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Un penalty de Rasmus Hojlund fait tomber le pays de Galles alors que l’équipe de Craig Bellamy subit un revers en Ligue des nations contre le Danemark
Catastrophe pour Ward, Hojlund frappe
Le pays de Galles a subi sa troisième défaite de la campagne de Ligue des nations, Hojlund inscrivant un penalty en seconde période pour offrir une victoire méritée 1-0 au Danemark au Cardiff City Stadium. Le tournant est intervenu lorsque Danny Ward a offert le ballon à Gustav Isaksen avec une passe ratée dans sa propre surface avant de faire trébucher le milieu danois dans une tentative désespérée de se racheter de son erreur.
Hojlund a transformé calmement son penalty, prenant Ward à contre-pied, pour laisser l'équipe de Bellamy troisième du groupe A4 à l'approche de deux rencontres cruciales.
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La domination danoise à Cardiff
Le Danemark s’est montré bien plus menaçant tout au long du match, en maintenant son rythme malgré la perte de son capitaine Pierre-Emile Hojbjerg sur blessure en début de rencontre, après le forfait de Mikkel Damsgaard avant le match. L’équipe de Brian Riemer a continué à mettre la pression après la reprise, et Andreas Skov Olsen a failli servir Hojlund, mais l’attaquant a tiré directement sur Ward alors qu’il n’avait plus qu’à marquer.
Le pays de Galles n’a offert que très peu de réponse, sa seule occasion intervenant peu avant le but lorsque Brennan Johnson a expédié une demi-volée au-dessus de la barre transversale depuis un angle fermé.
La profondeur d’effectif mise à rude épreuve
Une éprouvante fenêtre internationale de quatre matches s’est révélée trop exigeante pour le pays de Galles, en pleine aggravation de la crise de forme physique qui touche l’effectif. Bellamy a dû composer sans plusieurs éléments essentiels, le gardien titulaire Karl Darlow, la charnière centrale Joe Rodon et Dylan Lawlor, ainsi que le talisman Harry Wilson, ayant tous manqué le rassemblement dans son intégralité.
La situation s’est encore détériorée lorsque David Brooks a été écarté après n’avoir participé qu’à la défaite inaugurale contre le Portugal, ce qui a fait s’évaporer rapidement tout élan né de la victoire de jeudi contre la Norvège réduite à 10 face à une solide équipe danoise.
- Focus Images
En vue d’un final crucial
La victoire du Danemark, couplée à la défaite 2-1 de la Norvège au Portugal, place les Danois solidement en tête de la course à une place dans le top 3. L’équipe diminuée de Bellamy doit désormais réagir positivement lors du déplacement du mois prochain à Oslo, puis face à l’épreuve redoutable à domicile contre les leaders du groupe. Prendre des points lors de ces deux dernières rencontres est vital pour le pays de Galles s’il veut éviter de terminer dernier du groupe A4 et préserver ses espoirs d’obtenir une tête de série dans le chapeau 1 lors du tirage au sort des qualifications pour l’Euro 2028 en décembre.
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