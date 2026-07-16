C'est une histoire que même un scénariste aurait peine à améliorer. Dimanche soir, lorsque l'Espagne et l'Argentine s'affronteront à New York en finale de la Coupe du monde 2026, ce sera aussi le duel Messi contre Yamal.
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Un passé commun… et désormais adversaires en finale de la Coupe du monde 2026 : pourquoi Lionel Messi avait autrefois battu Lamine Yamal
D'un côté, celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de l'histoire, qui s'apprête à brandir pour la deuxième fois consécutive le trophée le plus convoité du football mondial. De l'autre, un jeune joueur à l'allure insouciante, qui, après son triomphe à l'Euro 2024, pourrait remporter un deuxième grand titre avec l'équipe nationale en peu de temps.
Ce duel est d’autant plus fascinant qu’il donne l’impression, quelle que soit l’issue finale, que la fin d’une époque approche. Lors de ce qui pourrait être son dernier match en sélection, et qui sera très certainement sa dernière Coupe du monde, le roi Messi pourrait passer le flambeau à son successeur désigné.
Si Yamal semble prédestiné à cette succession, ce n’est pas seulement en raison de leur style de jeu comparable ou de leur attachement commun au FC Barcelone : un cliché pris il y a près de vingt ans scelle déjà leur lien.
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Lionel Messi encense Lamine Yamal : « Je savais qu'il deviendrait une star. »
Les images, dévoilées en 2024, montrent le quintuple Ballon d’Or argentin donnant un bain à l’Espagnol. À l’époque, Yamal n’a que quelques mois et Messi entame tout juste sa carrière professionnelle.
La photo, prise en 2007 pour un calendrier caritatif du journal espagnol Sport en partenariat avec l’UNICEF, réunissait déjà les joueurs du FC Barcelone ainsi que, semble-t-il, quelques futurs talents du club — même si personne ne le savait alors. Comme Messi, le Barça deviendra plus tard le premier club de Yamal.
Les clichés n’ont été dévoilés qu’après la fulgurante émergence de Yamal, grâce à la décision de son père, Mounir Nasraoui. Ce dernier voulait protéger son fils d’une pression prématurée et repousser le plus longtemps possible les inévitables comparaisons avec Messi, déjà évoquées lors de l’Euro 2024.
« C’est peut-être Lamine qui a béni Leo ! », a-t-il déclaré en 2024 au journal espagnol Mundo Deportivo. Cette photo est « un hasard de la vie », car personne n’aurait pu prévoir ce qu’elle deviendrait un jour. Il a toutefois souligné : « Je savais qu’il deviendrait une star. Tout père le sait, et tout père veut que son fils soit le meilleur. Je lui souhaite le meilleur dans la vie et pour l’avenir. »
Yamal a lui-même commenté : « À l’époque, je ne réalisais pas ce qui se passait en raison de mon jeune âge. Mon père a gardé ces photos et ne les a jamais montrées, car nous voulions éviter les comparaisons avec Messi. Bien sûr, personne n’aime être comparé au meilleur joueur de tous les temps, car cela peut mettre une pression immense et donner l’impression que l’on ne pourra jamais être à sa hauteur. »
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Lamine Yamal a l’occasion de devenir champion du monde pour la première fois.
Lors du Championnat d’Europe en Allemagne, Yamal est devenu le plus jeune joueur à disputer un match dans l’histoire de la compétition, avant de s’offrir, grâce à son but en demi-finale contre la France, le statut de plus jeune buteur. La « Furia Roja » a ensuite conquis le titre en battant l’Angleterre 2-1 en finale ; à l’issue du tournoi, Yamal a été désigné meilleur jeune joueur et inclus dans l’équipe type.
Aujourd’hui, deux ans plus tard, le jeune homme de 19 ans s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure de sa carrière naissante. Face à son idole Messi, Yamal peut être sacré champion du monde et ainsi conclure un récit commencé il y a 19 ans par une photo déjà légendaire.
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