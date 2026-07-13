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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un parcours épique pour motiver l’Espagne avant son match contre la France

France vs Espagne
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É.-U.

Une atmosphère électrique enflamme cette demi-finale.

Il est impressionnant de traverser le même tunnel que les sélections espagnole et française emprunteront demain mardi, et de ressentir l'ambiance électrique des tribunes du stade de Dallas, qui peut accueillir 80 000 spectateurs et figure parmi les plus grands du tournoi. Des vestiaires immenses, évoquant ceux des Dallas Cowboys, aux larges bancs de touche ornés du drapeau espagnol, tout ici respire la modernité.

La pelouse, son entretien et les traitements qu’elle reçoit pour garantir une qualité irréprochable conforme aux normes de la FIFA constituent des éléments essentiels. Ian Craig, responsable de la pelouse, a confié au journal espagnol AS : « La pelouse est en bon état. Nous avons bénéficié de huit jours de repos depuis notre dernier match ici. Ce sera notre neuvième match, et c’est jusqu’à présent le plus important de la Coupe du monde. »

Il ajoute : « Nous lui avons accordé un court repos pour favoriser sa régénération. La prochaine étape consiste à le renforcer et à le ramener à la hauteur et à l’état requis. Comme ce sera le cas tout au long de la compétition, il sera tondu à 23 millimètres, conformément aux normes européennes. »

  • Des projecteurs roses géants ont éclairé la scène de ce classique éternel, annonçant une rencontre historique.

    Sous le titre « Un brin d’herbe de 23 millimètres : un parcours épique qui inspire l’Espagne », le journal AS a publié un article sur le stade où se déroulera le match : « Bien que la lumière pénètre par les espaces ouverts et le toit transparent du stade, une série d’énormes lampes roses suspendues au plafond se détache clairement, renforçant ainsi l’éclairage dont le gazon a besoin pour pousser. Le directeur général de l’enceinte, Todd Martin, a souligné l’ampleur du chantier, qui a consisté à remplacer la pelouse synthétique par une surface naturelle en prévision de la Coupe du monde.

    Le journal ajoute : « Le gazon synthétique a été remplacé par du naturel avant la compétition. Il a été semé au Colorado puis acheminé à Dallas. Il sera parfait pour affronter la France. »

    M. Martin a précisé : « Ce processus a impliqué des améliorations dans toutes les zones réservées aux équipes et dans les principales zones destinées aux supporters, nécessitant une installation et un entretien complexes du gazon naturel. Le gazon a été cultivé au Colorado, puis installé par la société “Precision Turf”, qui l’a soigneusement préparé avant de le transporter à Arlington, où il a été posé. »

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  • Une ambiance exceptionnelle dans les tribunes

    Dans les tribunes, l’ambiance s’annonce exceptionnelle, conforme à la tradition du lieu. La vue est parfaite depuis chaque angle, y compris les niveaux les plus élevés de cette enceinte qui culmine à 91 mètres – record mondial. Le stade dispose par ailleurs de sept espaces d’accueil et de 309 loges VIP.

    « La chanteuse espagnole Rosalía et son compatriote Quivedo donneront un concert pour enflammer les supporters espagnols », déclare Jesús Salazar, directeur musical et DJ officiel de l’enceinte. « Il n’y a pas de place pour l’improvisation sur une scène où l’Espagne pourrait entrer dans l’histoire mardi. Espérons-le. »

    L’Espagne a d’abord dominé le Portugal dans un scénario éprouvant, Mikel Merino scellant la qualification d’un but décisif à la 92^e minute. En quarts, le même Merino a de nouveau fait la différence en breakant le 1-1 face à la Belgique à la 88^e, propulsant la Roja en demi-finale.

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