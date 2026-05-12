Un nouveau poste après douze ans au SC Fribourg : le retour spectaculaire de Christian Streich

Dès le jour du match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud, Streich intégrera le studio de la Coupe du monde à Berlin pour livrer son analyse aux côtés des animateurs Katrin Müller-Hohenstein et Jochen Breyer.

« Je me réjouis de ce tout nouveau rôle et de me préparer intensivement à cette tâche », a déclaré Streich dans le communiqué de la ZDF. Son objectif est « d’expliquer les stratégies de jeu des différentes équipes de manière à ce que les téléspectateurs puissent les comprendre et les suivre ». Le directeur des sports de la ZDF, Yorck Polus, salue en lui « un entraîneur atypique, connu pour ses propos clairs ».

Tout comme l’ARD, la ZDF diffusera au total 30 rencontres durant la compétition. L’équipe d’experts de la chaîne comprend également le duo complémentaire des champions du monde 2014 Per Mertesacker et Christoph Kramer, ainsi que l’entraîneuse Friederike Kromp et l’expert en arbitrage Thorsten Kinhöfer.

Il commentera notamment le deuxième match de poule de la Mannschaft face à la Côte d’Ivoire, le 20 juin. Figure appréciée du football allemand, il a dirigé le SC Fribourg de 2012 à 2024, gagnant l’estime de nombreux supporters bien au-delà de la Forêt-Noire.