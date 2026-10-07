Avec l'éclosion d'un jeune joueur comme Hammam Al-Hammami, meilleur joueur du tournoi, Dونيس a enfin trouvé le joueur susceptible de pallier l'absence du capitaine Salem Al-Dawsari, que ce soit comme titulaire ou comme remplaçant.
Sur l'autre aile, Dونيس s'appuie sur Sultan Mandash et Saleh Abou Al-Chamat, avec la possibilité pour son frère Mohammed d'occuper ce poste en cas de besoin.
Offensivement, l'Arabie saoudite dispose de Firas Al-Buraikan, meilleur buteur de la Coupe du Golfe 27, d'Abdullah Al-Hamdan, meilleur buteur de la Coupe du Golfe 26, et d'Abdullah Al-Salem, tous ayant marqué durant le tournoi.
En défense, la sélection saoudienne compte désormais 4 éléments capables d'évoluer ensemble les uns à côté des autres, à savoir Hassan Tambakti, Abdulelah Al-Amri, Hassan Kadesh et Jihad Zakri.
À cela s'ajoutent Nawaf Boushal, Mohammed Abou Al-Chamat et Mohammed Mahziri au poste d'arrière droit, Mutaib Al-Harbi et Zakaria Hawsawi de l'autre côté, et derrière eux Mohammed Al-Owais aux côtés de Nawaf Al-Aqidi.
Cette immense diversité offre à Dونيس l'occasion d'imposer son style et d'utiliser à son aise les éléments dont il dispose, sans que l'absence de l'un d'eux n'affecte l'équipe au point de la mettre en difficulté, ce qui profitera à l'Arabie saoudite lors de la compétition asiatique.