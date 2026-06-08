D'après les informations du spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le choix s'est porté sur Alexander Sörloth, de l'Atlético Madrid. Toutefois, les deux clubs doivent encore s'accorder sur les modalités de l'indemnité de transfert.
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Un nouvel ancien attaquant de Bundesliga serait sur le point d’arriver : la Juventus Turin aurait trouvé le successeur de Dusan Vlahovic
L’ancien attaquant du RB Leipzig, arrivé à Madrid en provenance de la Real Sociedad en 2024 contre un chèque de 32 millions d’euros, a marqué 44 buts en 107 matchs officiels sous le maillot des Colchoneros. Il n’a toutefois jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de l’entraîneur Diego Simeone.
La Juve réagit ainsi au départ imminent de Dusan Vlahovic, dont le contrat arrive à échéance et qui, selon certaines sources, ne le prolongera pas. L’ancien joueur de 85 millions d’euros et la Vieille Dame n’ont pas réussi à s’entendre sur un salaire satisfaisant pour les deux parties au terme de négociations difficiles. Le joueur de 26 ans peut désormais s’engager librement avec un nouveau club. Récemment, des rumeurs évoquaient un intérêt du Bayern Munich et du FC Barcelone.
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La Juve a un problème d'attaquants : Openda serait-il déjà sur le départ ?
Sous contrat avec l’Atlético jusqu’en 2028, Sörloth ne devrait pas être cédé à bas prix. Après une sixième place décevante la saison passée et une qualification manquée pour la Ligue des champions, l’attaque turinoise a pourtant besoin de renfort.
D’autant que ni Jonathan David (huit buts, cinq passes décisives) ni Lois Openda (deux buts) n’ont convaincu. Ce dernier, malgré des statistiques modestes, sera tout de même recruté définitivement pour plus de 40 millions d’euros en vertu d’une clause d’achat obligatoire liée à la dixième place au moins de la Juve en Serie A. Dans le même temps, les spéculations vont bon train sur un départ du Belge, tandis que l’Eintracht Francfort envisagerait également un transfert.
Alexander Sorlöth : performances et statistiques de la saison écoulée
Jeux 54 buts 20 passes décisifs. Passes décisives 1