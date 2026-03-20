Un objectif clairement affiché : le prochain héros du titre du Bayer 04 Leverkusen semble vouloir partir

Selon ces informations, le joueur de 27 ans souhaiterait absolument quitter le Werkself à la fin de la saison en cours. Chez B04, on serait ouvert à une telle décision, à condition qu'un club intéressé s'acquitte d'une indemnité de transfert appropriée.

La Premier League est citée comme la destination préférée de Tapsoba. Des rumeurs concernant un départ circulaient déjà l'été dernier, mais à l'époque, le transfert avait échoué en raison de la somme de 50 millions d'euros exigée par le Bayer.