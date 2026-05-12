Un nouveau prétendant pour l’attaquant du FC Barcelone : Robert Lewandowski s’apprête-t-il à créer la surprise avec un transfert inattendu ?

L’attaquant a toujours gardé le mystère sur son avenir, répétant qu’il n’avait pas encore pris de décision. « Je vais attendre que les différentes options se précisent, puis choisir ce qui est le mieux pour moi et ma famille », a-t-il affirmé en marge des célébrations du titre du FC Barcelone.

Interrogé par la chaîne polonaise Eleven Sports, l’attaquant de 37 ans a toutefois ouvert la porte à un futur dans un « championnat de moindre envergure ». « J’ai presque 38 ans, mais je me sens bien et j’envisage cette possibilité », a-t-il ajouté.

Sous les ordres de l’entraîneur barcelonais Hansi Flick, il a disputé 43 matchs cette saison, souvent titulaire, et totalise 18 buts et 4 passes décisives en un peu plus de 2 200 minutes de jeu, des statistiques qui témoignent de son efficacité.