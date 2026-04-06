Un nouvel entraîneur pour Jesse Lingard et Memphis Depay ! L'ancien duo de Manchester United découvre qui succède à Dorival Junior alors que la série de défaites place l'équipe brésilienne près de la zone de relégation

La décision de se séparer a été motivée par une chute spectaculaire de la forme de l'équipe. S'exprimant au sujet de ce licenciement, le directeur sportif Marcelo Paz a fourni une explication détaillée de ce changement. Il a déclaré : « Nous tenons à réaffirmer, par respect pour la presse et tous ceux qui nous suivent, que Dorival et son staff technique ne poursuivront pas leur mission. Nous tenons à le remercier pour ses efforts et pour les résultats obtenus, notamment les titres qui resteront gravés dans l’histoire du club. Cependant, nous estimons que son travail a atteint ses limites. Il n’était plus possible de progresser sur le plan technique. Ne pas gagner depuis neuf matchs, c’est beaucoup pour Corinthians. »