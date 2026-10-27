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imago-sport-1085112860.jpgPRESSE SPORTS
Loai Mohamed
Traduit par

Un paradoxe qui ouvre le débat : le Ballon d'Or a-t-il été injuste envers David Raya après ses prestations éclatantes avec Arsenal ?

FEATURES
Analysis
D. Raya
U. Simon
Tchéquie vs Espagne
Tchéquie
Espagne
UEFA Nations League A
Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
Athletic Bilbao vs Real Sociedad
Athletic Bilbao
Real Sociedad
LaLiga
Espagne
Tchéquie
Angleterre

73 buts n'ont pas suffi : comment Simon a-t-il bouleversé les calculs du Ballon d'Or ?

Les chiffres pourraient sembler suffisants pour trancher le débat sur l'identité du meilleur gardien de but au monde, mais la course au Ballon d'Or a prouvé que le tableau ne se résume pas toujours au nombre de buts encaissés ou de matches sans encaisser.

Entre une saison exceptionnelle livrée par David Raya avec Arsenal et un exploit historique réalisé par Unai Simón avec la sélection espagnole, se dégage un paradoxe qui ouvre la porte à l'interrogation : le vote a-t-il rendu justice au gardien de l'Athletic Bilbao, ou bien Raya méritait-il le trophée après ce qu'il a montré avec le club londonien ?

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or qui s'est tenue à Londres lundi soir, Simón a remporté le trophée du meilleur gardien de but, devançant Raya et huit autres nommés : le Marocain Yassine Bounou, le Belge Thibaut Courtois, l'Espagnol Joan García, le Suisse Gregor Kobel, l'Argentin Emiliano Martínez, le Sénégalais Édouard Mendy, le Russe Matveï Safonov et le gardien cap-verdien Vozinha.

Mais la comparaison des chiffres des deux gardiens au cours de la saison soulève plus d'un point d'interrogation, d'autant que Raya a été l'un des éléments les plus en vue d'Arsenal dans sa marche vers le titre de Premier League anglaise, tandis que Simón a souffert d'un plus grand nombre de buts encaissés avec son équipe.

  • Raya : des statistiques exceptionnelles lors de la saison du sacre en championnat

    David Raya a été l'un des principaux artisans du sacre d'Arsenal en Premier League après 22 ans d'attente, ayant livré une saison remarquable en matière d'arrêts et de clean sheets.

    Le gardien espagnol, âgé de 31 ans, a disputé 37 matches dans la compétition, lors desquels il a gardé sa cage inviolée à 19 reprises, soit le total le plus élevé parmi les gardiens du championnat, tandis qu'il n'a encaissé que 26 buts, à raison de moins d'un but par match.

    L'influence de Raya ne s'est pas limitée aux compétitions nationales, puisqu'il a également joué un rôle important dans la qualification d'Arsenal pour la finale de la Ligue des champions, avant la défaite de l'équipe face au Paris Saint-Germain aux tirs au but.

    Dans la compétition continentale, Raya a disputé 14 matches, dont 9 avec un clean sheet, et n'a encaissé que 5 buts, à raison de 0,35 but par match.

    Le gardien espagnol n'a disputé aucun match en FA Cup ni en Carabao Cup, mais il a terminé la saison avec un total de 51 matches avec Arsenal toutes compétitions confondues, lors desquels il a gardé sa cage inviolée à 28 reprises et encaissé 31 buts, à raison de 0,60 but par match.

  • Simón : des statistiques moins convaincantes avec Bilbao

    De l'autre côté, les statistiques d'Unai Simón avec l'Athletic Bilbao ne semblent pas comparables à celles réalisées par Raya avec Arsenal, du moins si l'on considère le nombre de buts encaissés et les matchs au cours desquels il a gardé sa cage inviolée.

    En Liga, Simón, âgé de 29 ans, a disputé 37 matchs, n'en terminant que 6 avec une cage inviolée, tandis qu'il a encaissé 54 buts, soit une moyenne de 1,4 but par match.

    En Ligue des champions, il a pris part à 8 matchs, au cours desquels il n'a gardé sa cage inviolée que lors de deux rencontres, encaissant 14 buts, soit une moyenne proche de deux buts par match.

