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Un nouvel entraîneur pour Jesse Lingard et Memphis Depay ! L'ancien duo de Manchester United découvre qui succède à Dorival Junior alors que la série de défaites place l'équipe brésilienne près de la zone de relégation
Diniz s'impose comme le candidat retenu
Selon ESPN, le Corinthians aurait trouvé un accord avec Diniz à l'issue d'une réunion qui a duré plus de deux heures. L'entraîneur de 51 ans, sans poste depuis son départ de Vasco da Gama en février, a fait l'éloge de l'effectif et estime que les joueurs actuels correspondent parfaitement à son style tactique axé sur la possession du ballon. Le club le considère comme un choix de premier ordre pour remplacer l'entraîneur sortant, limogé à la suite de la défaite 1-0 de dimanche. Les détails contractuels et administratifs sont encore en cours de finalisation, mais on s'attend à ce qu'il soit sur le banc contre Platense plus tard cette semaine.
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La fin d'une époque et le plafond
La décision de se séparer a été motivée par une chute spectaculaire de la forme de l'équipe. S'exprimant au sujet de ce licenciement, le directeur sportif Marcelo Paz a fourni une explication détaillée de ce changement. Il a déclaré : « Nous tenons à réaffirmer, par respect pour la presse et tous ceux qui nous suivent, que Dorival et son staff technique ne poursuivront pas leur mission. Nous tenons à le remercier pour ses efforts et pour les résultats obtenus, notamment les titres qui resteront gravés dans l’histoire du club. Cependant, nous estimons que son travail a atteint ses limites. Il n’était plus possible de progresser sur le plan technique. Ne pas gagner depuis neuf matchs, c’est beaucoup pour Corinthians. »
Laisser un héritage au milieu des querelles liées à la constitution de l'équipe
Malgré son départ précipité, l'ancien entraîneur laisse derrière lui un héritage considérable, ayant remporté des titres prestigieux tels que la Copa do Brasil et la Supercopa do Brasil au cours de son mandat. Dans une vidéo d'adieu partagée sur les réseaux sociaux, il a souligné les défis auxquels il a été confronté concernant l'effectif. « Sachant que nous allions avoir une année très difficile, avec quatre compétitions à disputer, j'ai vraiment insisté à plusieurs reprises, car j'avais besoin d'un effectif un peu plus complet, un peu plus équilibré, un effectif qui nous donnerait des options pour pouvoir effectuer des changements tout au long de la saison », a-t-il expliqué.
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Intégrer les stars et valoriser les jeunes talents
Le club s'est tourné vers l'ancien sélectionneur par intérim du Brésil principalement en raison de ses antécédents avérés dans la gestion de personnalités de premier plan et la promotion des jeunes talents. L'effectif compte actuellement des stars internationales telles que Memphis Depay et Jesse Lingard, aux côtés de jeunes espoirs issus du centre de formation. La direction a identifié Breno Bidon et André comme des joueurs clés susceptibles de s'épanouir sous le nouveau régime. Compte tenu de ses succès passés dans la formation des jeunes à São Paulo et Vasco, la direction estime que le nouveau sélectionneur est le candidat idéal pour maximiser la valeur technique et financière de ses espoirs.