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James Westwood

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Un nouveau trophée pour Harry Kane ! Le Bayern Munich conserve son titre de champion de Bundesliga avec QUATRE journées d'avance après avoir battu Stuttgart lors d'un match haletant qui a vu six buts marqués

Bayern Munich
H. Kane
Bundesliga
Bayern Munich vs VfB Stuttgart
VfB Stuttgart

Le Bayern Munich a conservé son titre de champion de Bundesliga après avoir battu Stuttgart 4-2 dimanche à l'Allianz Arena, offrant ainsi à Harry Kane le troisième trophée de sa carrière avec le grand club allemand. Grâce à ce résultat, l'équipe de Vincent Kompany compte désormais 15 points d'avance sur le Borussia Dortmund, deuxième au classement, alors qu'il ne reste plus que quatre journées à disputer. Des scènes de liesse ont éclaté après le coup de sifflet final.

  • Le coup d’envoi des festivités est donné à Munich.

    En s’inclinant 2-1 face à Hoffenheim samedi, Dortmund a offert une chance inespérée à son grand rival de décrocher le titre. Pourtant, le Bayern a connu le pire début de match possible dimanche après-midi. Chris Furich a donné l’avantage à Stuttgart dès la 21^e minute, réduisant momentanément au silence le public local.

    L’équipe de Kompany a toutefois réagi après la demi-heure de jeu et est rentrée aux vestiaires avec un avantage 3-1 grâce à des buts de Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson et Alphonso Davies, inscrits en six minutes palpitantes. Entré en jeu en seconde période, Kane a immédiatement réduit le score d’une frappe à bout portant (4-1). Le Bayern a ensuite géré son avantage, malgré une réduction du score tardive de Chema Andres, pour décrocher un deuxième titre national consécutif et le premier volet d’un possible triplé.



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  • Harry Kane Bayern MonacoGetty Images

    Un nouveau trophée pour Kane

    Après l’éclatante victoire en quart de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, Kompany a largement roté son effectif en perspective de la demi-finale de la DFB-Pokal face au Bayer Leverkusen, le 22 avril. Kane, initialement sur le banc, a remplacé Jamal Musiala à la mi-temps et joué un rôle décisif dans la 25^e victoire du Bayern en Bundesliga cette saison.

    Arrivé au Bayern en 2023 sans aucun titre majeur, l’international anglais a déjà ajouté deux Bundesliga et une Supercoupe d’Allemagne à son palmarès. Il se dirige en outre vers un troisième titre de meilleur buteur du championnat, avec déjà 32 réalisations en 27 matchs cette saison.

  • La machine offensive de Kompany

    Le Bayern a porté son record de titres de Bundesliga à 35, et celui-ci figure parmi les plus impressionnants. Avec une seule défaite et quatre nuls à son actif jusqu'à présent, l'équipe de Kompany s'est montrée pratiquement imbattable, grâce à une ligne d'attaque qui fait l'envie de tous ses rivaux. Avec 109 buts marqués en 30 matchs, la meilleure attaque de la ligue, et seulement 29 encaissés, la meilleure défense, le club bavarois a imposé sa loi.

  • Kompany Jubelgetty

    Le Bayern en lice pour un nouveau triplé historique

    Le Bayern de Kompany est en passe d'égaler les exploits de l'équipe de la saison 2012-2013 en remportant d'une main de maître la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des champions. Après son match de Coupe contre Leverkusen, le Bayern affrontera Mayence en Bundesliga avant d'entamer la préparation du match aller de sa demi-finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre, qui se déroulera au Parc des Princes le 28 avril.

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