    Le gardien de Bilbao a également encaissé 5 buts en un seul match face au Barça lors de la Supercoupe d'Espagne, portant le total de ses apparitions avec l'équipe au cours de la saison à 46 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a encaissé 73 buts, soit une moyenne de 1,5 but par match.

    En comparant ces chiffres à ceux réalisés par Raya, l'avantage apparaît clairement en faveur du gardien d'Arsenal, que ce soit en termes de buts encaissés ou de clean sheets. Mais cette comparaison à elle seule ne raconte pas toute l'histoire.

  • Les arrêts révèlent l'autre facette de la comparaison

    Comparer des gardiens exige de prendre en compte l'ampleur de la pression subie par chacun d'eux, et non de se contenter des buts encaissés ou du nombre de matchs sans encaisser.

    Arsenal impose en effet généralement sa domination sur le ballon face à nombre de ses adversaires en Premier League et en Ligue des champions, ce qui peut réduire le nombre d'occasions qui parviennent jusqu'aux cages de Raya. L'Athletic Bilbao, de son côté, connaît des périodes de pression plus importantes face à certains de ses adversaires, ce qui place Simón devant des tests différents.

    Les statistiques du réseau « Sofascore » illustrent une partie de ce tableau. En championnat, Raya a enregistré 60 arrêts et a sauvé 70 % des frappes auxquelles il a fait face, tandis que son nombre d'arrêts en Ligue des champions est monté à 36 arrêts, avec un taux de réussite de 88 %.

    En revanche, Simón a repoussé 100 frappes en Liga et a sauvé 65 % du total des tirs cadrés sur sa cage. En Ligue des champions, il a enregistré 24 arrêts, avec un taux de réussite de 63 %.

    Ces chiffres indiquent que Simón a fait face à un plus grand nombre de frappes en championnat, tandis que Raya s'est montré supérieur en termes de pourcentage d'arrêts au cours des deux compétitions. Pour autant, la différence du nombre de matchs et la nature des occasions auxquelles chaque gardien a fait face demeurent un facteur important lorsqu'il s'agit d'interpréter les statistiques, et l'on ne peut se fier à un seul chiffre pour juger la performance.

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  • La Coupe du monde : l'atout maître du dossier Simone

    Si les statistiques en club offrent à Raya un avantage évident à plusieurs égards, la participation des deux gardiens avec la sélection espagnole apporte une explication importante au choix de Simon.

    Le gardien de l'Athletic Bilbao a en effet disputé les huit matchs livrés par la sélection espagnole lors de la Coupe du monde 2026, et a contribué à son sacre pour la deuxième fois de son histoire, tandis que Raya est resté sur le banc des remplaçants sur décision du sélectionneur Luis de la Fuente.

    Au cours du parcours de l'Espagne dans le tournoi, Simon a gardé sa cage inviolée lors de 7 matchs sur 8, n'encaissant qu'un seul but, tout en réalisant seulement 10 arrêts, et a reçu le Gant d'Or du meilleur gardien du Mondial.

    Son exploit ne s'est pas limité au titre, mais s'est étendu à l'établissement de la plus longue série de l'histoire de la Coupe du monde sans encaisser le moindre but, après avoir gardé sa cage inviolée pendant 650 minutes consécutives.

    La série s'est étendue de ses deux derniers matchs lors de l'édition 2022 aux six premiers matchs et demi du Mondial 2026, avant d'être interrompue par le but de la sélection belge en quart de finale.

  • La Coupe du monde a-t-elle tranché la course au Ballon d'Or ?

    La comparaison révèle un paradoxe évident : Raya domine dans plusieurs indicateurs chiffrés durant la saison des clubs, notamment en matière de buts encaissés et de matches disputés avec une cage inviolée, tandis que Simón disposait d'un argument difficile à ignorer, à savoir son rôle dans le sacre de l'Espagne en Coupe du monde, en plus de l'obtention du Gant d'or et d'une série historique inscrite dans la compétition.

    Peut-être que cette réussite internationale a contribué à faire pencher la balance en faveur de Simón auprès des journalistes participant au vote, malgré les chiffres remarquables réalisés par Raya avec Arsenal.

    Mais cela signifie-t-il pour autant que Raya a été victime d'une injustice ? Les chiffres à eux seuls ne tranchent pas cette question ; ils mettent en évidence sa supériorité dans des aspects importants, mais n'effacent pas le poids des accomplissements internationaux dans l'évaluation de la saison d'un gardien.