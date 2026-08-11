Hansi Flick avait déjà proposé une solution tactique remarquable lors de son expérience avec le Barça, lorsqu'il avait accordé à Raphinha un rôle plus libre sur le côté gauche, un changement qui avait contribué à ouvrir de l'espace pour Lamine Yamal afin qu'il brille sur le côté droit.

La question se pose désormais : le technicien allemand va-t-il franchir un nouveau pas, plus audacieux, en déplaçant Raphinha au poste de faux attaquant pour tirer parti de ses qualités offensives devant le but, en plus de ses atouts importants dans le pressing sur les défenseurs ?

Raphinha possède les qualités qui lui permettent d'assumer ce rôle : c'est un joueur doté d'un mouvement continu et d'une capacité à presser, et il fait également preuve d'un tranchant évident devant le but, ce qui pourrait permettre à Flick de l'utiliser comme un attaquant mobile plutôt que de s'appuyer sur un attaquant classique à l'intérieur de la surface de réparation.

La logique de ce scénario s'accentue avec le recrutement par le Barça d'Anthony Gordon pour évoluer au poste d'ailier gauche, ce qui offre à Flick une nouvelle option sur le côté qu'occupait Raphinha ces derniers temps.

Par conséquent, le repositionnement de Raphinha dans l'axe ne signifierait pas nécessairement que l'équipe perde un élément important sur l'aile gauche, surtout si Gordon démontre sa capacité à occuper ce poste et à apporter au dispositif offensif la vitesse et la percée requises.

Le nom de Karim Adeyemi apparaît également comme une autre option susceptible d'entrer dans les calculs de Flick dans ce scénario, d'autant plus que le joueur en provenance du Borussia Dortmund peut évoluer comme faux attaquant, en plus de sa capacité à occuper les postes d'ailier gauche et droit.

Mais le problème pour Adeyemi réside dans la concurrence aux postes d'ailier, car il lui serait difficile de s'assurer une place de titulaire de manière continue s'il était classé comme ailier. C'est pourquoi son utilisation au poste de faux attaquant devient une option logique, qui pourrait lui offrir une meilleure chance d'entrer dans les calculs du onze de départ.

Cette solution pourrait passer d'une simple expérience temporaire à une option concrète si le Barça échoue à recruter un véritable attaquant, d'autant plus que Flick a déjà démontré sa capacité à réutiliser les joueurs en fonction des besoins de son dispositif, et pas nécessairement en fonction de leur poste d'origine.

Et l'on ne peut écarter la nouvelle recrue Anthony Gordon de l'option du faux attaquant, d'autant qu'il a déjà joué ce même rôle avec Newcastle en Premier League.