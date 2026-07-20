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Un passage de flambeau ? Moment déchirant : Lamine Yamal réconforte un Lionel Messi anéanti après la défaite de l'Argentine face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde
Un moment symbolique après le triomphe de l'Espagne
L'Espagne a battu l'Argentine 1-0 en finale de la Coupe du monde au MetLife Stadium, reconquérant ainsi le plus prestigieux trophée du football. Après le coup de sifflet final, Messi est resté allongé sur la pelouse, visiblement anéanti, tandis que l'Argentine voyait ses espoirs de conserver son titre s'envoler.
Pendant que la Roja célébrait, Lamine Yamal a été l’un des premiers à s’approcher de Messi. La jeune pépite a pris le capitaine argentin dans ses bras, offrant un instant émouvant que beaucoup ont interprété comme un passage de flambeau symbolique entre deux générations.
Cette image revêtait une signification particulière, car Messi était déjà apparu aux côtés d’un Yamal nouveau-né lors d’une séance photo pour l’UNICEF en 2007. Ce qui n’était alors qu’une simple photo de campagne est depuis devenu l’une des coïncidences les plus remarquables du football.
Une relève de la garde inoubliable
Pour Messi, cette défaite a marqué la fin douloureuse d’une nouvelle campagne de Coupe du monde, alors qu’il avait mené l’Argentine jusqu’en finale. Le meneur de jeu chevronné n’a pas réussi à percer la défense bien organisée de l’Espagne, emmenée par Rodri et Aymeric Laporte, pendant 120 minutes. La victoire de l’Espagne a marqué son retour au sommet du football mondial, seize ans après avoir remporté sa première Coupe du monde. Son approche tactique disciplinée et l’impact de ses jeunes ailiers se sont avérés décisifs face aux champions en titre.
Scaloni exhorte les supporters à savourer le parcours de l’Argentine.
Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a fait face aux médias après l'élimination, alors que les spéculations sur son avenir se multiplient depuis la fin du parcours de l'Albiceleste en Coupe du monde. Le technicien a d'abord salué le parcours de ses joueurs malgré la déception, dressant un bilan mesuré de leur aventure commune.
« Il est difficile de faire comprendre aux gens qu’ils devraient aussi savourer cet instant », a déclaré Scaloni, cité par Marca. « C’est très dur, mais nous devons réaliser que c’est aussi une victoire. J’espère que tout le monde mesurera ce qui a été accompli, et surtout la manière dont cela a été accompli. J’ai déjà versé toutes les larmes nécessaires dans le vestiaire, mais ce groupe mérite notre gratitude : ce sont de vrais guerriers. »
- AFP
L’Argentine navigue dans l’incertitude, tandis que l’Espagne se projette avec optimisme.
Tous les regards se tournent désormais vers l’avenir de l’Argentine, alors que l’incertitude entoure l’avenir de Scaloni et que l’on s’interroge sur un éventuel dernier match international de Messi, auteur d’une nouvelle campagne remarquable en Coupe du monde.
De son côté, l’Espagne cherchera à capitaliser sur son dernier triomphe. Avec Yamal, déjà présenté comme l’une des étoiles les plus brillantes du football, la Roja semble bien partie pour ouvrir une nouvelle ère au sommet du football international.
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