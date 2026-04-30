À la veille de ses dernières sorties sous le maillot du FC Bayern Munich, Leon Goretzka s’est souvenu d’un pari insolite qu’il avait lancé avant même de rejoindre le club le plus titré d’Allemagne.
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Un pari insolite autour de la bière avant son transfert au FC Bayern : Leon Goretzka ridiculise Mario Basler
« Je me souviens d’une émission de Doppelpass où Mario Basler et Peter Neururer avaient pris un pari », a déclaré Goretzka dans une interview accordée au magazine du club 51, en référence à son transfert gratuit de Schalke 04 au Bayern en 2018.
À l’époque, l’ancien joueur du FCB et l’ex-entraîneur de Bundesliga s’interrogeaient sur la pertinence de ce choix : Basler prédisait même un transfert raté, malgré un coût nul.
« Basler pensait que je ne jouerais pas cinq matchs pour le Bayern. Il y en a finalement eu un peu plus. Je ne sais même pas si Peter Neururer a jamais reçu ses caisses de bière », rappelle Goretzka avec une pointe d’orgueil.
À l’époque, Basler avait lancé : « S’imposera-t-il au Bayern ? Ce garçon de 22 ans sera-t-il satisfait s’il ne dispute que cinq matchs avec le Bayern ? Car au Bayern Munich, il y a d’autres bombes que Leon Goretzka. » Neururer avait rétorqué que Goretzka, une fois « revenu à son meilleur niveau » et toujours en progression, deviendrait titulaire à Munich. « Dès la première année ? », avait alors demandé Basler, provoquant le pari de Neururer.
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Leon Goretzka fait taire ses détracteurs au FC Bayern et célèbre un retour inattendu
Lors de sa première saison au Bayern, Goretzka a disputé 42 matches et été titularisé à 29 reprises, inscrivant neuf buts et délivrant sept passes décisives. Un début prometteur pour une période extrêmement fructueuse au FC Bayern, qui s’achèvera cet été après huit ans et, à ce jour, huit titres de champion, deux victoires en Coupe d’Allemagne, une victoire en Ligue des champions, un titre de champion du monde des clubs et une victoire en Supercoupe de l’UEFA. « À l’époque, je n’aurais moi-même pas cru possible de rester aussi longtemps et de connaître un tel succès », a déclaré Goretzka.
Ces deux dernières années, pourtant, il a connu des moments difficiles au sein du club le plus titré d’Allemagne. Après l’arrivée de Vincent Kompany en 2024, on lui a même conseillé de changer d’air, ses chances de temps de jeu sous les ordres du Belge étant jugées minimes.
Il a finalement choisi de rester, a profité des blessures ou des baisses de forme de ses concurrents (João Palhinha, Aleksandar Pavlovic) et, grâce à sa combativité, a non seulement retrouvé le haut niveau au Bayern mais aussi effectué un retour surprise en équipe nationale allemande.
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Leon Goretzka : remplaçant au FC Bayern, titulaire à la Coupe du monde… et bientôt à l'AC Milan ?
Mais désormais, la roue du temps devrait enfin continuer de tourner au milieu de terrain du champion en titre. Si, en Bundesliga, il a souvent été décisif lors de la deuxième saison de Kompany (28 matchs, 3 buts, 3 passes décisives, 1 736 minutes de jeu), il s’est retrouvé cantonné au rôle de joker lors des rencontres couperets en Ligue des champions et en Coupe d’Allemagne.
Son départ du FCB est acté depuis fin janvier, mais il devrait jouer un rôle clé en sélection allemande lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique cet été, comme l’a déjà indiqué le sélectionneur Julian Nagelsmann.
Mais avant cela, le joueur de 31 ans veut décrocher un deuxième triplé avec le Bayern. C’est pour cela qu’il a écarté d’un revers de main les avances de l’Atlético Madrid lors du mercato hivernal. « J'ai vraiment envie de réitérer l'exploit de 2020, mais cette fois-ci avec nos supporters. Ce serait encore autre chose », a déclaré Goretzka, rappelant que le Bayern avait alors triomphé devant des tribunes vides en raison de la pandémie de coronavirus.
Sur le plan sportif, les similitudes avec 2020 sont flagrantes. L’« identité » d’alors est « revenue ces dernières semaines », estime Goretzka. Ce retour n’est certes pas un gage de victoire en Ligue des champions, « mais il y a ce sentiment particulier que l’on a, avec un peu de chance, peut-être une ou deux fois dans sa carrière. Nous avons une équipe où tous les rouages s’engrènent parfaitement. Nous avons des qualités individuelles et, en parallèle, cette soif de victoire, cette volonté de courir. »
Une fois la saison bouclée avec le Bayern et la Coupe du monde disputée avec la Nationalmannschaft, Goretzka s’apprête à entamer un nouveau chapitre en Italie. Selon la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan et le milieu de terrain seraient sur le point de trouver un accord pour un contrat de trois ans, estimé à environ cinq millions d’euros par saison.
Leon Goretzka : ses statistiques avec le FC Bayern Munich cette saison
Jeux 44 Buts 3 passes décisifs. Passes décisives 4 Minutes jouées 2 130 minutes de jeu