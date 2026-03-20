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Tapsoba AndrichGetty Images
Christian Guinin

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Un objectif clairement affiché : le prochain héros du titre du Bayer 04 Leverkusen semble vouloir partir

Au Bayer 04 Leverkusen, les derniers éléments de l'équipe championne de la saison 2023/24 s'en vont lentement mais sûrement.

Selon un reportage de Sky, le défenseur central Edmond Tapsoba envisagerait désormais lui aussi de quitter Leverkusen.

  • Selon ces informations, le joueur de 27 ans souhaiterait absolument quitter le Werkself à la fin de la saison en cours. Chez B04, on serait ouvert à une telle décision, à condition qu'un club intéressé s'acquitte d'une indemnité de transfert appropriée.

    La Premier League est citée comme la destination préférée de Tapsoba. Des rumeurs concernant un départ circulaient déjà l'été dernier, mais à l'époque, le transfert avait échoué en raison de la somme de 50 millions d'euros exigée par le Bayer.

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  • Bayer 04 Leverkusen v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Leverkusen demanderait 40 millions d'euros pour Tapsoba

    À l'heure actuelle, Leverkusen demanderait environ 40 millions d'euros pour le défenseur central, dont le contrat avec le club de la Werkself court encore jusqu'au 30 juin 2028. Ce montant serait considéré comme le seuil minimum, en dessous duquel le club ne souhaiterait pas laisser partir le joueur de 27 ans.

    Tapsoba a quitté Vitoria Guimaraes pour rejoindre Leverkusen en janvier 2020 et s'y est rapidement imposé comme un titulaire incontournable. Lors de la saison 2023/24, lorsque le B04 a remporté le doublé championnat-Coupe d'Allemagne, il figurait parmi les joueurs clés de l'équipe.

    Cette saison, Tapsoba compte jusqu'à présent 36 apparitions toutes compétitions confondues. Il a marqué quatre buts et en a préparé deux autres.

  • Edmond Tapsoba : statistiques de la saison 2025-2026

    Matchs

    Buts

    Passes décisives

    36

    4

    2


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