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Un objectif « minimum » est fixé pour Florian Wirtz, recruté 116 millions de livres sterling, après ses deux récents revers en Premier League et en Coupe du monde avec Liverpool et l’Allemagne
Wirtz et Isak doivent justifier les sommes colossales déboursées pour leurs transferts.
Wirtz est brièvement devenu le joueur le plus cher du football britannique lors de son transfert du Bayer Leverkusen vers Merseyside. C'est désormais son coéquipier Alexander Isak qui occupe cette place dans les annales.
Ces deux recrues de prestige, repérées par Arne Slot, n’ont pas encore pleinement justifié la confiance accordée lors de la saison 2025-2026. Elles abordent donc leur deuxième année sous pression, avec l’obligation de briller chez ces poids lourds de la Premier League.
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Wirtz à Liverpool : buts et passes décisives pour les Reds
Wirtz était présenté comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Europe lorsqu’il a quitté son pays natal. Réputé comme l’un des milieux de terrain les plus prolifiques au monde, il avait contribué à la conquête du titre de Bundesliga.
Il n’a inscrit que sept buts et délivré autant de passes décisives sous les couleurs de Liverpool, ce qui a suscité de nombreuses interrogations quant à sa capacité à s’imposer dans l’élite anglaise. La situation ne s’est ni améliorée ni simplifiée pour Wirtz lorsqu’il a représenté son pays lors de la Coupe du monde 2026.
Il n’a pas réussi à se remettre en selle lors de l’humiliante élimination en seizièmes de finale face au Paraguay, et l’attention se reporte désormais sur les affaires du club. Liverpool, qui entame une nouvelle ère sous la houlette de l’entraîneur espagnol Andoni Iraola, attend de son meneur de jeu de 23 ans qu’il se mette immédiatement au travail dès son retour dans la compétition nationale.
Bilan buts : Will Wirtz franchira-t-il la barre des dix réalisations lors de la saison 2026-2027 ?
Interrogé sur la nécessité pour Wirtz d’atteindre la barre des deux chiffres dans chacune des deux principales catégories de contribution offensive la saison prochaine, l’ancien milieu de terrain de Liverpool, Murphy – s’exprimant en exclusivité pour GOAL en partenariat avec BetWright, site de paris sur le football – a répondu avec autorité : « Absolument. La confiance est clé. Il est arrivé dans un effectif en pleine transition : de nouveaux joueurs sont arrivés, d’autres ont quitté le club. Lorsque l’équipe a connu des difficultés, son influence s’en est trouvée limitée.
S’adapter à un nouveau championnat et à un nouveau mode de vie est difficile, même pour des joueurs dotés d’excellentes qualités techniques. Mais, pour être honnête, il a connu une bonne période en milieu de saison et a laissé entrevoir son potentiel, même si cela n’a pas suffi. Il doit désormais passer à la vitesse supérieure. Pas seulement en raison du montant de son transfert, mais parce que Liverpool a besoin que ses meilleurs joueurs soient au meilleur de leur forme.
« Pour moi, quand on joue dans un rôle offensif – que ce soit sur le côté gauche, en numéro 10 ou sur le côté droit, peu importe le schéma tactique, 4-2-3-1 ou autre –, l’objectif doit être de atteindre la double figure, en buts et en passes décisives.
C’est le strict minimum, car les meilleurs joueurs du monde et d’Europe, à ces postes, atteignent facilement ces totaux. Il doit donc viser ce seuil, car briller sans efficacité ne fait pas gagner les matchs. Il n’a pas encore livré assez de performances décisives.
Je m’attends à le voir progresser physiquement. Il sera forcément mieux intégré à son environnement – logement, cadre de vie, coéquipiers –, mais il devra franchir un cap lors d’une saison charnière.
« J’ai vraiment le sentiment qu’il a encore de la marge. Mais malheureusement, le montant du transfert en soi ne garantit pas le succès. Je pense donc qu’il va s’améliorer. J’espère qu’il va s’améliorer. Je pense qu’il le fera. Et je pense que s’il parvient à atteindre, bien sûr, la barre des dix buts et passes décisives, alors il aura un véritable impact sur l’équipe. Ça devrait être le strict minimum. »
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Calendrier de Liverpool : matches de pré-saison et nouvelle campagne de Premier League
Wirtz est lié à Anfield par un contrat de cinq ans qui court jusqu’en 2030. Il a encore beaucoup à prouver pour honorer cet engagement et, éventuellement, mériter une prolongation future.
Liverpool reste convaincu que cet investissement coûteux portera ses fruits, les qualités de la star allemande ne faisant aucun doute, et attend avec impatience de le voir débuter la saison 2026-2027 en fanfare lors du déplacement des Reds à Newcastle, le 23 août. Une série de matchs amicaux, notamment contre Wrexham et Leeds, lui offrira par ailleurs l’occasion de retrouver sa forme et sa confiance.
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