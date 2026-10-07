Il est vrai que la sélection saoudienne a renoué avec les podiums après 23 ans d'absence, mais elle ne doit pas s'en contenter, d'autant plus que la Coupe du Golfe n'est pas un tournoi officiel à proprement parler.

Le plus grand rêve doit être de remporter la Coupe d'Asie des nations, surtout que c'est l'Arabie saoudite qui accueillera la prochaine édition du tournoi, au cours des mois de janvier et février.

La sélection saoudienne n'a plus soulevé ce trophée depuis 30 ans, précisément depuis qu'elle l'avait remporté pour la troisième et dernière fois en 1996, après sa victoire face à son homologue émirati en finale aux tirs au but.

Depuis lors, la sélection saoudienne s'est qualifiée deux fois pour la finale, qu'elle a perdues face au Japon en 2000, puis face à l'Irak en 2007.

Si l'Arabie saoudite venait à mettre fin à cette malédiction, elle deviendrait l'équipe la plus titrée du tournoi asiatique, avec 4 titres, à égalité avec la sélection du Japon qui trône seule au sommet à l'heure actuelle.