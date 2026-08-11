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Hussein Hamdy

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Un pari ou une marque de confiance ? Flick ouvre la porte aux surprises pour compenser Lewandowski

Mercato
H. Flick
R. Lewandowski
J. Alvarez
F. Torres
Raphinha
H. Abdelkarim
K. Adeyemi
FC Barcelone
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
M. Rashford
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Le mercato joue des tours au Barça

Le Barça se retrouve face à un dilemme offensif inhabituel à l'approche du coup d'envoi de la nouvelle saison, le poste d'avant-centre étant devenu l'un des plus grands points d'interrogation au sein du club catalan, en raison du départ de Robert Lewandowski et de la non-prolongation de Marcus Rashford, alors que Ferran Torres est sur le point de quitter le club pour rejoindre le Paris Saint-Germain.

Lewandowski a quitté le Barça dès la fin de son contrat, privant l'équipe de l'une de ses armes offensives les plus redoutables et les plus fiables devant le but, tandis que le club n'est pas parvenu à renouveler le prêt de Rashford ni à trouver un accord avec Manchester United pour racheter son contrat, ce qui a accru la difficulté de la situation avant le début de la saison.

Les coups durs ne se sont pas arrêtés là, puisque Ferran Torres, qui a joué le rôle de doublure de Lewandowski ces dernières saisons, insiste pour quitter le Barça et vivre une nouvelle expérience avec le Paris Saint-Germain, alors que les négociations entre les deux clubs progressent et que le transfert en est à ses derniers mètres.

  • barcelona(C)Getty Images

    Un début semé d'embûches

    Le Barça se retrouve menacé de débuter la nouvelle saison sans véritable buteur du type sur lequel il avait l'habitude de s'appuyer ces dernières années, un scénario qui place l'entraîneur Hansi Flick face à un test tactique des plus délicats, d'autant que ses succès passés avec le Bayern Munich et le Barça ont été principalement liés à la présence d'une machine à marquer capable de convertir la supériorité et la domination de l'équipe en buts.

    Lewandowski a été l'une des clés les plus importantes de la réussite de Flick avec le Bayern Munich, avant que l'histoire ne se répète au Barça, l'entraîneur allemand disposant d'un buteur capable d'exploiter les demi-occasions, de conclure les attaques et de donner à l'équipe un poids constant à l'intérieur de la surface de réparation.

    De là vient la gravité de la situation actuelle : le Barça ne fait pas face à un simple déficit numérique au poste de véritable buteur, mais il pourrait perdre l'arme qui donnait au système offensif de Flick sa forme aboutie.

    C'est pourquoi débuter la saison sans un buteur redoutable capable de marquer de manière régulière apparaît comme un véritable risque, même si l'entraîneur allemand possède la capacité de concevoir différentes solutions tactiques.

    • Publicité
  • Julian AlvarezGetty Images

    Un mercato compliqué

    Le Barça a misé la quasi-totalité de ses cartes sur le recrutement de Julian Alvarez, considéré comme la solution idéale pour combler le vide attendu au poste d'avant-centre. Mais la piste s'annonce extrêmement compliquée dès le départ, l'Atlético de Madrid n'ayant tout simplement aucune envie de négocier avec le Barça la vente du joueur.

    Et malgré l'insistance d'Alvarez pour rejoindre le Spotify Camp Nou, la seule volonté du joueur ne semble pas suffire à ouvrir la porte à un transfert, d'autant que l'Atlético de Madrid ne compte pas céder facilement l'un de ses éléments offensifs les plus importants.

    La situation s'est encore compliquée à cause du Real Madrid, qui s'est immiscé dans le dossier en début d'été et a envoyé une offre de 150 millions d'euros pour s'attacher les services d'Alvarez. De quoi faire grimper les attentes financières autour du joueur et rendre l'Atlético encore plus déterminé à obtenir une somme colossale en échange de son feu vert au départ.

    Pour le Barça, l'équation des 150 millions d'euros paraît quasiment impossible, tant il est très difficile d'imaginer la direction catalane accepter de débourser un tel montant pour boucler un seul transfert, surtout au vu des complications financières auxquelles le club est confronté et de la nécessité de gérer avec prudence le dossier des recrutements.

