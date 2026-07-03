Un nouvel entraîneur, mais toujours les mêmes maux pour l’Angleterre : Thomas Tuchel n’a pas réussi à débarrasser les Three Lions du principal problème qui freinait déjà l’équipe de Sir Gareth Southgate

On a pu observer des signes similaires à plusieurs reprises face à la RD Congo. L’Angleterre a démarré mollement et a eu du mal à trouver son rythme de jeu dès le début. Declan Rice a raté quelques passes. Kane a perdu le contrôle du ballon à une reprise, puis a fait une passe en retrait à une autre occasion. La RD Congo a ouvert le score après sept minutes grâce à une contre-attaque chirurgicale.

Les commentateurs ont immédiatement pointé le marquage déficient de Djed Spence au second poteau. En réalité, la situation ne devrait même pas se présenter. Ce n’est qu’en lançant une timide réaction que l’Angleterre a semblé se réveiller. Mais même alors, elle restait trop prudente, trop craintive. Elle a d’ailleurs eu de la chance de ne pas concéder un second but en première période, Yoane Wissa ayant frappé le poteau.

Offensivement, les idées manquaient : trop souvent, le plan se résumait à « donner le ballon à Bellingham et croiser les doigts ». Marcus Rashford, vif mais sans réel mordant, ne parvenait pas à faire la différence. Noni Madueke répétait inlassablement la même course. Elliot Anderson semblait perdu au milieu de terrain, tandis qu’Ezri Konsa, un défenseur central, était le joueur ayant réalisé le plus de passes dans le dernier tiers.

C’est alors que Kane s’est mué en héros. Il a inscrit deux buts dans les 15 dernières minutes – deux réalisations excellentes, chacune à sa manière. Il a été salué comme le sauveur de l’Angleterre, certains évoquant même le « GOAT anglais ». Mais son éclat aurait dû être une évidence.

Interrogé après la rencontre, Tuchel a balayé l’idée selon laquelle les joueurs auraient ressenti le poids du maillot. « Je n’ai rien vu de tout cela aujourd’hui, et ce serait pourtant si facile à voir. Ce serait si facile d’adhérer à ce discours. Je n’en vois rien », a-t-il tranché.