Kai Rooney n’a que 16 ans, mais il suit les traces de son père et suscite déjà un grand engouement. Wayne avait grandi à Everton avant de devenir une légende de Manchester United. Kai, lui, a débuté chez les Red Devils et prend littéralement son envol cette saison avec les moins de 18 ans de Manchester United, sous les ordres de Darren Fletcher.

Lors de la dernière journée, son nom a fait les gros titres grâce à son quadruplé lors de la victoire 6-0 contre Burnley. Quatre buts, tous différents : d’abord, un but opportuniste du pied gauche, en se jetant sur le ballon renvoyé par le poteau après une tête d’un coéquipier ; puis un penalty qu’il a lui-même obtenu et transformé ; ensuite, une tête en s’élevant très haut sur un corner ; enfin, profitant d’une erreur de la défense de Burnley, une puissante frappe du droit pour porter le score à 4-0 et plier le match.