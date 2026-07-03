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New manager, same EnglandGetty
Thomas Hindle

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Un nouvel entraîneur, mais toujours les mêmes maux pour l’Angleterre : Thomas Tuchel n’a pas réussi à débarrasser les Three Lions du principal problème qui freinait déjà l’équipe de Sir Gareth Southgate

Analysis
Coupe du monde
Angleterre
T. Tuchel
G. Southgate
FEATURES
Angleterre vs RD Congo
RD Congo
Mexico vs Angleterre
Mexico

« Le football est de retour chez lui, avec Thomas Tuchel » : ainsi résonnait l’hymne aux abords de l’Atlanta Stadium alors que des dizaines de milliers de supporters quittaient les tribunes sous le soleil de Géorgie, après la victoire 2-1 de l’Angleterre face à la RD Congo. La fête était partout. Les uns savouraient la victoire, les autres digéraient la défaite. L’Angleterre n’est plus qu’à quatre succès de mettre fin à 60 ans d’attente et de soulever la Coupe du monde tant convoitée.

À première vue, on peut encore rêver. Sur le papier, c’est même plutôt excitant. Mais à yregarder de plus près, un constat s’impose : en 18 mois sous Tuchel, rien n’a fondamentalement changé en phase finale.

La joie après la victoire contre le Congo ne doit pas faire oublier que les raisons d’inquiéter restent nombreuses. Cette rencontre ressemblait fort à un succès à la Sir Gareth Southgate : l’Angleterre n’a pas brillé et a dû s’en remettre aux exploits de ses stars. Si Tuchel était censé corriger ce problème, il est difficile de percevoir d’où viendrait un vrai progrès. L’entraîneur a changé, mais l’Angleterre, en tant qu’équipe, reste étrangement la même.

  • Gareth Southgate Trent Alexander-Arnold England 2024Getty Images

    L'Euro 2024 et les enseignements à en tirer

    L'Euro 2024 a été étrange pour l'Angleterre. Sous la pression des supporters et des médias, qui l'ont pratiquement supplié de « lâcher le frein à main » et d'aligner ses meilleurs joueurs, Southgate a tout chamboulé : sélection à l'instinct, effectif élargi, schéma tactique revu. Résultat : une qualification pour la finale sans la moindre performance vraiment convaincante.

    Le parcours des Three Lions s’est construit sur deux matchs nuls et une étroite victoire 1-0 contre la Serbie en phase de groupes. En phase à élimination directe, ils ont battu la Slovaquie 2-1 grâce à un exploit tardif de Jude Bellingham, éliminé la Suisse aux tirs au but et dominé une sélection néerlandaise moyenne grâce à un but décisif d’Ollie Watkins en fin de match. C’est en finale que l’Angleterre a proposé sa meilleure performance collective, mais elle a tout de même été dominée par l’Espagne. Une leçon de pragmatisme, en somme.

    Pourquoi ce scénario ? Parce que l’Angleterre, bien que difficile à battre, a trop souvent dû s’en remettre à ses stars pour se sortir du pétrin : Bellingham et Kane ont répondu présents contre la Slovaquie, Saka a égalisé face à la Suisse, et Palmer est entré en jeu pour tromper l’Espagne en finale. Une équipe rigide, peu inventive offensivement, mais dotée d’un talent individuel suffisant pour créer des éclairs décisifs.

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  • Cole Palmer England Spain Euro 2024 finalGetty

    Tu joues la carte de la peur ?

    Pourtant, dans les moments les plus décisifs – même si certains joueurs se sont illustrés –, l’équipe semblait s’effondrer sous le poids de son maillot. Prenons l’exemple des 15 dernières minutes de la finale de l’Euro 2024, alors que l’Angleterre et l’Espagne étaient à égalité 1-1. Depuis la remise en jeu de Kyle Walker à la 75e minute jusqu’au coup de sifflet final, l’Angleterre a été littéralement malmenée par une équipe qui savait contrôler le match.

