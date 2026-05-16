Selon les quotidiens espagnols Mundo Deportivoet Sport, le FC Barcelone aurait temporairement abandonné l’idée de recruter le champion du monde argentin. Les dirigeants du Camp Nou estiment en effet que l’arrivée de la star de l’Atlético cet été s’avérerait trop complexe. La quête du prochain grand renfort est toutefois déjà lancée, et elle mène en Premier League.
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Un pari de 100 millions à Londres ! Le FC Barcelone chercherait un nouvel attaquant pour pallier le départ de Julián Álvarez
L’attaquant de Chelsea, Pedro, serait devenu la priorité absolue du club catalan, actuellement en proie à de lourdes dettes. Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, aurait déjà engagé des discussions concrètes pour recruter l’international brésilien.
L’attaquant de 1,86 m possède certes un style de jeu très différent de celui d’Alvarez, mais le Barça est convaincu que ce buteur peut apporter beaucoup. Le point crucial de ces discussions internes ? Selon les premières estimations, Pedro serait nettement moins onéreux que le montant réclamé pour Alvarez. Selon Mundo Deportivo, les premiers contacts discrets entre les parties auraient déjà eu lieu mi-avril.
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Selon les dernières informations, Chelsea ne souhaite pas se séparer de Pedro.
Selon le quotidien anglais Daily Mail, un transfert cet été est pratiquement exclu. Les Blues n’auraient « aucun intérêt » à laisser partir leur meilleur buteur après seulement une saison.
Si la presse catalane assure, avec un optimisme certain, que le Barça espère finaliser un accord autour de 70 millions d’euros, la réalité à Stamford Bridge est bien différente : selon Mundo Deportivo, Chelsea ne compte pas laisser filer le Brésilien pour une telle somme. Le club londonien, qui considère l’attaquant comme l’un de ses éléments les plus précieux, réclamerait en réalité 100 millions d’euros pour envisager son départ.
Selon nos informations, Deco devrait prochainement se rendre à Londres.
Une partie du problème pour Barcelone tient au fait que le club catalan serait prêt à débourser jusqu’à 100 millions d’euros pour Alvarez. Chelsea sait donc que le Barça a les moyens financiers de dépasser les 70 millions d’euros souvent évoqués.
Pour relancer les discussions, le directeur sportif Deco a atterri vendredi à Londres. Après plusieurs semaines d’échanges avec l’agent du joueur, sa priorité est désormais de s’asseoir directement à la table des dirigeants de Chelsea pour prendre le pouls du club sur un éventuel transfert.
Les Blues disputent samedi la finale de la FA Cup contre Manchester City, ce qui explique la présence sur place de l’agent de Pedro pour suivre la rencontre depuis les tribunes. Autre élément clé : la possible non-qualification de Chelsea pour la Ligue des champions la saison prochaine, scénario désormais peu probable.
En cas de non-qualification pour la C1, les Blues seraient contraints de vendre pour équilibrer leurs finances, tandis que Pedro pourrait faire valoir ce manque d’Europe pour réclamer son départ.
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Joao Pedro : 23 buts en 51 matchs sous le maillot de Chelsea
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : arrivé l’été dernier à Londres pour environ 64 millions d’euros, l’attaquant est sous contrat à long terme avec les Blues, jusqu’en 2033, et son bail ne prévoit aucune clause libératoire.
En 51 matches officiels sous le maillot bleu, l’attaquant brésilien a déjà marqué 23 buts et délivré 6 passes décisives.