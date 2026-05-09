Un nouveau trophée pour Karim Benzema : Al Hilal remporte la Coupe du Roi d'Arabie saoudite

Al Hilal doit rapidement passer de la fête à la préparation d'un derby de la capitale décisif pour la saison, qui l'opposera à Al Nassr le 12 mai. Occupant la deuxième place avec 77 points en 31 matchs, les hommes d'Inzaghi comptent cinq points de retard sur le leader, mais disposent surtout d'un match en moins. Une défaite lors de ce choc à enjeu élevé offrirait officiellement le titre de la Pro League à Al Nassr, tandis qu’une victoire permettrait à Al Hilal de garder son destin entre ses mains dans la course au doublé national.