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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Un pendentif révèle le secret : João Pedro déclare la guerre à la malédiction historique de Chelsea

FEATURES
J. Pedro
F. Torres
R. Falcao
A. Morata
G. Higuain
R. Lukaku
Pierre Emerick Aubameyang
D. Drogba
Everton vs Chelsea
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Chelsea
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Tuchel l'a qualifié de maudit

Le maillot numéro 9 de Chelsea n'a jamais été un simple numéro ornant le dos des attaquants : au fil des années, il s'est transformé en un fardeau qui poursuit quiconque ose le porter, quelles que soient sa valeur ou l'ampleur des attentes placées en lui.

De grands noms sont arrivés à Stamford Bridge avec de vastes ambitions, mais se sont retrouvés pris dans une spirale d'échecs et de critiques, au point que certains entraîneurs n'ont pas hésité à qualifier ce numéro de maudit.

Mais João Pedro semble prêt à écrire une fin différente à cette histoire, après avoir réussi à transformer le maillot que tant d'autres n'ont pas su porter en symbole de son ambition offensive, s'appuyant sur une progression remarquable dans son rendement et une confiance croissante en ses qualités de buteur.

L'attaquant brésilien ne s'est pas contenté d'obtenir le numéro qu'il désirait porter depuis longtemps : il l'a considéré comme une déclaration de sa nouvelle identité sur le terrain. Et à mesure que les buts s'enchaînent et que ses déplacements devant la cage s'améliorent, une question commence à circuler parmi les supporters de Chelsea : João Pedro sera-t-il le joueur qui mettra définitivement fin à la légende de la malédiction du maillot numéro 9 ?

Depuis son arrivée à Stamford Bridge, João Pedro aspirait à porter le numéro 9, mais les circonstances ne lui ont pas permis de réaliser ce souhait au départ. Liam Delap avait en effet rejoint Chelsea avant l'attaquant brésilien, s'emparant du numéro auquel Pedro aspirait.

Le numéro 9 n'était pas sa seule option, puisqu'il s'était également intéressé au maillot numéro 11, associé dans sa mémoire à l'une des plus grandes légendes du club, l'Ivoirien Didier Drogba, qu'il admirait énormément. Mais ce numéro était déjà revenu à Jamie Gittens, contraignant Pedro à chercher une autre solution.

Finalement, le joueur a opté pour le maillot numéro 20, un choix que l'on pense influencé par les performances remarquables et les buts décisifs de Cole Palmer alors qu'il portait ce même numéro, avant que ce dernier ne passe plus tard au numéro 10.

Et ce choix n'a rien eu de mauvais : Pedro a terminé sa première saison avec Chelsea en inscrivant 15 buts en Premier League et 20 buts toutes compétitions confondues, confirmant ainsi ses grandes qualités offensives et s'offrant une place importante dans les plans de l'équipe.

Après un tel succès, il aurait été normal que n'importe quel joueur hésite avant d'abandonner le numéro associé à ses meilleures saisons, mais Pedro n'a pas vu les choses ainsi. Dès que le départ de Delap s'est précisé, il a tranché rapidement et a choisi de réaliser son vieux rêve en portant le maillot numéro 9, défiant une longue histoire d'échecs qui a poursuivi ses détenteurs à Chelsea.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-MAN-UTDAFP

    La malédiction du numéro 9 : de grands noms ont échoué à l'épreuve

    La mauvaise réputation du maillot numéro 9 à Chelsea n'est pas née de rien : elle s'est forgée au fil d'une série d'expériences qui n'ont pas été à la hauteur des ambitions, même si certains de ceux qui l'ont porté sont arrivés au club après un parcours riche en trophées.

    Fernando Torres en fut l'un des exemples les plus marquants. L'attaquant espagnol avait rejoint Chelsea au milieu d'attentes immenses, mais il a éprouvé de grandes difficultés à retrouver le niveau qui était le sien à Liverpool, devenant la cible des critiques en raison de la baisse de son efficacité devant le but.

    Le scénario s'est répété avec d'autres noms, parmi lesquels Radamel Falcao, Alvaro Morata, Gonzalo Higuain, Romelu Lukaku et Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré des contextes différents, le point commun entre ces expériences reste l'incapacité de ces attaquants à afficher la régularité attendue et à transformer les grandes attentes en réussite offensive durable sous le maillot du club.

    L'ancien entraîneur allemand Thomas Tuchel lui-même avait évoqué cette réputation, qualifiant le maillot numéro 9 de maudit, une expression qui traduisait l'ampleur de la pression entourant ce numéro dans les couloirs du club, comme le rapporte le quotidien britannique « Telegraph ».

    L'étrangeté de l'histoire ne s'est pas limitée aux attaquants : le défenseur Khalid Boulahrouz et le milieu de terrain Steve Sidwell ont porté ce numéro durant la période où José Mourinho entraînait Chelsea, à l'époque où Drogba brillait avec le maillot numéro 11.

    Avec la répétition des échecs, certains joueurs ont préféré s'éloigner de ce numéro plutôt que d'en porter le poids. Nicolas Jackson, Christopher Nkunku et Raheem Sterling ont ainsi évité de porter ce maillot, au point que ce choix est devenu une source de spéculations avant même d'être un simple détail dans la liste de l'équipe.

