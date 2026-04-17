En vue de la saison 2025-2026, les Red Dragons ont investi massivement sur des joueurs comme Lewis O’Brien, Callum Doyle, Ben Sheaf et Nathan Broadhead, ce dernier devenant leur recrue la plus chère à ce jour pour un transfert estimé à 10 millions de livres (14 millions de dollars).

Ce record pourrait toutefois ne tenir qu’un an. L’ex-star de la Football League devenue commentateur Don Goodman, interrogé en exclusivité pour GOAL par igaming.com, estime que Reynolds et Mac pourraient bientôt remettre la main à la poche : « Je le pense, car ils sont ambitieux.

C’est l’un des clubs les mieux lotis en matière de fair-play financier, car il génère d’importants revenus par d’autres canaux. Surtout, l’entraîneur, le groupe et les propriétaires auront passé une saison en Championship pour voir ce qu’il faut faire et ils en sauront davantage.

Je pense que leur recrutement cet été sera solide et qu’il visera clairement une place parmi les six premiers la saison prochaine, voire mieux. »