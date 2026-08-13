Il faut avoir la peau dure pour s’épanouir dans un environnement aussi exigeant et axé sur les résultats, mais quel genre de caractère a Wilcox ? Lorsque cette question a été posée à Hendry, l’ancien défenseur de Blackburn, s’exprimant en association avec IvyBet, a déclaré à GOAL : « C’est évidemment quelqu’un de très intelligent. C’était un footballeur intelligent.

« Jason était bon. Jason était très efficace comme ailier, avec Jason à gauche et Stuart Ripley à droite. Et quand vous avez deux attaquants, Alan Shearer et Chris Sutton, qui profitent simplement de ce qu’ils apportaient, c’est pour cela que ces gars-là ont plus ou moins fait gagner la Premiership à Blackburn. Mais il y avait aussi l’approvisionnement.

« La position de Jason, je n’aurais jamais pensé, pour être honnête, que cela aurait pu arriver, qu’il finirait à ce poste. Mais ensuite, il a bien réussi après sa carrière. Il a monté une entreprise puis il a travaillé à l’académie de Manchester City, il a gravi les échelons à l’académie de Manchester City jusqu’à en devenir le responsable, il a été débauché par Southampton et depuis Southampton, tout au long de son parcours, il a vraiment très bien travaillé.

« Et cela ne me surprend pas parce que c’était un footballeur intelligent. Parfois, de bons, de grands footballeurs ne deviennent pas de grands entraîneurs ni de grands managers. Mais Jason a suivi une voie différente.

« Je suis sûr qu’il avait une bonne activité privée dans sa vie et il s’est retrouvé à City, où il a progressé, en gravissant les échelons à l’académie de Manchester City comme entraîneur, puis en assumant tous ces différents rôles.

« C’était aussi un gars drôle. Jason avait beaucoup de répartie, l’esprit très vif. Il imitait vraiment bien Ray Harford et Kenny [Dalglish]. Il faisait quelques très bonnes imitations du coach et de Ray, que Dieu ait son âme. Et même Tony Parkes aussi, que Dieu ait son âme. Jason était un comique, si je suis honnête. »