L’ancien attaquant du RB Leipzig, arrivé à Madrid en provenance de la Real Sociedad en 2024 contre un chèque de 32 millions d’euros, a marqué 44 buts en 107 matchs officiels sous le maillot des Colchoneros. Il n’a toutefois jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de l’entraîneur Diego Simeone.

La Juve réagit ainsi au départ imminent de Dusan Vlahovic, dont le contrat arrive à échéance et qui, selon certaines sources, ne le prolongera pas. L’ancien joueur de 85 millions d’euros et la Vieille Dame n’ont pas réussi à s’entendre sur un salaire satisfaisant pour les deux parties au terme de négociations difficiles. Le joueur de 26 ans peut désormais s’engager librement avec un nouveau club. Récemment, des rumeurs évoquaient un intérêt du Bayern Munich et du FC Barcelone.