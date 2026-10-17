Le maillot numéro 9 de Chelsea n'a jamais été un simple numéro ornant le dos des attaquants : au fil des années, il s'est transformé en un fardeau qui poursuit quiconque ose le porter, quelles que soient sa valeur ou l'ampleur des attentes placées en lui.

De grands noms sont arrivés à Stamford Bridge avec de vastes ambitions, mais se sont retrouvés pris dans une spirale d'échecs et de critiques, au point que certains entraîneurs n'ont pas hésité à qualifier ce numéro de maudit.

Mais João Pedro semble prêt à écrire une fin différente à cette histoire, après avoir réussi à transformer le maillot que tant d'autres n'ont pas su porter en symbole de son ambition offensive, s'appuyant sur une progression remarquable dans son rendement et une confiance croissante en ses qualités de buteur.

L'attaquant brésilien ne s'est pas contenté d'obtenir le numéro qu'il désirait porter depuis longtemps : il l'a considéré comme une déclaration de sa nouvelle identité sur le terrain. Et à mesure que les buts s'enchaînent et que ses déplacements devant la cage s'améliorent, une question commence à circuler parmi les supporters de Chelsea : João Pedro sera-t-il le joueur qui mettra définitivement fin à la légende de la malédiction du maillot numéro 9 ?

Depuis son arrivée à Stamford Bridge, João Pedro aspirait à porter le numéro 9, mais les circonstances ne lui ont pas permis de réaliser ce souhait au départ. Liam Delap avait en effet rejoint Chelsea avant l'attaquant brésilien, s'emparant du numéro auquel Pedro aspirait.

Le numéro 9 n'était pas sa seule option, puisqu'il s'était également intéressé au maillot numéro 11, associé dans sa mémoire à l'une des plus grandes légendes du club, l'Ivoirien Didier Drogba, qu'il admirait énormément. Mais ce numéro était déjà revenu à Jamie Gittens, contraignant Pedro à chercher une autre solution.

Finalement, le joueur a opté pour le maillot numéro 20, un choix que l'on pense influencé par les performances remarquables et les buts décisifs de Cole Palmer alors qu'il portait ce même numéro, avant que ce dernier ne passe plus tard au numéro 10.

Et ce choix n'a rien eu de mauvais : Pedro a terminé sa première saison avec Chelsea en inscrivant 15 buts en Premier League et 20 buts toutes compétitions confondues, confirmant ainsi ses grandes qualités offensives et s'offrant une place importante dans les plans de l'équipe.

Après un tel succès, il aurait été normal que n'importe quel joueur hésite avant d'abandonner le numéro associé à ses meilleures saisons, mais Pedro n'a pas vu les choses ainsi. Dès que le départ de Delap s'est précisé, il a tranché rapidement et a choisi de réaliser son vieux rêve en portant le maillot numéro 9, défiant une longue histoire d'échecs qui a poursuivi ses détenteurs à Chelsea.