    Ainsi, le Barça se retrouve face à une équation délicate : le joueur veut partir, mais son club ne veut pas négocier, et son prix potentiel dépasse les capacités qui semblent à la portée de la direction catalane. Entre ces différentes parties, le poste d'avant-centre reste, à ce jour, sans solution claire.

    Et Deco, le directeur sportif du Barça, ne semble pas disposer d'une alternative claire et directe en cas d'échec du dossier Alvarez. Certes, la presse a associé le club catalan à un recrutement de Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan, mais ces informations relèvent davantage de la rumeur que d'un véritable projet de transfert, d'autant que le joueur est considéré comme l'un des éléments intouchables au sein du club italien.

    Avec des options de plus en plus limitées, Flick pourrait être contraint de recourir à des solutions inhabituelles, plutôt que d'attendre l'arrivée d'un nouvel avant-centre avant le début de la saison.

  • imago-sport-1080801803.jpgIPA Sport

    Qui peut jouer le rôle de faux numéro 9 ?

    Hansi Flick avait déjà proposé une solution tactique remarquable lors de son expérience avec le Barça, lorsqu'il avait accordé à Raphinha un rôle plus libre sur le côté gauche, un changement qui avait contribué à ouvrir de l'espace pour Lamine Yamal afin qu'il brille sur le côté droit.

    La question se pose désormais : le technicien allemand va-t-il franchir un nouveau pas, plus audacieux, en déplaçant Raphinha au poste de faux attaquant pour tirer parti de ses qualités offensives devant le but, en plus de ses atouts importants dans le pressing sur les défenseurs ?

    Raphinha possède les qualités qui lui permettent d'assumer ce rôle : c'est un joueur doté d'un mouvement continu et d'une capacité à presser, et il fait également preuve d'un tranchant évident devant le but, ce qui pourrait permettre à Flick de l'utiliser comme un attaquant mobile plutôt que de s'appuyer sur un attaquant classique à l'intérieur de la surface de réparation.

    La logique de ce scénario s'accentue avec le recrutement par le Barça d'Anthony Gordon pour évoluer au poste d'ailier gauche, ce qui offre à Flick une nouvelle option sur le côté qu'occupait Raphinha ces derniers temps.

    Par conséquent, le repositionnement de Raphinha dans l'axe ne signifierait pas nécessairement que l'équipe perde un élément important sur l'aile gauche, surtout si Gordon démontre sa capacité à occuper ce poste et à apporter au dispositif offensif la vitesse et la percée requises.

    Le nom de Karim Adeyemi apparaît également comme une autre option susceptible d'entrer dans les calculs de Flick dans ce scénario, d'autant plus que le joueur en provenance du Borussia Dortmund peut évoluer comme faux attaquant, en plus de sa capacité à occuper les postes d'ailier gauche et droit.

    Mais le problème pour Adeyemi réside dans la concurrence aux postes d'ailier, car il lui serait difficile de s'assurer une place de titulaire de manière continue s'il était classé comme ailier. C'est pourquoi son utilisation au poste de faux attaquant devient une option logique, qui pourrait lui offrir une meilleure chance d'entrer dans les calculs du onze de départ.

    Cette solution pourrait passer d'une simple expérience temporaire à une option concrète si le Barça échoue à recruter un véritable attaquant, d'autant plus que Flick a déjà démontré sa capacité à réutiliser les joueurs en fonction des besoins de son dispositif, et pas nécessairement en fonction de leur poste d'origine.
    Et l'on ne peut écarter la nouvelle recrue Anthony Gordon de l'option du faux attaquant, d'autant qu'il a déjà joué ce même rôle avec Newcastle en Premier League.

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  • imago-sport-1080799571.jpgGribaudi/ImagePhoto

    Un pari arabe

    Au milieu de toutes ces complications, le nom de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim émerge comme l'un des bénéficiaires potentiels de la crise du Barça au poste d'avant-centre, après que le joueur a rejoint l'équipe première durant la préparation. Hans Flick tient toujours à le maintenir avec le groupe, à quelques jours de disputer le trophée Joan Gamper.

    La décision de Flick est intervenue après les belles prestations de Hamza Abdelkarim lors des matchs amicaux, offrant au joueur égyptien une véritable opportunité de poursuivre le travail avec l'équipe première, alors que le Barça cherche une solution à sa crise de l'attaquant de pointe.

