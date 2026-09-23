Braz, figure clé de l’ère riche en trophées de Flamengo entre 2019 et 2024, a vivement critiqué ce changement réglementaire, qu’il juge contre-productif et rétrograde.

Faisant part de sa frustration face à la position de l’instance dirigeante via ESPN Brazil, Braz a déclaré : « Je vois avec stupéfaction ce que la CBF a mis en place concernant les restrictions sur les joueurs étrangers dans ce pays. Cette forme de protectionnisme du marché n’a jamais fonctionné nulle part, elle ne fonctionnera pas ici et elle n’apportera rien au football brésilien. »

Soulignant la réalité du marché international des transferts, l’ancien dirigeant a ajouté : « Le marché est mondialisé dans le monde entier ; essayer d’aller à contre-courant de cette direction est inefficace. Cela fera rapidement régresser le football brésilien. »