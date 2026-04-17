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Un nouveau record de transfert ? Ryan Reynolds et Rob Mac sont pressentis pour à nouveau faire exploser le budget dans la quête de Wrexham pour atteindre la Premier League
Les copropriétaires d'Hollywood participent activement au financement de cette ascension fulgurante.
Les copropriétaires hollywoodiens continuent de financer un projet sportif ambitieux, qui voit de grands rêves se concrétiser au Racecourse Ground. Ils n’ont pas à puiser dans l’ensemble de leurs fonds, car des contrats commerciaux lucratifs – ainsi que la série documentaire primée « Welcome to Wrexham » – génèrent des recettes historiques.
Grâce à ces performances financières, le club mène des campagnes de recrutement ambitieuses. Depuis l’arrivée de ses présidents de premier plan en 2021, Wrexham a gravi trois échelons consécutifs au sein de l’EFL, quittant la National League pour atteindre la deuxième division.
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Wrexham battra-t-il à nouveau son record de transfert en 2026 ?
En vue de la saison 2025-2026, les Red Dragons ont investi massivement sur des joueurs comme Lewis O’Brien, Callum Doyle, Ben Sheaf et Nathan Broadhead, ce dernier devenant leur recrue la plus chère à ce jour pour un transfert estimé à 10 millions de livres (14 millions de dollars).
Ce record pourrait toutefois ne tenir qu’un an. L’ex-star de la Football League devenue commentateur Don Goodman, interrogé en exclusivité pour GOAL par igaming.com, estime que Reynolds et Mac pourraient bientôt remettre la main à la poche : « Je le pense, car ils sont ambitieux.
C’est l’un des clubs les mieux lotis en matière de fair-play financier, car il génère d’importants revenus par d’autres canaux. Surtout, l’entraîneur, le groupe et les propriétaires auront passé une saison en Championship pour voir ce qu’il faut faire et ils en sauront davantage.
Je pense que leur recrutement cet été sera solide et qu’il visera clairement une place parmi les six premiers la saison prochaine, voire mieux. »
Combien Wrexham devra-t-il dépenser en Premier League ?
Une fois que Wrexham aura accédé à l’élite, ce qui est une question de temps, le club devra rejoindre les plus gros dépensiers. Il devra investir 50 millions de livres (68 millions de dollars), 60 millions de livres (80 millions de dollars) voire 70 millions de livres (94 millions de dollars) pour rivaliser avec l’élite.
Interrogé par GOAL sur la nécessité d’une telle inflation financière, l’ancien défenseur des Red Dragons, Frank Sinclair, analyse : « Oui, ils n’auront pas le choix. S’ils veulent s’imposer durablement en Premier League et éviter le statut de club yo-yo, ils devront investir à la hauteur des cadors.
On voit des clubs qui naviguent entre la Football League et la Premier League depuis des siècles et peinent à se maintenir, condamnés au yo-yo. Wrexham n’a pas envie de ce destin, même si cela reste lucratif.
Mais, de l’extérieur, je sais que ces propriétaires veulent une équipe compétitive en Premier League. Pour y parvenir, je ne connais pas encore le budget exact qu’ils pourront allouer, en raison des contraintes financières. Toutefois, ils investiront ce qu’il faut et disposent déjà du soutien financier nécessaire pour rivaliser en Premier League. »
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En lice pour les barrages : Wrexham poursuit son objectif d’intégrer le top 6.
Wrexham pourrait manquer de peu son objectif : une quatrième promotion consécutive qui établirait un nouveau record. À quatre journées de la fin, l’équipe de Phil Parkinson pointe à quatre points des places de barrages.
Cet écart peut encore être comblé, à commencer par la réception de Stoke samedi. L’objectif final demeure inchangé, même si les Red Dragons voient leurs ailes légèrement rognées : leurs ambitions restent intactes.