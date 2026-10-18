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« Un pas en avant » : Michael Carrick croit au rebond de Manchester United après le nul contre Leeds, alors que l’équipe fait preuve de combativité au cours d’une semaine difficile
Manchester United fait preuve de résilience à Elland Road
Carrick est resté positif après le match nul 1-1 de son équipe face à Leeds United, assurant que la prestation constituait un progrès pour une formation qui traverse actuellement une période difficile. Malgré ce troisième match nul 1-1 consécutif, l’entraîneur a rapidement salué l’engagement de ses joueurs dans une atmosphère hostile.
Manchester United a ouvert le score par Bryan Mbeumo, mais Dominic Calvert-Lewin a égalisé peu après la pause. Le club d’Old Trafford occupe ainsi la 13e place du classement de Premier League. Ce nul signifie que United n’a remporté qu’une seule de ses sept premières rencontres de championnat, son plus faible total de victoires à ce stade d’une saison dans l’élite depuis 40 ans.
La préparation de cette rencontre entre rivaux a été éclipsée par des tensions internes, notamment autour du défenseur Lisandro Martinez. Le champion du monde argentin a écopé d’une amende après avoir critiqué la direction du club plus tôt dans la semaine, accentuant la pression sur Carrick après une défaite décevante en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid.
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Carrick salue la combativité de Manchester United
L’entraîneur de Manchester United a estimé que la réaction sur le terrain montrait que le groupe restait uni derrière sa vision. En adoptant un dispositif avec cinq défenseurs lorsqu’il n’avait pas le ballon, United a semblé mieux organisé et plus difficile à déstabiliser que les semaines précédentes, même si l’équipe a manqué de son efficacité habituelle dans le dernier tiers du terrain.
Carrick est revenu sur l’intensité de cette rencontre et sur la préparation mentale nécessaire avant un déplacement dans le Yorkshire de l’Ouest. « Il y avait clairement cet engagement aujourd’hui, et il était indispensable. Le match avait une intensité particulière. J’ai parlé aux joueurs ce matin de l’histoire de cette rencontre et du fait que nous venions jouer ici, sur leur territoire », a expliqué Carrick.
Carrick trouve des motifs de satisfaction dans des circonstances difficiles
S’exprimant devant les médias après le coup de sifflet final, Carrick a reconnu que, si le niveau technique du match n’avait peut-être pas atteint celui qu’il attend, la force mentale montrée par son groupe avait été précieuse. « Oui, je pense que c’était un match difficile pour les deux équipes. C’était l’un de ces matches exigeants. On sentait de la tension sur le terrain. C’était un bon match », a déclaré Carrick à NBC Sports.
« Si l’on parle de qualité de jeu, ce n’était peut-être pas le très haut niveau dont je pense que nous sommes capables. Je pense que, par moments et sur certaines séquences, nous avons produit du très bon football. C’est un déplacement difficile. Compte tenu des résultats que nous avons obtenus, notre jeu n’était pas tout à fait fluide, mais il y a suffisamment de choses positives à retenir. Nous avons dû nous battre pour obtenir ce résultat. J’étais fier des joueurs et de leur manière d’aborder ce match dans des circonstances difficiles. Un point reste un point. C’est un pas en avant pour nous. »
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Carrick explique l’approche tactique d’United
Carrick a été particulièrement impressionné par la manière dont ses joueurs ont appliqué le plan tactique, soulignant que leur prestation ne se résumait pas aux efforts fournis. Il a mis en avant les rôles précis confiés à chacun et leur volonté d’assumer leurs responsabilités sur le terrain. « Ce n’est pas seulement une question d’efforts. Il y a aussi la manière de s’y prendre. Le plan. Les responsabilités. Les rôles. Je trouve que, dans l’ensemble, les garçons ont très bien assumé ces responsabilités. Prendre l’avantage puis encaisser un but de cette manière, c’est décevant. »
« Je trouve que nous avons plutôt bien défendu collectivement pendant tout le match. Les longues touches et les corners représentent une menace. C’était un match tendu, serré. C’était le genre de rencontre qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Nous prenons donc ce point et passons à la suite », a expliqué Carrick, tout en faisant part de sa frustration d’avoir encaissé un but sur coup de pied arrêté.
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