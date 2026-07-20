Un passage de flambeau ? Moment déchirant : Lamine Yamal réconforte un Lionel Messi anéanti après la défaite de l'Argentine face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde

L'Espagne a battu l'Argentine 1-0 en finale de la Coupe du monde au MetLife Stadium, reconquérant ainsi le plus prestigieux trophée du football. Après le coup de sifflet final, Messi est resté allongé sur la pelouse, visiblement anéanti, tandis que l'Argentine voyait ses espoirs de conserver son titre s'envoler.

Pendant que la Roja célébrait, Lamine Yamal a été l’un des premiers à s’approcher de Messi. La jeune pépite a pris le capitaine argentin dans ses bras, offrant un instant émouvant que beaucoup ont interprété comme un passage de flambeau symbolique entre deux générations.

Cette image revêtait une signification particulière, car Messi était déjà apparu aux côtés d’un Yamal nouveau-né lors d’une séance photo pour l’UNICEF en 2007. Ce qui n’était alors qu’une simple photo de campagne est depuis devenu l’une des coïncidences les plus remarquables du football.