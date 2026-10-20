La défaite du Barça face au Paris Saint-Germain sur le score de 4-2 a mis au jour une faille dans l'équipe de l'entraîneur Flick, tant dans le contrôle du milieu de terrain que dans la gestion de la pression et la protection des espaces défensifs. Et malgré le retour du club catalan à hauteur par deux fois, il n'a pas su préserver son équilibre, tandis que Paris a continué de le menacer jusqu'à ce qu'il scelle la rencontre avec une totale assurance.
La différence était manifeste dans la capacité de Paris à reprendre l'initiative rapidement après chaque but du Barça. C'est là un point essentiel dans la course à la Ligue des champions, que le Barça espère reconquérir, où le talent individuel ne suffit pas si fait défaut l'équilibre qui protège l'équipe dans les moments les plus difficiles de la rencontre, comme ce fut le cas aujourd'hui.