    Les statistiques confirment cette domination : 105 passes pour l’Espagne contre 27 pour l’Angleterre, 39 passes dans le dernier tiers pour les Ibériques, 10 seulement pour les Three Lions, et 63 passes vers l’avant à 15. Une aversion au risque flagrante que l’Espagne a exploité. Un but à la 86^e minute a scellé la victoire. À ce moment précis, alors que le match était en jeu et que l’Angleterre devait se projeter vers l’avant, elle s’est retranchée.

    « Nous avions une remise en jeu dans leur tiers de terrain et nous avions clairement l’occasion de conserver le ballon dans cette zone, mais nous avons joué vers l’arrière », a déclaré Gareth Southgate après le coup de sifflet final. « Et puis il y a eu une longue période après cela pendant laquelle nous n’avons plus récupéré le ballon. C’est là qu’il y a eu un tournant. »

    L’Espagne, équipe difficile à manœuvrer et favorite logique, a profité de ce retrait. Au moment où il fallait accélérer, l’Angleterre a baissé de régime : l’intensité est tombée, l’urgence s’est évaporée. Même les joueurs de classe mondiale et les vétérans aguerris ont cédé sous le poids de l’événement.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    On voit se dessiner un schéma familier

    On a pu observer des signes similaires à plusieurs reprises face à la RD Congo. L’Angleterre a démarré mollement et a eu du mal à trouver son rythme de jeu dès le début. Declan Rice a raté quelques passes. Kane a perdu le contrôle du ballon à une reprise, puis a fait une passe en retrait à une autre occasion. La RD Congo a ouvert le score après sept minutes grâce à une contre-attaque chirurgicale.

    Les commentateurs ont immédiatement pointé le marquage déficient de Djed Spence au second poteau. En réalité, la situation ne devrait même pas se présenter. Ce n’est qu’en lançant une timide réaction que l’Angleterre a semblé se réveiller. Mais même alors, elle restait trop prudente, trop craintive. Elle a d’ailleurs eu de la chance de ne pas concéder un second but en première période, Yoane Wissa ayant frappé le poteau.

    Offensivement, les idées manquaient : trop souvent, le plan se résumait à « donner le ballon à Bellingham et croiser les doigts ». Marcus Rashford, vif mais sans réel mordant, ne parvenait pas à faire la différence. Noni Madueke répétait inlassablement la même course. Elliot Anderson semblait perdu au milieu de terrain, tandis qu’Ezri Konsa, un défenseur central, était le joueur ayant réalisé le plus de passes dans le dernier tiers.

    C’est alors que Kane s’est mué en héros. Il a inscrit deux buts dans les 15 dernières minutes – deux réalisations excellentes, chacune à sa manière. Il a été salué comme le sauveur de l’Angleterre, certains évoquant même le « GOAT anglais ». Mais son éclat aurait dû être une évidence.

    Interrogé après la rencontre, Tuchel a balayé l’idée selon laquelle les joueurs auraient ressenti le poids du maillot. « Je n’ai rien vu de tout cela aujourd’hui, et ce serait pourtant si facile à voir. Ce serait si facile d’adhérer à ce discours. Je n’en vois rien », a-t-il tranché.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une dépendance excessive aux joueurs clés

    Tuchel est bien sûr obligé de dire ça. C'est un homme honnête, mais il ne jetterait jamais ses joueurs sous le bus comme ça. C'est aussi un moyen très simple de faire réagir une presse déjà avide de scoops.

    Pourtant, il ne peut pas se mentir éternellement : la dépendance aux stars est inquiétante. L’Angleterre a marqué huit buts dans cette Coupe du monde ; Kane et Bellingham en ont inscrit sept à eux deux. Le huitième, inscrit tardivement par Marcus Rashford, a été servi par Saka. Anthony Gordon totalise bien deux passes décisives, toutes deux délivrées mercredi, mais, au-delà de ces éclairs, la création repose uniquement sur Bellingham et Saka, par intermittences inquiétantes.

