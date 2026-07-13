Interrogé sur la nécessité pour Wirtz d’atteindre la barre des deux chiffres dans chacune des deux principales catégories de contribution offensive la saison prochaine, l’ancien milieu de terrain de Liverpool, Murphy – s’exprimant en exclusivité pour GOAL en partenariat avec BetWright, site de paris sur le football – a répondu avec autorité : « Absolument. La confiance est clé. Il est arrivé dans un effectif en pleine transition : de nouveaux joueurs sont arrivés, d’autres ont quitté le club. Lorsque l’équipe a connu des difficultés, son influence s’en est trouvée limitée.

S’adapter à un nouveau championnat et à un nouveau mode de vie est difficile, même pour des joueurs dotés d’excellentes qualités techniques. Mais, pour être honnête, il a connu une bonne période en milieu de saison et a laissé entrevoir son potentiel, même si cela n’a pas suffi. Il doit désormais passer à la vitesse supérieure. Pas seulement en raison du montant de son transfert, mais parce que Liverpool a besoin que ses meilleurs joueurs soient au meilleur de leur forme.

« Pour moi, quand on joue dans un rôle offensif – que ce soit sur le côté gauche, en numéro 10 ou sur le côté droit, peu importe le schéma tactique, 4-2-3-1 ou autre –, l’objectif doit être de atteindre la double figure, en buts et en passes décisives.

C’est le strict minimum, car les meilleurs joueurs du monde et d’Europe, à ces postes, atteignent facilement ces totaux. Il doit donc viser ce seuil, car briller sans efficacité ne fait pas gagner les matchs. Il n’a pas encore livré assez de performances décisives.

Je m’attends à le voir progresser physiquement. Il sera forcément mieux intégré à son environnement – logement, cadre de vie, coéquipiers –, mais il devra franchir un cap lors d’une saison charnière.

« J’ai vraiment le sentiment qu’il a encore de la marge. Mais malheureusement, le montant du transfert en soi ne garantit pas le succès. Je pense donc qu’il va s’améliorer. J’espère qu’il va s’améliorer. Je pense qu’il le fera. Et je pense que s’il parvient à atteindre, bien sûr, la barre des dix buts et passes décisives, alors il aura un véritable impact sur l’équipe. Ça devrait être le strict minimum. »