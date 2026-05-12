Selon Sky, le FC Porto s’intéresserait de près au recrutement du Polonais de 37 ans. Si aucune négociation ni accord n’est pour l’instant en vue, le club portugais est tout de même en lice pour accueillir Lewandowski.
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Un nouveau prétendant pour l’attaquant du FC Barcelone : Robert Lewandowski s’apprête-t-il à créer la surprise avec un transfert inattendu ?
Le contrat de l’attaquant avec le Barça expire en fin de saison, ce qui lui ouvrira les portes d’un transfert gratuit. Si Catalans et joueur n’ont pas totalement écarté une prolongation d’un an, les indices d’un départ se sont multipliés ces dernières semaines.
Plusieurs prétendants se positionnent déjà : la Juventus Turin et l’AC Milan, récemment présentés comme favoris, suivent le dossier avec attention, tout comme des formations de MLS et d’Arabie saoudite.
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Robert Lewandowski prendrait davantage de temps avant de statuer sur son avenir.
L’attaquant a toujours gardé le mystère sur son avenir, répétant qu’il n’avait pas encore pris de décision. « Je vais attendre que les différentes options se précisent, puis choisir ce qui est le mieux pour moi et ma famille », a-t-il affirmé en marge des célébrations du titre du FC Barcelone.
Interrogé par la chaîne polonaise Eleven Sports, l’attaquant de 37 ans a toutefois ouvert la porte à un futur dans un « championnat de moindre envergure ». « J’ai presque 38 ans, mais je me sens bien et j’envisage cette possibilité », a-t-il ajouté.
Sous les ordres de l’entraîneur barcelonais Hansi Flick, il a disputé 43 matchs cette saison, souvent titulaire, et totalise 18 buts et 4 passes décisives en un peu plus de 2 200 minutes de jeu, des statistiques qui témoignent de son efficacité.