Sano a rejoint le FSV en 2024 pour un montant de transfert qui, rétrospectivement, semble presque dérisoire : 2,5 millions d'euros. À Mayence, le joueur de 25 ans a toutefois rapidement su convaincre et s'est imposé, notamment au cours de la saison dernière, comme l'un des meilleurs milieux de terrain de toute la ligue.

En 84 matchs officiels toutes compétitions confondues sous le maillot des « 05 », il a inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives. Son contrat avec le club de Bundesliga court jusqu’au 30 juin 2028.

Il a ensuite pris part à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec la sélection japonaise. Titulaire lors des quatre rencontres, il a été sur le terrain pendant l’intégralité de trois d’entre elles, jusqu’à l’élimination en seizièmes de finale face au Brésil (1-2). C’est d’ailleurs face à la Seleção qu’il a ouvert le score (1-0), avant de délivrer une passe décisive lors de la phase de groupes contre la Tunisie (4-0).

Outre Sano, Mayence pourrait aussi perdre Nadiem Amiri, le moteur de son milieu de terrain. Le RB Leipzig aurait en effet jeté son dévolu sur ce joueur allemand, également présent au Mondial.