Un nouveau trophée pour Harry Kane ! Le Bayern Munich conserve son titre de champion de Bundesliga avec QUATRE journées d'avance après avoir battu Stuttgart lors d'un match haletant qui a vu six buts marqués

En s’inclinant 2-1 face à Hoffenheim samedi, Dortmund a offert une chance inespérée à son grand rival de décrocher le titre. Pourtant, le Bayern a connu le pire début de match possible dimanche après-midi. Chris Furich a donné l’avantage à Stuttgart dès la 21^e minute, réduisant momentanément au silence le public local.

L’équipe de Kompany a toutefois réagi après la demi-heure de jeu et est rentrée aux vestiaires avec un avantage 3-1 grâce à des buts de Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson et Alphonso Davies, inscrits en six minutes palpitantes. Entré en jeu en seconde période, Kane a immédiatement réduit le score d’une frappe à bout portant (4-1). Le Bayern a ensuite géré son avantage, malgré une réduction du score tardive de Chema Andres, pour décrocher un deuxième titre national consécutif et le premier volet d’un possible triplé.







