Un pari insolite autour de la bière avant son transfert au FC Bayern : Leon Goretzka ridiculise Mario Basler

« Je me souviens d’une émission de Doppelpass où Mario Basler et Peter Neururer avaient pris un pari », a déclaré Goretzka dans une interview accordée au magazine du club 51, en référence à son transfert gratuit de Schalke 04 au Bayern en 2018.

À l’époque, l’ancien joueur du FCB et l’ex-entraîneur de Bundesliga s’interrogeaient sur la pertinence de ce choix : Basler prédisait même un transfert raté, malgré un coût nul.

« Basler pensait que je ne jouerais pas cinq matchs pour le Bayern. Il y en a finalement eu un peu plus. Je ne sais même pas si Peter Neururer a jamais reçu ses caisses de bière », rappelle Goretzka avec une pointe d’orgueil.

À l’époque, Basler avait lancé : « S’imposera-t-il au Bayern ? Ce garçon de 22 ans sera-t-il satisfait s’il ne dispute que cinq matchs avec le Bayern ? Car au Bayern Munich, il y a d’autres bombes que Leon Goretzka. » Neururer avait rétorqué que Goretzka, une fois « revenu à son meilleur niveau » et toujours en progression, deviendrait titulaire à Munich. « Dès la première année ? », avait alors demandé Basler, provoquant le pari de Neururer.