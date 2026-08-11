Au milieu de toutes ces complications, le nom de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim émerge comme l'un des bénéficiaires potentiels de la crise du Barça au poste d'avant-centre, après que le joueur a rejoint l'équipe première durant la préparation. Hans Flick tient toujours à le maintenir avec le groupe, à quelques jours de disputer le trophée Joan Gamper.
La décision de Flick est intervenue après les belles prestations de Hamza Abdelkarim lors des matchs amicaux, offrant au joueur égyptien une véritable opportunité de poursuivre le travail avec l'équipe première, alors que le Barça cherche une solution à sa crise de l'attaquant de pointe.
Pour Hamza, la crise que traverse le Barça pourrait se transformer en une chance exceptionnelle, après qu'il s'est retrouvé dans les plans de l'entraîneur allemand à un moment inattendu. À l'approche du coup d'envoi de la saison, le joueur égyptien pourrait devenir l'un des nouveaux paris de Flick.
Il est bien entendu difficile d'imaginer que Hamza Abdelkarim entame la saison en tant qu'attaquant principal du Barça, compte tenu de l'ampleur de la responsabilité qu'exige ce poste au sein d'une équipe qui joue tous les titres. Mais la possibilité qu'il apparaisse comme une option sur le banc semble fortement envisageable.
Flick pourrait faire appel à Hamza dans les matchs compliqués où le Barça aura besoin d'un attaquant de pointe capable de gérer les ballons aériens et de profiter des centres, un aspect qui pourrait offrir au joueur égyptien un avantage particulier, en l'absence d'un autre joueur au sein de l'effectif de Flick doté de capacités similaires dans ce domaine.
Ici, l'absence d'une solution toute prête sur le marché des transferts pourrait se transformer, d'une crise pour le Barça, en une opportunité pour Hamza Abdelkarim.
Plus le dossier Alvarez se complique, et plus le club s'éloigne du recrutement d'un nouvel attaquant de pointe, plus la probabilité augmente que Flick soit contraint de tirer parti des éléments déjà présents au sein de l'équipe.
Cela ne signifie pas que le Barça a décidé de compter sur Hamza comme attaquant titulaire, ni que le joueur est devenu la solution définitive au problème de l'équipe. Mais la persistance de l'entraîneur allemand à lui accorder sa confiance durant la préparation confirme que la porte ne s'est pas refermée devant lui.
De plus, la nature des matchs dans lesquels le Barça pourrait avoir besoin d'un attaquant de pointe capable de gérer les centres offre à Hamza une chance différente du reste des options disponibles. En effet, alors que Raphinha ou Ademi peuvent jouer le rôle de faux neuf, l'attaquant égyptien peut apporter une solution plus classique dans la surface de réparation.
Ainsi, Flick pourrait se retrouver face à un dispositif offensif reposant sur la variété plutôt que sur la présence d'un avant-centre fixe, avec la possibilité d'utiliser Raphinha ou Ademi comme faux neuf dans certains matchs, et de recourir à Hamza Abdelkarim lorsque la rencontre exige la présence d'un attaquant de pointe capable d'exploiter les centres et le jeu aérien.