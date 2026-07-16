Les images, dévoilées en 2024, montrent le quintuple Ballon d’Or argentin donnant un bain à l’Espagnol. À l’époque, Yamal n’a que quelques mois et Messi entame tout juste sa carrière professionnelle.

La photo, prise en 2007 pour un calendrier caritatif du journal espagnol Sport en partenariat avec l’UNICEF, réunissait déjà les joueurs du FC Barcelone ainsi que, semble-t-il, quelques futurs talents du club — même si personne ne le savait alors. Comme Messi, le Barça deviendra plus tard le premier club de Yamal.

Les clichés n’ont été dévoilés qu’après la fulgurante émergence de Yamal, grâce à la décision de son père, Mounir Nasraoui. Ce dernier voulait protéger son fils d’une pression prématurée et repousser le plus longtemps possible les inévitables comparaisons avec Messi, déjà évoquées lors de l’Euro 2024.

« C’est peut-être Lamine qui a béni Leo ! », a-t-il déclaré en 2024 au journal espagnol Mundo Deportivo. Cette photo est « un hasard de la vie », car personne n’aurait pu prévoir ce qu’elle deviendrait un jour. Il a toutefois souligné : « Je savais qu’il deviendrait une star. Tout père le sait, et tout père veut que son fils soit le meilleur. Je lui souhaite le meilleur dans la vie et pour l’avenir. »

Yamal a lui-même commenté : « À l’époque, je ne réalisais pas ce qui se passait en raison de mon jeune âge. Mon père a gardé ces photos et ne les a jamais montrées, car nous voulions éviter les comparaisons avec Messi. Bien sûr, personne n’aime être comparé au meilleur joueur de tous les temps, car cela peut mettre une pression immense et donner l’impression que l’on ne pourra jamais être à sa hauteur. »