AFP
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« Un parcours légendaire » : le directeur sportif de Barcelone, Deco, rend le plus bel hommage à Lionel Messi après l’émouvante retraite internationale de l’Argentine
Deco célèbre un partenariat légendaire
Le parcours international de Messi a pris fin avec éclat, l’Argentine s’imposant tranquillement 3-0 face au Bénin. Une soirée marquée par une émotion brute, supporters comme coéquipiers ayant fondu en larmes au moment où le huituple Ballon d’Or a conclu son aventure avec l’Argentine. Parmi ceux qui ont mené les hommages figurait Deco, qui a partagé une partie importante de sa carrière de joueur avec le génie de petite taille en Catalogne.
Deco a utilisé les réseaux sociaux pour exprimer son admiration envers son ancien coéquipier, en soulignant l’impact que Messi a eu sur ce sport à l’échelle mondiale. Écrivant sur Instagram, le dirigeant portugais a déclaré : « Un parcours légendaire avec l’équipe nationale argentine. Félicitations pour chaque chapitre d’une carrière incroyable. Le football et tous ceux qui aiment ce sport te remercient, Leo ! »
Barcelone rend hommage au golden boy
Le club catalan a également tenu à marquer l’occasion avec un message officiel à l’intention de son plus grand joueur de tous les temps. Plutôt qu’un visuel d’après-match classique, le club a attendu le coup de sifflet final de la rencontre face au Bénin, où Messi a terminé avec un but et deux passes décisives, pour publier un message poignant. Le choix a été fait d’évoquer ses premiers succès, en particulier la médaille d’or remportée aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, qui a servi de tremplin à sa future domination sur la scène internationale.
Dans un communiqué publié sur ses canaux officiels, Barcelone a déclaré : « De cette médaille d’or à Pékin en 2008 à une carrière inoubliable, en écrivant l’histoire à chaque étape avec l’Albiceleste. Félicitations, Leo, de continuer à rendre le maillot de l’Argentine encore plus iconique » Cet hommage reflète la volonté du club de rester lié à l’héritage de Messi, malgré son départ controversé au Paris Saint-Germain en 2021 puis son transfert à l’Inter Miami en Major League Soccer.
Questions autour d’un adieu au Camp Nou
Maintenant que Messi s’éloigne de la scène internationale, l’attention s’est naturellement portée sur le moment où il raccrochera définitivement les crampons au niveau des clubs. Cette prise de conscience a intensifié les appels demandant à Barcelone d’organiser un véritable jubilé ou match d’adieu au Camp Nou. Pour de nombreux supporters, la manière dont Messi a quitté le club, via une conférence de presse en larmes sans avoir la possibilité de faire ses adieux à un stade plein, reste une source de grande frustration.
La relation entre l’entourage du joueur et le président du club, Joan Laporta, a été décrite comme dysfonctionnelle dans les années qui ont suivi son départ. Malgré des tentatives de le faire revenir avant son transfert aux États-Unis, aucun accord n’a jamais été trouvé. Laporta a récemment reconnu que, si Messi avait d’autres projets pour la suite immédiate de sa carrière, la possibilité d’un match hommage restait une priorité pour la direction, qui cherche à réparer la relation brisée avec son ancien capitaine.
- Getty Images Sport
Le dernier chapitre d’une icône
Le départ de Messi de la scène internationale marque le début de la fin d’une ère de domination dans le football. Tout au long de son passage avec l’Argentine, il est passé du statut de jeune joueur scruté à celui d’icône nationale, finissant par offrir la Copa America et la Coupe du monde. Sa dernière apparition contre le Bénin a été la célébration de cette transformation, prouvant que même au crépuscule de sa carrière, il reste une force décisive sur le terrain. Alors que le rideau tombe sur son aventure avec la sélection nationale, l’attention se porte désormais entièrement sur ses exploits en club en Floride.
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