    Le reste de l’équipe, discipliné, soigné et prudent, n’a pas commis de grosses erreurs – hormis la mauvaise intervention de Pickford sur l’ouverture du score du Congo. Mais elle manque de mordant. Elle a la possession la plupart du temps, sans en faire grand-chose.

    Konsa et Marc Guehi sont, de loin, les joueurs anglais ayant réalisé le plus de passes. Face au Congo, l’Angleterre s’est contentée de centres en espérant que cela suffise. Que cela ait marché souligne le talent de Kane – mais cela n’a rien de rassurant.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Continue à marteler le rocher » Cette formule, souvent utilisée dans le jargon du football, exhorte l’équipe à maintenir la pression sur l’adversaire jusqu’à la rupture défensive.

    Sans surprise, Tuchel a préféré mettre l’accent sur les aspects positifs, estimant que la ténacité de son équipe avait finalement été récompensée à juste titre. « Le message a toujours été le même : continuez à marteler le rocher. Continuez à frapper, frapper, frapper. Continuez à y croire, continuez à faire ce que nous faisons. Ne cédez pas », a déclaré l’entraîneur après le match. Des propos qui lui offrent un maigre réconfort.

    L’Angleterre n’a jamais abdiqué face à l’Atalanta, se contentant de répéter inlassablement la même recette. Certes, le gardien de la RD Congo a réalisé des arrêts tout à fait incroyables, mais les Three Lions n’ont jamais véritablement été dangereux pendant de longues périodes. À aucun moment on n’a eu l’impression qu’un but allait tomber. Au contraire, une anxiété latente dominée par la crainte d’une issue défavorable.

    La question se pose donc : à qui la faute ? La réponse est sans doute un mélange des deux. Les entraîneurs ont leurs systèmes, et Tuchel a été recruté pour sa philosophie claire. Il aime les ailiers qui centrent, les attaquants et les créateurs offensifs. Il est aussi réfractaire au risque et terrifié à l’idée d’encaisser en contre (il n’a cessé de souligner que l’Angleterre n’avait pas concédé grand-chose en transition lors du 0-0 contre le Ghana).

    Il a donc convoqué un groupe taillé pour ce système. Phil Foden, Cole Palmer, Adam Wharton et Trent Alexander-Arnold sont restés à la maison : pas de poste fixe, pas de schéma clair, trop de liberté individuelle. Certes, ils peuvent créer l’étincelle, mais, aux yeux de Tuchel, ce coup de génie potentiel ne justifie pas le risque sur l’ensemble d’une rencontre.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Une équipe aux lacunes structurelles

    Cette approche ne fait que renforcer des insécurités profondément ancrées, inévitables dans ce contexte. La situation est complexe de bout en bout. Southgate a d’abord privilégié la solidité quand son effectif était limité, puis a peut-être trop basculé vers l’expression, donnant lors de son dernier tournoi l’image d’un gardien de l’ordre patriotique plus que d’un entraîneur de football.

    Tuchel incarne un juste milieu : il valorise la solidité défensive tout en s’appuyant sur des talents de classe mondiale. Il veut libérer le potentiel de Kane et Bellingham, mais il exige l’implication de chacun pour les placer aux bons endroits. C’est donc à l’équipe de tourner la page. Russie 2018, Angleterre 2021, Qatar 2022, Allemagne 2024 : autant d’échecs glorieux sous la houlette d’un sélectionneur que chacun appréciait en tant que personne. Même perdre avec Southgate ne dérangeait guère, car c’était un type bien qui avait reconstruit cette équipe à partir d’un véritable chaos.

    Aujourd’hui, le filet de sécurité est moins solide. Tuchel, entraîneur avisé et coach exigeant, surpasse tactiquement Southgate. Pourtant, il bute peu à peu sur la faille originelle de ce groupe : des joueurs trop craintifs pour s’exprimer pleinement. La nouvelle Angleterre ressemble étrangement à l’ancienne.

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