    Tammy Abraham, auteur de 15 buts en Premier League lors de la saison 2019-2020, a été le dernier attaquant de Chelsea à afficher un bilan offensif remarquable avec le maillot numéro 9, avant une série d'expériences manquées. Avant lui, il y avait eu Jimmy Floyd Hasselbaink, parti du club en 2004 après avoir laissé une empreinte importante au poste de pointe de l'attaque.

    Ainsi, ce numéro s'est transformé en épreuve à la fois psychologique et technique : chaque nouvel attaquant devait prouver sa capacité à marquer tout en affrontant les comparaisons permanentes avec ses prédécesseurs, ce qui a fait de la disparition de cette réputation un défi dépassant largement le simple fait de trouver le chemin des filets.


  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHAFP

    Le maillot numéro 9 : un message de confiance qui dépasse les limites du terrain

    Il semble que João Pedro ait décidé d'aborder cette histoire dans un tout autre état d'esprit. Au lieu de considérer ce numéro comme un fardeau supplémentaire, il le traite comme une composante de sa nouvelle image, celle du premier attaquant de Chelsea.

    Et sa célébration de ce numéro ne s'est pas limitée à le porter lors des matches : il est apparu avec un collier conçu spécialement pour lui, arborant un 9 de grande taille, après avoir porté son total à cinq buts grâce à deux frappes bien ajustées dans les filets de Bournemouth.

    Ce collier avait tout l'air d'un message clair sur sa relation avec ce numéro qu'il a si longtemps voulu obtenir : il ne cherche pas à se cacher de son histoire ni à fuir la pression qui y est associée, mais affiche au contraire une fierté et une volonté d'en faire une marque personnelle qui le distingue.

    Cette image rejoint également la célébration que propose Pedro après avoir marqué : il forme de sa première main la lettre «W» devant son visage, tandis que de l'autre main il pointe le pouce vers le bas.



    Ce geste a suscité des spéculations sur Internet quant à une possible inspiration venue du personnage de Kakashi, dans la série de mangas japonais «Naruto», ce qui a ajouté encore de l'intérêt aux célébrations de l'attaquant brésilien, qui pourraient bien, s'il continue de briller, devenir un geste imité par les jeunes supporters de Chelsea le week-end.

    Mais plus important que le collier et les célébrations, il y a ce que le joueur produit sur le terrain. Ses buts cette saison sont tous venus de l'intérieur de la surface de réparation, signe d'une amélioration de ses déplacements offensifs et de sa capacité à atteindre les zones qui lui permettent de conclure les actions avec efficacité.

    C'est là qu'apparaît le paradoxe avec l'évaluation formulée auparavant par Enzo Maresca, lorsqu'il déclarait en octobre de l'année dernière que Pedro n'était pas du type de joueurs capables de marquer 20 buts en une saison. L'attaquant brésilien livre aujourd'hui des prestations qui remettent ce jugement en question, après avoir montré une nette progression dans son instinct de buteur et dans sa manière de gérer les occasions.


  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-CHELSEAAFP

    Comment Pedro a-t-il changé ? Le secret de sa transformation commence à l'entraînement

    L'évolution de Joao Pedro n'a pas été un simple coup d'éclat passager ni le fruit d'une série de hasards devant le but : elle est aussi liée à une lecture différente de ses qualités et à un travail sur ses déplacements dans la surface de réparation.

    Sam Jewell, l'un des membres de la direction sportive de Chelsea, avait recruté le joueur pour le compte de Brighton. Il connaissait donc parfaitement son potentiel et savait que l'attaquant brésilien possédait des caractéristiques qui pouvaient être mieux exploitées que ce ne fut le cas à certaines périodes de sa carrière.

    Avec l'arrivée de Liam Rosenior sur le banc de Chelsea, en remplacement de Maresca en début d'année, avant son limogeage en avril, le travail autour de la progression de Pedro a pris une tournure plus précise. L'entraîneur estimait en effet que le joueur disposait de tous les atouts pour devenir un buteur redoutable, et qu'atteindre ce stade impliquait d'améliorer les détails de ses déplacements, au lieu de se contenter de ses qualités techniques et de son aisance avec le ballon.

    Pedro a été le joueur auquel Rosenior a consacré le plus de séances individuelles durant les premières semaines de sa mission. Selon les informations, l'attaquant brésilien a évoqué avec son entraîneur son ambition de devenir le numéro 9 titulaire de Chelsea et de la sélection brésilienne, un objectif qui exigeait de lui qu'il change certaines de ses habitudes sur le terrain.

    À travers les discussions et l'analyse vidéo, Rosenior s'est attaché à orienter le joueur vers un positionnement plus fréquent dans les zones de finition, en évitant de dépenser son énergie dans des secteurs du terrain où sa présence n'est pas aussi nécessaire.

    L'idée de départ était claire : un attaquant n'a pas besoin de participer à toutes les phases de construction du jeu pour être décisif. Il doit savoir quand se déplacer dans le bon espace et comment préserver son énergie pour l'instant susceptible de faire basculer la rencontre.