    Pour Hamza, la crise que traverse le Barça pourrait se transformer en une chance exceptionnelle, après qu'il s'est retrouvé dans les plans de l'entraîneur allemand à un moment inattendu. À l'approche du coup d'envoi de la saison, le joueur égyptien pourrait devenir l'un des nouveaux paris de Flick.

    Il est bien entendu difficile d'imaginer que Hamza Abdelkarim entame la saison en tant qu'attaquant principal du Barça, compte tenu de l'ampleur de la responsabilité qu'exige ce poste au sein d'une équipe qui joue tous les titres. Mais la possibilité qu'il apparaisse comme une option sur le banc semble fortement envisageable.

    Flick pourrait faire appel à Hamza dans les matchs compliqués où le Barça aura besoin d'un attaquant de pointe capable de gérer les ballons aériens et de profiter des centres, un aspect qui pourrait offrir au joueur égyptien un avantage particulier, en l'absence d'un autre joueur au sein de l'effectif de Flick doté de capacités similaires dans ce domaine.

    Ici, l'absence d'une solution toute prête sur le marché des transferts pourrait se transformer, d'une crise pour le Barça, en une opportunité pour Hamza Abdelkarim.

    Plus le dossier Alvarez se complique, et plus le club s'éloigne du recrutement d'un nouvel attaquant de pointe, plus la probabilité augmente que Flick soit contraint de tirer parti des éléments déjà présents au sein de l'équipe.

    Cela ne signifie pas que le Barça a décidé de compter sur Hamza comme attaquant titulaire, ni que le joueur est devenu la solution définitive au problème de l'équipe. Mais la persistance de l'entraîneur allemand à lui accorder sa confiance durant la préparation confirme que la porte ne s'est pas refermée devant lui.

    De plus, la nature des matchs dans lesquels le Barça pourrait avoir besoin d'un attaquant de pointe capable de gérer les centres offre à Hamza une chance différente du reste des options disponibles. En effet, alors que Raphinha ou Ademi peuvent jouer le rôle de faux neuf, l'attaquant égyptien peut apporter une solution plus classique dans la surface de réparation.

    Ainsi, Flick pourrait se retrouver face à un dispositif offensif reposant sur la variété plutôt que sur la présence d'un avant-centre fixe, avec la possibilité d'utiliser Raphinha ou Ademi comme faux neuf dans certains matchs, et de recourir à Hamza Abdelkarim lorsque la rencontre exige la présence d'un attaquant de pointe capable d'exploiter les centres et le jeu aérien.

  • flickGetty Images

    Le Barça peut-il tenir ce pari toute la saison ?

    La solution tactique peut fonctionner dans certains matches, et l'apparition de Hamza Abdelkrim pourrait apporter à l'équipe un plus inattendu, mais s'appuyer sur un ensemble de solutions alternatives ne compense pas facilement la présence d'un attaquant du calibre de Lewandowski, d'autant que le système de Flick lui-même a historiquement prouvé combien il tirait grandement profit de la présence d'une machine à buts en pointe.

    C'est pourquoi le Barça se trouve face à deux choix contradictoires : soit poursuivre la pression sur le marché à la recherche d'un attaquant de métier capable de mener la ligne offensive, soit faire confiance aux solutions tactiques de Flick et donner aux éléments actuels l'occasion de combler le vide.

    Compte tenu de la difficulté du dossier Alvarez et de l'absence d'une alternative claire jusqu'à présent, le Barça n'aura peut-être d'autre choix que de se lancer dans une nouvelle aventure, dans laquelle Raphinha, Ademi et Hamza Abdelkrim seraient les composantes d'une solution collective à un problème de poste longtemps associé au nom de Lewandowski.

    Ce scénario pourrait constituer un grand risque, comme il pourrait, à l'inverse, se transformer en une nouvelle preuve de la capacité de Flick à créer des solutions au sein de son propre effectif. Entre ces deux possibilités, le début de la saison reste le véritable test de la capacité du Barça à compenser une machine à buts autour de laquelle l'entraîneur allemand avait l'habitude de bâtir ses succès.