Un parcours épique pour motiver l’Espagne avant son match contre la France

Il est impressionnant de traverser le même tunnel que les sélections espagnole et française emprunteront demain mardi, et de ressentir l'ambiance électrique des tribunes du stade de Dallas, qui peut accueillir 80 000 spectateurs et figure parmi les plus grands du tournoi. Des vestiaires immenses, évoquant ceux des Dallas Cowboys, aux larges bancs de touche ornés du drapeau espagnol, tout ici respire la modernité.

La pelouse, son entretien et les traitements qu’elle reçoit pour garantir une qualité irréprochable conforme aux normes de la FIFA constituent des éléments essentiels. Ian Craig, responsable de la pelouse, a confié au journal espagnol AS : « La pelouse est en bon état. Nous avons bénéficié de huit jours de repos depuis notre dernier match ici. Ce sera notre neuvième match, et c’est jusqu’à présent le plus important de la Coupe du monde. »

Il ajoute : « Nous lui avons accordé un court repos pour favoriser sa régénération. La prochaine étape consiste à le renforcer et à le ramener à la hauteur et à l’état requis. Comme ce sera le cas tout au long de la compétition, il sera tondu à 23 millimètres, conformément aux normes européennes. »