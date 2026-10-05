Le pays de Galles a subi sa troisième défaite de la campagne de Ligue des nations, Hojlund inscrivant un penalty en seconde période pour offrir une victoire méritée 1-0 au Danemark au Cardiff City Stadium. Le tournant est intervenu lorsque Danny Ward a offert le ballon à Gustav Isaksen avec une passe ratée dans sa propre surface avant de faire trébucher le milieu danois dans une tentative désespérée de se racheter de son erreur.

Hojlund a transformé calmement son penalty, prenant Ward à contre-pied, pour laisser l'équipe de Bellamy troisième du groupe A4 à l'approche de deux rencontres cruciales.