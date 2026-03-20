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Emanuele Tramacere

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Un penalty accordé puis annulé : ce qui s'est passé lors du match Gênes-Udinese. Marelli : « Kabasele a instinctivement écarté le bras »

L'épisode controversé de la deuxième mi-temps du match Gênes-Udinese

Le match entre Gênes et l'Udinese, qui a débuté à 20 h 45 le vendredi 20 mars et comptait pour la 30e journée de la Serie A 2025/2026, a connu un moment de grande tension à la 49e minute de la seconde mi-temps lorsque, suite à une faute de main de Kabasele dans la surface, l'arbitre Collu a accordé un penalty en faveur des Rossoblù.


Après une longue vérification au VAR, l'arbitre a toutefois été renvoyé à l'On Field Review, qui l'a convaincu d'annuler le penalty, déclenchant ainsi la réaction du banc génois et de tout le stade.


  • L'ACTION ET LA FAUTE SIFFLÉE SUR LE TERRAIN

    Sur un long ballon en profondeur vers Colombo, l'attaquant de Gênes contrôle le ballon en vol avant de s'élancer vers la surface de réparation. Kabasele, qui avait perdu son marquage, intercepte la trajectoire avec son bras gauche qui, bien qu'il ait d'abord été plié derrière son dos, s'est légèrement écarté en direction du ballon au moment du contact. Collu repère ce mouvement et siffle immédiatement un penalty. Sans cette déviation, Colombo se serait retrouvé seul face à Okoye.

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  • MARELLI AVANT LE CONTRÔLE

    Luca Marelli, le spécialiste des ralentis de DAZN, a commenté ainsi la scène avant la décision de Collu : « Ce n'est pas facile à évaluer, voyons ce que la salle VAR va décider. Il faut voir s'il y a une augmentation du volume corporel. Il y a un léger mouvement vers le ballon, mais il faut déterminer s’il y a effectivement une augmentation du volume ou si c’est simplement un bras qui touche le ballon, mais dans une position normale. Puisqu’ils vont revoir l’action, ils ont probablement estimé que le bras était dans une position normale. »

  • L'ANNONCE AU STADE

    L'arbitre Collu, au milieu du terrain, a ainsi annoncé qu'il revenait sur sa décision initiale : « Après avoir revu l'action, le joueur n° 27 a le bras en position naturelle. Décision finale : annulation du penalty. »

  • BILAN DE MARELLI

    Après avoir pris sa décision, Collu sort un carton rouge à l'encontre d'un coéquipier de Daniele De Rossi. Cela laisse le temps au responsable de la vidéo, Luca Marelli, de compléter son explication : « Ce que la salle VAR a retenu, et que Collu a ensuite confirmé comme étant correct, c'est que, bien qu'il y ait eu un mouvement, probablement instinctif, vers le ballon, il n'y a pas eu d'augmentation du volume corporel. La caméra frontale ne montrait pas le bras au moment du contact. »

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