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Un nouveau trophée pour Karim Benzema : Al Hilal remporte la Coupe du Roi d'Arabie saoudite
Les Blues ont orchestré une remontée spectaculaire.
Al Hilal a surmonté une frayeur en début de match pour s'imposer 2-1 face à Al Kholood, finaliste surprise, lors d'une rencontre haletante suivie par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Les Bleus ont pourtant concédé l’ouverture du score dès la 4^e minute, lorsque Ramiro Enrique a profité d’une faille défensive orchestrée par Simone Inzaghi. Ils ont toutefois inversé la tendance en cinq minutes juste avant la mi-temps : Nasser Al-Dawsari a récupéré un ballon traînant pour égaliser à la 42^e, puis Théo Hernández a inscrit le but décisif dans le temps additionnel de la première période.
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La série en or de Benzema en Arabie saoudite
Cette victoire marque une étape majeure dans la carrière de Benzema, qui continue d’accumuler les trophées depuis son départ du Real Madrid pour le Moyen-Orient en 2023. Il s’agit de son troisième grand titre en Arabie saoudite, après le doublé Ligue professionnelle saoudienne et Coupe du Roi obtenu avec Al Ittihad lors de la saison 2024-2025. Arrivé à Al Hilal début février, l’attaquant chevronné s’est immédiatement révélé décisif en offrant à Hernandez la passe décisive qui a scellé la victoire lors de la dernière finale.
Historique de la propriété étrangère
Malgré la défaite, Al Kholood a inscrit son nom dans l’histoire en devenant le premier club détenu par des étrangers à atteindre une finale saoudienne depuis son rachat par l’investisseur américain Ben Harburg. Classé 12 places derrière Al Hilal au classement, le promu, qui en est à sa deuxième saison en Pro League, a démontré une progression fulgurante grâce à un modèle axé sur la communauté, manquant de peu de bouleverser l’ordre établi.
- AFP
Le match décisif pour le titre du derby de la capitale
Al Hilal doit rapidement passer de la fête à la préparation d'un derby de la capitale décisif pour la saison, qui l'opposera à Al Nassr le 12 mai. Occupant la deuxième place avec 77 points en 31 matchs, les hommes d'Inzaghi comptent cinq points de retard sur le leader, mais disposent surtout d'un match en moins. Une défaite lors de ce choc à enjeu élevé offrirait officiellement le titre de la Pro League à Al Nassr, tandis qu’une victoire permettrait à Al Hilal de garder son destin entre ses mains dans la course au doublé national.