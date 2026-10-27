Les chiffres pourraient sembler suffisants pour trancher le débat sur l'identité du meilleur gardien de but au monde, mais la course au Ballon d'Or a prouvé que le tableau ne se résume pas toujours au nombre de buts encaissés ou de matches sans encaisser.

Entre une saison exceptionnelle livrée par David Raya avec Arsenal et un exploit historique réalisé par Unai Simón avec la sélection espagnole, se dégage un paradoxe qui ouvre la porte à l'interrogation : le vote a-t-il rendu justice au gardien de l'Athletic Bilbao, ou bien Raya méritait-il le trophée après ce qu'il a montré avec le club londonien ?

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or qui s'est tenue à Londres lundi soir, Simón a remporté le trophée du meilleur gardien de but, devançant Raya et huit autres nommés : le Marocain Yassine Bounou, le Belge Thibaut Courtois, l'Espagnol Joan García, le Suisse Gregor Kobel, l'Argentin Emiliano Martínez, le Sénégalais Édouard Mendy, le Russe Matveï Safonov et le gardien cap-verdien Vozinha.

Mais la comparaison des chiffres des deux gardiens au cours de la saison soulève plus d'un point d'interrogation, d'autant que Raya a été l'un des éléments les plus en vue d'Arsenal dans sa marche vers le titre de Premier League anglaise, tandis que Simón a souffert d'un plus grand nombre de buts encaissés avec son équipe.