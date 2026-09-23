AFP
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« Un pas en arrière » : un ancien dirigeant de Flamengo s’en prend à la limite imposée par la CBF aux joueurs étrangers, dans un coup dur potentiel pour Memphis Depay et les stars venues de l’étranger
De profondes réformes modifient le paysage du recrutement
La décision de la Confédération brésilienne de football de réduire progressivement les quotas de joueurs étrangers a suscité un vif débat parmi les dirigeants de l'élite. La nouvelle directive ramènera la limite de neuf joueurs importés par groupe les jours de match à seulement cinq d'ici 2030. Annoncée lundi, cette mesure protectionniste a été adoptée à une large majorité, seuls Flamengo et Bahia ayant formellement voté contre cette refonte structurelle.
- Fotoarena
Un dirigeant fustige une mesure protectionniste sur le marché
Braz, figure clé de l’ère riche en trophées de Flamengo entre 2019 et 2024, a vivement critiqué ce changement réglementaire, qu’il juge contre-productif et rétrograde.
Faisant part de sa frustration face à la position de l’instance dirigeante via ESPN Brazil, Braz a déclaré : « Je vois avec stupéfaction ce que la CBF a mis en place concernant les restrictions sur les joueurs étrangers dans ce pays. Cette forme de protectionnisme du marché n’a jamais fonctionné nulle part, elle ne fonctionnera pas ici et elle n’apportera rien au football brésilien. »
Soulignant la réalité du marché international des transferts, l’ancien dirigeant a ajouté : « Le marché est mondialisé dans le monde entier ; essayer d’aller à contre-courant de cette direction est inefficace. Cela fera rapidement régresser le football brésilien. »
Les quotas nationaux protègent les jeunes issus de la formation locale
Les instances nationales du football insistent sur le fait qu’une intervention réglementaire était essentielle après que le nombre de joueurs étrangers dans l’élite a bondi jusqu’au record de 172 cette saison. Cet afflux a fait grimper l’âge moyen du championnat à 28,5 ans tout en restreignant drastiquement le temps de jeu en équipe première des jeunes talents nationaux en devenir. En plus de réduire les quotas de joueurs étrangers, la CBF exigera que tous les clubs inscrivent un minimum de 25 joueurs de moins de 23 ans au sein de leurs effectifs professionnels.
- TheNews2
Les clubs brésiliens ajustent leurs stratégies de transfert
Les grands clubs brésiliens doivent agir rapidement avant 2027 pour freiner leurs recrutements étrangers et réorganiser la hiérarchie de leurs effectifs. Ce durcissement menace de déstabiliser des recrues de premier plan et jette une ombre sur l'avenir à long terme de Depay aux Corinthians, malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2028. Pour se mettre en conformité, les directeurs sportifs devront investir massivement dans les filières de formation avant la stricte échéance des moins de 23 ans.
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