’ils se sont généralisés, mais quelle est la meilleure approche ?
Confronté à cette question, alors que les entraîneurs voient de grandes décisions être prises au-dessus de leur tête, Hendry a ajouté : « Le jeu a évolué. Donc le recrutement, c’est un travail en soi.
« Pour quelqu’un qui n’est pas du milieu, on pense à toutes ces choses différentes, aux critères que les joueurs doivent avoir, et aujourd’hui, au plus haut niveau, ils examinent tout, absolument tout. Ils parlent de l’aspect social, de l’éducation, ils remontent très loin dans les choses. Et je le comprends, mais je ne sais pas dans quelle mesure tout cela affecte vraiment cet individu en tant que footballeur.
« Je pense vraiment que le manager, l’entraîneur, l’homme, le gars qui choisit l’équipe le samedi pour disputer ce match devrait avoir son mot à dire sur les joueurs qu’il a dans son effectif. Et je sais que ce n’est pas toujours le cas parce qu’il y a le financement et tout le reste, il y a tellement de choses différentes à prendre en compte.
« Et par financement, j’entends le budget dont ils disposent pour recruter, les salaires, et tout le reste. Tout cela doit être pris en considération parce que le club doit être bien géré. Je le comprends aussi, mais je pense que l’homme principal devrait avoir un peu d’influence sur ce qu’il cherche à apporter à son effectif. »
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Manchester United sous pression pour remporter un trophée en 2026-2027
Carrick sera en contact régulier avec Wilcox et le reste du conseil d’administration de United, avec des joueurs comme Youri Tielemans et Andrey Santos ajoutés à son effectif cet été. Manchester United est lié au latéral gauche de Newcastle Lewis Hall ainsi qu’à plusieurs joueurs offensifs.
Aucun trophée majeur n’est venu enrichir l’armoire à trophées d’Old Trafford au cours des deux dernières saisons, et tous ceux qui occupent un poste à chaque échelon de responsabilité, du copropriétaire au gardien remplaçant, sont sous pression pour contribuer à apporter un succès tangible en 2026-2027.
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