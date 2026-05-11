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Un nouveau souffle pour Chelsea après son passage dans l'équipe de secours ? Axel Disasi a déclaré que les Blues « se souviendraient de lui » après un prêt fructueux à West Ham
Disasi a été mis à l’écart par Maresca, puis cédé par Rosenior.
Cette saison, Chelsea a peiné à trouver une certaine régularité collective, les blessures n’ayant pas arrangé les choses. Les changements incessants au sein d’un effectif de stars ont rendu la stabilité et la continuité difficiles à atteindre.
Ce constat vaut aussi bien sur le pré qu’en dehors : Maresca a été démis de ses fonctions peu après le début de l’année 2026, et son successeur Rosenior n’a tenu que 23 matchs, période au terme de laquelle le club a glissé hors des places européennes en Premier League.
La série noire de six défaites a été stoppée lors du dernier match, conclu par un nul 1-1 à Liverpool, sous la conduite de l’intérimaire Calum McFarlane, qui a par ailleurs qualifié l’équipe pour la finale de la FA Cup. Un nouvel entraîneur sera officiellement nommé cet été.
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Quel a été le coût du transfert de Disasi de Monaco à Chelsea en 2023 ?
L’arrivée d’un nouvel entraîneur offre généralement l’occasion de repartir sur de nouvelles bases, une aubaine pour les joueurs écartés de l’effectif. Disasi en fait partie : sa dernière apparition sous le maillot de Chelsea remonte au 20 janvier 2025.
Un prêt à Aston Villa a été rapidement approuvé, avant qu’il ne soit de nouveau mis à l’écart dans l’ouest londonien. En février, il a changé d’écurie en rejoignant West Ham, toujours en prêt. Disasi a disputé 15 matchs sous le maillot des Hammers.
Si les Hammers n’ont pas évité la relégation, le Français a toutefois apporté plus de solidité à une arrière-garde souvent critiquée. Son talent, lui, n’a jamais été remis en cause : Chelsea avait déboursé 38,5 millions de livres (52 millions de dollars) pour l’enrôler en 2023.
Un prêt à West Ham pourrait-il offrir à Disasi un nouveau départ à Chelsea ?
Sous contrat avec les Blues jusqu’en 2029, pourrait-il obtenir un sursis à Stamford Bridge ? Interrogé par GOAL via BetMGM, l’ancien arrière latéral des Blues, Johnson, répond avec autorité : « Il a eu sa chance. Il est resté un moment, a joué de nombreux matchs, mais n’a pas été à la hauteur.
À mon avis, il a perdu la confiance des entraîneurs de l’époque. Il est ensuite parti à West Ham, où ses performances ont été bien meilleures qu’à Chelsea. Je ne sais pas si c’est parce que la pression était un peu moins forte, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui !
Il sait clairement jouer, mais possède-t-il le niveau requis pour s’imposer au plus haut échelon ? Je ne suis pas convaincu. Il a encore de belles années devant lui et, s’il poursuit sa progression, je suis certain que Chelsea se penchera à nouveau sur son cas. »
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L'international français devrait changer de club cet été.
Avec un effectif au complet, Chelsea dispose d’une abondance de défenseurs centraux. Cette situation pourrait nuire à Disasi : les Blues semblent avoir tourné la page, et un transfert définitif vers un autre club paraît être l’issue la plus probable cet été.
En cas de départ, le défenseur imposant aura disputé 61 matchs sous le maillot des Blues et totalisé cinq sélections avec l’équipe de France A. Mais son retour chez les Bleus semble peu probable, tant il peine à retrouver son niveau et la confiance de ses entraîneurs en club.