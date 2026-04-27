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Un nouveau trophée pour Ivan Toney ! Al-Ahli remporte la Ligue des champions de l'AFC au terme d'une finale très disputée qui a vu deux cartons rouges distribués
Une victoire spectaculaire à Djeddah
Dans une rencontre davantage marquée par l’engagement que par la précision offensive, il a fallu attendre la 120e minute pour voir les deux équipes enfin départagées devant 60 000 spectateurs impatients. Le but décisif est finalement intervenu à la sixième minute des prolongations : Firas Al-Burikan a expédié le ballon dans les filets à bout portant. L’attaquant, parfaitement placé, a conclu un travail préparatoire de qualité de l’ancien milieu du FC Barcelone et de l’AC Milan, Franck Kessie. Grâce à ce succès, Al-Ahli devient le premier club à conserver son titre continental depuis qu’Al-Ittihad, son rival local, avait réalisé cet exploit en 2005.
La rencontre a été émaillée d’incidents, mobilisant l’équipe arbitrale durant toute la soirée. Al-Ahli a terminé à dix après l’expulsion de Zakaria Hawsawi, sanctionné pour un coup de tête sur Tete Yangi en milieu de seconde période. Les esprits se sont de nouveau échauffés en fin de temps réglementaire : le remplaçant Mohammed Abdulrahman a reçu un carton rouge alors qu’il se trouvait encore sur le banc.
Toney remporte trois titres avec Al-Ahli
Recruté 40 millions de livres sterling auprès de Brentford en 2024, Toney s’est rapidement imposé à Al-Ahli. Ce succès lui permet d’ajouter un troisième trophée à son palmarès saoudien, après le championnat de l’AFC la saison passée et la Supercoupe d’Arabie saoudite 2025. Titularisé au coup d’envoi, il a cédé sa place dans le money time. Peu après la victoire qui permet à son équipe de conserver son trophée continental, l’avant-centre de 30 ans a partagé son enthousiasme sur les réseaux sociaux : « Dazzzzz itttt 2x Back2back. »
Mahrez salue l'esprit d'équipe
Riyad Mahrez, qui connaît la valeur des plus grands trophées après ses succès en Premier League et en Ligue des champions de l’UEFA avec Manchester City, a immédiatement salué le mental de ses coéquipiers. L’ailier algérien estime que les circonstances de la rencontre rendent cette victoire encore plus impressionnante.
« C'est incroyable », a-t-il déclaré aux journalistes peu après le coup de sifflet final. « Ça a encore été difficile pour nous. On aime bien se compliquer la tâche. Jouer à dix contre onze, c'est presque impossible, je ne sais pas où on a trouvé la force et l'énergie. Après le carton rouge, on est restés soudés, on s'est battus encore plus, on a couru encore plus jusqu'à ce qu'on marque. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Toney ?
Fraîchement médaillé avec son club en Ligue des champions de l’AFC, Toney se retrouve de nouveau sous les projecteurs. L’international anglais, auteur de 67 buts et 16 passes décisives en 88 matchs au Moyen-Orient, a déjà manifesté son souhait de laisser un héritage à sa famille en Arabie saoudite tout en laissant planer l’hypothèse d’un retour en Premier League. Toney espère par ailleurs figurer dans la sélection de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde cet été, et une fin de saison en fanfare avec son club pourrait lui offrir un billet pour le tournoi.