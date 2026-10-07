Le parcours international de Messi a pris fin avec éclat, l’Argentine s’imposant tranquillement 3-0 face au Bénin. Une soirée marquée par une émotion brute, supporters comme coéquipiers ayant fondu en larmes au moment où le huituple Ballon d’Or a conclu son aventure avec l’Argentine. Parmi ceux qui ont mené les hommages figurait Deco, qui a partagé une partie importante de sa carrière de joueur avec le génie de petite taille en Catalogne.

Deco a utilisé les réseaux sociaux pour exprimer son admiration envers son ancien coéquipier, en soulignant l’impact que Messi a eu sur ce sport à l’échelle mondiale. Écrivant sur Instagram, le dirigeant portugais a déclaré : « Un parcours légendaire avec l’équipe nationale argentine. Félicitations pour chaque chapitre d’une carrière incroyable. Le football et tous ceux qui aiment ce sport te remercient, Leo ! »