    Il a également été demandé à Pedro d'observer les meilleurs attaquants du monde, d'étudier les positions qu'ils occupent sur le terrain et les zones dans lesquelles ils passent l'essentiel de leur temps pendant les matchs. L'accent a ainsi été mis sur des détails qui peuvent paraître anodins, mais qui font la différence entre un attaquant qui participe à la construction du jeu et un autre qui transforme systématiquement les occasions en buts.


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  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    11 buts en 12 matches : des effets immédiats après le changement

    João Pedro n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour que le travail effectué porte ses fruits. Il a inscrit 11 buts en 12 matches, dans une série entamée dès la deuxième rencontre depuis l'arrivée de Rosenior sur le banc, face à Brentford le 17 janvier.

    La large victoire 4-1 contre Aston Villa, lors de laquelle Pedro a signé un triplé, constitue l'un des moments les plus marquants de cette métamorphose. Dans ce match, ce n'était pas seulement une question de nombre de buts, mais aussi de la manière dont il les a obtenus.

    Deux de ses buts à Villa Park sont venus de simples touches devant le but, ces détails qui ont davantage réjoui le staff technique que certaines de ses réalisations spectaculaires auxquelles il nous avait habitués. Un attaquant doté de grandes qualités techniques peut émerveiller le public d'un dribble ou d'une frappe somptueuse, mais la capacité à conclure les actions avec le minimum de touches reste l'une des caractéristiques essentielles des grands buteurs.

    Quant au troisième but, il est le fruit d'un placement intelligent grâce auquel Pedro a exploité une passe d'Alejandro Garnacho pour loger le ballon dans le but vide. Un exemple éloquent de sa meilleure lecture des phases de jeu et de son aptitude à choisir le bon emplacement avant que le ballon ne lui parvienne.

    Ce sont précisément ces détails que le staff technique a cherché à ancrer : l'objectif n'était plus simplement d'améliorer les statistiques du joueur, mais de le transformer en un attaquant plus efficace dans la surface, capable de saisir les occasions qui exigent moins des qualités exceptionnelles que de la rapidité de décision et de la précision dans le placement.


  • Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Alonso lui fait confiance : la traque de Haaland, un nouveau test

    Avec l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc de Chelsea, le défi qui attend João Pedro a changé de nature. Après avoir prouvé sa capacité à marquer et affiché des signes encourageants de progression, il doit désormais maintenir ce niveau sur la durée, au lieu de se contenter de périodes de réussite entrecoupées de longues disettes.

    Alonso a placé sa confiance en l'attaquant brésilien, mais le maintien de cette confiance dépendra de sa capacité à livrer les mêmes prestations dans toutes les circonstances, que ce soit face aux grosses équipes ou contre des adversaires qui s'appuient sur un bloc défensif compact et la fermeture des espaces.

    Pedro occupe la deuxième place au classement des buteurs de la Premier League, juste derrière Erling Haaland, ce qui lui offre une véritable occasion de disputer la tête de la course au buteur à l'attaquant de Manchester City, tout en lui imposant de conserver sa concentration et sa régularité.

    Car le problème qui a accompagné Pedro à des étapes précédentes de sa carrière n'était pas l'absence de talent, mais le fait que ses buts arrivaient parfois par séries, suivies d'un long recul de son rendement offensif. Avec ses récents progrès, la conviction grandit qu'il est désormais mieux préparé à répondre aux exigences du poste de pointe, en matière de placement, de mouvement et de finition.

    Pour autant, le verdict définitif sur sa réussite à briser la malédiction du numéro 9 exige plus qu'un bon début de saison ou une série de matches exceptionnels. La régularité est le véritable test pour tout attaquant qui ambitionne d'asseoir son statut parmi les buteurs de la Premier League.


  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHAFP

    La malédiction de Chelsea est-elle vraiment terminée ?

    João Pedro possède désormais ce dont beaucoup de ses prédécesseurs au maillot numéro 9 ont été privés : la confiance en soi, une nette progression dans ses mouvements offensifs et un soutien technique qui lui permet d'exploiter ses points forts, sans oublier la volonté personnelle de prouver qu'il peut être l'avant-centre dont Chelsea a besoin.

    Et s'il parvient à inscrire son premier but face à Everton, lors de sa huitième apparition contre le club de la région du Merseyside, les supporters de Chelsea pourraient bien se retrouver face à une tout autre question : que reste-t-il de la malédiction du numéro 9 ?

    Mais dépasser cette réputation ne se fera pas simplement en portant le maillot ou en célébrant des buts. Il faudra être capable de continuer à marquer lorsque les occasions se raréfient, et de gérer la pression qui accompagne ce numéro depuis de longues années.

    João Pedro a déjà commencé à changer cette image et il a montré que le travail tactique, la confiance et la lecture des déplacements pouvaient compter davantage que les légendes entourant les numéros. Et s'il poursuit sa progression au même rythme, il pourrait devenir le joueur qui redonne ses lettres de noblesse au maillot numéro 9 de Chelsea, et transformer le récit d'une malédiction historique en une nouvelle histoire de réussite.


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