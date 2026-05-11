Cette saison, Chelsea a peiné à trouver une certaine régularité collective, les blessures n’ayant pas arrangé les choses. Les changements incessants au sein d’un effectif de stars ont rendu la stabilité et la continuité difficiles à atteindre.

Ce constat vaut aussi bien sur le pré qu’en dehors : Maresca a été démis de ses fonctions peu après le début de l’année 2026, et son successeur Rosenior n’a tenu que 23 matchs, période au terme de laquelle le club a glissé hors des places européennes en Premier League.

La série noire de six défaites a été stoppée lors du dernier match, conclu par un nul 1-1 à Liverpool, sous la conduite de l’intérimaire Calum McFarlane, qui a par ailleurs qualifié l’équipe pour la finale de la FA Cup. Un nouvel entraîneur sera officiellement nommé cet été.