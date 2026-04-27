Un nouveau trophée pour Ivan Toney ! Al-Ahli remporte la Ligue des champions de l'AFC au terme d'une finale très disputée qui a vu deux cartons rouges distribués

Dans une rencontre davantage marquée par l’engagement que par la précision offensive, il a fallu attendre la 120e minute pour voir les deux équipes enfin départagées devant 60 000 spectateurs impatients. Le but décisif est finalement intervenu à la sixième minute des prolongations : Firas Al-Burikan a expédié le ballon dans les filets à bout portant. L’attaquant, parfaitement placé, a conclu un travail préparatoire de qualité de l’ancien milieu du FC Barcelone et de l’AC Milan, Franck Kessie. Grâce à ce succès, Al-Ahli devient le premier club à conserver son titre continental depuis qu’Al-Ittihad, son rival local, avait réalisé cet exploit en 2005.

La rencontre a été émaillée d’incidents, mobilisant l’équipe arbitrale durant toute la soirée. Al-Ahli a terminé à dix après l’expulsion de Zakaria Hawsawi, sanctionné pour un coup de tête sur Tete Yangi en milieu de seconde période. Les esprits se sont de nouveau échauffés en fin de temps réglementaire : le remplaçant Mohammed Abdulrahman a reçu un carton rouge alors qu’il se trouvait encore sur le banc.