Une partie du problème pour Barcelone tient au fait que le club catalan serait prêt à débourser jusqu’à 100 millions d’euros pour Alvarez. Chelsea sait donc que le Barça a les moyens financiers de dépasser les 70 millions d’euros souvent évoqués.

Pour relancer les discussions, le directeur sportif Deco a atterri vendredi à Londres. Après plusieurs semaines d’échanges avec l’agent du joueur, sa priorité est désormais de s’asseoir directement à la table des dirigeants de Chelsea pour prendre le pouls du club sur un éventuel transfert.

Les Blues disputent samedi la finale de la FA Cup contre Manchester City, ce qui explique la présence sur place de l’agent de Pedro pour suivre la rencontre depuis les tribunes. Autre élément clé : la possible non-qualification de Chelsea pour la Ligue des champions la saison prochaine, scénario désormais peu probable.

En cas de non-qualification pour la C1, les Blues seraient contraints de vendre pour équilibrer leurs finances, tandis que Pedro pourrait faire valoir ce manque d’Europe pour réclamer son départ.