En pleine crise majeure à Manchester United, un garçon de seulement 16 ans fait rêver les supporters des Red Devils. Son nom de famille est de ceux qui pèsent lourd, mais il ne semble pas peser le moins du monde sur les épaules de ce nouveau prodige du football anglais. Le protagoniste de cette histoire est Kai Wayne Rooney, et oui, il est bien le fils de ce Wayne Rooney qui a tout gagné avec Manchester United.
Un nouveau Rooney enchaîne les buts avec Manchester United : quadruplé de son fils Kai contre Burnley en U18
Quatre buts contre les U18 de Burnley
Kai Rooney n’a que 16 ans, mais il suit les traces de son père et suscite déjà un grand engouement. Wayne avait grandi à Everton avant de devenir une légende de Manchester United. Kai, lui, a débuté chez les Red Devils et prend littéralement son envol cette saison avec les moins de 18 ans de Manchester United, sous les ordres de Darren Fletcher.
Lors de la dernière journée, son nom a fait les gros titres grâce à son quadruplé lors de la victoire 6-0 contre Burnley. Quatre buts, tous différents : d’abord, un but opportuniste du pied gauche, en se jetant sur le ballon renvoyé par le poteau après une tête d’un coéquipier ; puis un penalty qu’il a lui-même obtenu et transformé ; ensuite, une tête en s’élevant très haut sur un corner ; enfin, profitant d’une erreur de la défense de Burnley, une puissante frappe du droit pour porter le score à 4-0 et plier le match.
Avant-centre ou ailier ? Comme son père Wayne
Cette saison, il compte 5 buts et 1 passe décisive en 3 matchs avec les moins de 18 ans et a déjà fait ses débuts en Youth League comme dans le championnat Primavera, alors qu’il est nettement plus jeune que les joueurs de ces catégories.
Kai Wayne Rooney est à l’origine un ailier, dans le style de Bukayo Saka, qui brille en Premier League, ou de Marcus Rashford, qui porte actuellement le maillot de Manchester United. Mais aujourd’hui, son évolution le mène, un peu comme son père Wayne avant lui, vers un rôle d’avant-centre atypique, capable de tout faire des deux pieds et de la tête, sans avoir le physique d’un pur numéro 9.
L’INTERDICTION FAITE AU PÈRE ET LE CONTRAT
Dès ses premiers pas dans le football, Kai Rooney a imposé une interdiction de taille à son père. Ce détail a été révélé dans un documentaire consacré à la famille Rooney, qui expliquait que Kai avait demandé à son père Wayne de ne pas venir au bord du terrain assister à ses matches, sa présence étant une source de distraction pour lui et pour l’équipe.
Wayne, de son côté, a exigé des Red Devils qu’ils n’accordent aucun traitement de faveur à son fils et que toute décision concernant son avenir dépende de ses performances sur le terrain. À cet égard, Kai a toujours répondu présent, décrochant notamment la bourse d’études dont il bénéficie actuellement et qui devrait le conduire vers le professionnalisme.
LES SUPPORTERS RÊVENT
L’exploit d’hier a mis le nom de Kai Rooney sur toutes les lèvres des supporters de Manchester United. Les Red Devils traversent une nouvelle période difficile, avec Carrick sur un siège éjectable et, de fait, proche d’être limogé dès que la direction aura trouvé un nouvel entraîneur.
À Old Trafford, l’attaque pose autant de problèmes que la défense et, sur les réseaux sociaux, certains réclament déjà la promotion de Rooney en équipe première. Mais United n’a pas l’intention de précipiter les choses pour le jeune joueur. Kai Rooney rejoindra l’équipe première, mais en temps voulu.
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