Un penalty accordé puis annulé : ce qui s'est passé lors du match Gênes-Udinese. Marelli : « Kabasele a instinctivement écarté le bras »

Le match entre Gênes et l'Udinese, qui a débuté à 20 h 45 le vendredi 20 mars et comptait pour la 30e journée de la Serie A 2025/2026, a connu un moment de grande tension à la 49e minute de la seconde mi-temps lorsque, suite à une faute de main de Kabasele dans la surface, l'arbitre Collu a accordé un penalty en faveur des Rossoblù.





Après une longue vérification au VAR, l'arbitre a toutefois été renvoyé à l'On Field Review, qui l'a convaincu d'annuler le penalty, déclenchant ainsi la réaction du banc génois et de tout le stade.



