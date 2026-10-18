Carrick est resté positif après le match nul 1-1 de son équipe face à Leeds United, assurant que la prestation constituait un progrès pour une formation qui traverse actuellement une période difficile. Malgré ce troisième match nul 1-1 consécutif, l’entraîneur a rapidement salué l’engagement de ses joueurs dans une atmosphère hostile.

Manchester United a ouvert le score par Bryan Mbeumo, mais Dominic Calvert-Lewin a égalisé peu après la pause. Le club d’Old Trafford occupe ainsi la 13e place du classement de Premier League. Ce nul signifie que United n’a remporté qu’une seule de ses sept premières rencontres de championnat, son plus faible total de victoires à ce stade d’une saison dans l’élite depuis 40 ans.

La préparation de cette rencontre entre rivaux a été éclipsée par des tensions internes, notamment autour du défenseur Lisandro Martinez. Le champion du monde argentin a écopé d’une amende après avoir critiqué la direction du club plus tôt dans la semaine, accentuant la pression sur Carrick après une défaite décevante en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid.