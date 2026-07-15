Selon le magazine allemand « Sport Bild », le FC Liverpool aurait manifesté son intérêt pour le milieu de terrain japonais. En le recrutant, les Reds pourraient établir un nouveau record de transfert.
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Un nouveau transfert record se profile : la pépite de la Bundesliga serait dans le viseur du FC Liverpool
Selon plusieurs sources concordantes, un club de Premier League serait disposé à payer 60 millions d’euros à Mayence pour s’offrir Sano. À 25 ans, le joueur deviendrait ainsi le transfert le plus onéreux de l’histoire du club allemand.
Jusqu’à présent, le record était détenu par Brajan Gruda, transféré à Brighton & Hove Albion à l’été 2024/25 pour 31,5 millions d’euros. À l’époque, l’international allemand avait donc été cédé pour un peu plus de la moitié de la somme désormais envisagée pour Sano.
- (C)Getty Images
Kaishu Sano confirme son excellent niveau de performance avec le Japon lors de la Coupe du monde.
Sano a rejoint le FSV en 2024 pour un montant de transfert qui, rétrospectivement, semble presque dérisoire : 2,5 millions d'euros. À Mayence, le joueur de 25 ans a toutefois rapidement su convaincre et s'est imposé, notamment au cours de la saison dernière, comme l'un des meilleurs milieux de terrain de toute la ligue.
En 84 matchs officiels toutes compétitions confondues sous le maillot des « 05 », il a inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives. Son contrat avec le club de Bundesliga court jusqu’au 30 juin 2028.
Il a ensuite pris part à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec la sélection japonaise. Titulaire lors des quatre rencontres, il a été sur le terrain pendant l’intégralité de trois d’entre elles, jusqu’à l’élimination en seizièmes de finale face au Brésil (1-2). C’est d’ailleurs face à la Seleção qu’il a ouvert le score (1-0), avant de délivrer une passe décisive lors de la phase de groupes contre la Tunisie (4-0).
Outre Sano, Mayence pourrait aussi perdre Nadiem Amiri, le moteur de son milieu de terrain. Le RB Leipzig aurait en effet jeté son dévolu sur ce joueur allemand, également présent au Mondial.
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