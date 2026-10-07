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Un pas sur la route de l'Asie : comment la sélection saoudienne peut-elle tirer profit de son sacre lors de la Coupe du Golfe 27 ?

FEATURES
Arabie saoudite
Gulf Cup
Asian Cup
G. Donis
Arabie saoudite
Grèce

L'Arabie saoudite peut-elle décrocher le titre asiatique ?

Le sacre à la Coupe du Golfe Arabique « Khaliji 27 » a représenté un exploit historique pour la sélection d'Arabie saoudite, en particulier au regard de sa situation actuelle et de l'absence de tout titre depuis 23 années complètes.

La sélection d'Arabie saoudite a été sacrée championne de la Coupe du Golfe Arabique avant-hier mardi, après sa victoire face à son homologue des Émirats arabes unis sur le score de deux buts à zéro, en finale du tournoi du Golfe, disputée au stade Al-Inmaa de Djeddah.

  • La promesse de l'Asie

    Il est vrai que la sélection saoudienne a renoué avec les podiums après 23 ans d'absence, mais elle ne doit pas s'en contenter, d'autant plus que la Coupe du Golfe n'est pas un tournoi officiel à proprement parler.

    Le plus grand rêve doit être de remporter la Coupe d'Asie des nations, surtout que c'est l'Arabie saoudite qui accueillera la prochaine édition du tournoi, au cours des mois de janvier et février.

    La sélection saoudienne n'a plus soulevé ce trophée depuis 30 ans, précisément depuis qu'elle l'avait remporté pour la troisième et dernière fois en 1996, après sa victoire face à son homologue émirati en finale aux tirs au but.

    Depuis lors, la sélection saoudienne s'est qualifiée deux fois pour la finale, qu'elle a perdues face au Japon en 2000, puis face à l'Irak en 2007.

    Si l'Arabie saoudite venait à mettre fin à cette malédiction, elle deviendrait l'équipe la plus titrée du tournoi asiatique, avec 4 titres, à égalité avec la sélection du Japon qui trône seule au sommet à l'heure actuelle.

  • Plus de pression

    Mais comment l'Arabie saoudite peut-elle y parvenir ? La réponse à cette question se trouve uniquement chez le Grec Georgios Donis, le sélectionneur de l'Arabie saoudite, car c'est lui qui doit trouver la voie, tant sur le plan technique que mental.

    L'aspect le plus important est l'aspect mental, car le sacre en Coupe du Golfe arabique a enlevé une pression considérable des épaules de l'entraîneur et des joueurs de l'Arabie saoudite, ce que Donis doit mettre à profit.

    Il est vrai que la Coupe du Golfe arabique est un tournoi amical, mais elle a mis fin à la disette totale de titres de l'Arabie saoudite.

    Cette disette a pesé sur les joueurs de l'Arabie saoudite pendant 23 ans, au point qu'elle a perdu 5 finales consécutives depuis le dernier sacre en 2003, dont 4 finales dans cette même Coupe du Golfe arabique.

    Il ne fait aucun doute que le public saoudien espère désormais voir son équipe championne du Golfe et d'Asie à la fois, mais il le réclamera de manière plus apaisée après avoir décroché ce grand exploit, ce qui réduira l'intensité des pressions.

  • Aucune absence majeure

    L'autre avantage que Donis a tiré de la Coupe du Golfe Arabique réside dans la découverte d'un nombre considérable d'alternatives capables de compenser les absences, ce qui s'est produit lors de ce même tournoi du Golfe.

    L'Arabie saoudite a perdu, tout au long du tournoi, plusieurs éléments importants, à l'image du gardien Nawaf Al-Aqidi, du défenseur Hassan Kadesh, du latéral gauche Zakaria Hawsawi et du milieu de terrain Alaa Al-Haji.

    En outre, l'Arabie saoudite a souffert de l'absence de certains joueurs pour un ou deux matchs, à l'image du défenseur Hassan Tambakti et de l'ailier Mohammed Al-Qahtani, mais elle parvenait à trouver des alternatives à chaque fois.

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  • Des alternatives en nombre

    Avec l'éclosion d'un jeune joueur comme Hammam Al-Hammami, meilleur joueur du tournoi, Dونيس a enfin trouvé le joueur susceptible de pallier l'absence du capitaine Salem Al-Dawsari, que ce soit comme titulaire ou comme remplaçant.

    Sur l'autre aile, Dونيس s'appuie sur Sultan Mandash et Saleh Abou Al-Chamat, avec la possibilité pour son frère Mohammed d'occuper ce poste en cas de besoin.

    Offensivement, l'Arabie saoudite dispose de Firas Al-Buraikan, meilleur buteur de la Coupe du Golfe 27, d'Abdullah Al-Hamdan, meilleur buteur de la Coupe du Golfe 26, et d'Abdullah Al-Salem, tous ayant marqué durant le tournoi.

    En défense, la sélection saoudienne compte désormais 4 éléments capables d'évoluer ensemble les uns à côté des autres, à savoir Hassan Tambakti, Abdulelah Al-Amri, Hassan Kadesh et Jihad Zakri.

    À cela s'ajoutent Nawaf Boushal, Mohammed Abou Al-Chamat et Mohammed Mahziri au poste d'arrière droit, Mutaib Al-Harbi et Zakaria Hawsawi de l'autre côté, et derrière eux Mohammed Al-Owais aux côtés de Nawaf Al-Aqidi.

    Cette immense diversité offre à Dونيس l'occasion d'imposer son style et d'utiliser à son aise les éléments dont il dispose, sans que l'absence de l'un d'eux n'affecte l'équipe au point de la mettre en difficulté, ce qui profitera à l'Arabie saoudite lors de la compétition asiatique.