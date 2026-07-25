AFP
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Un nouveau numéro 7 en ville ! L'Atlético de Madrid conclut un transfert sensationnel de 35 millions d'euros pour la star du PSG, Kang-in Lee
Un retour triomphal en Espagne
L'Atlético a officialisé l'arrivée de Kang-in Lee en provenance du PSG pour un montant estimé à 35 millions d'euros. Le milieu de terrain de 25 ans a paraphé un contrat à long terme qui le lie à la capitale espagnole jusqu'en 2031. Après un passage couronné de succès en France, Lee fait son retour en Liga au sommet de sa carrière.
Il arrive fort d’un été impressionnant, au cours duquel il a représenté la Corée du Sud lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Pour souligner son statut de recrue phare, le club lui a attribué le prestigieux maillot numéro sept.
Une qualité et un pedigree éprouvés
Le grand club espagnol n'a pas tardé à exprimer sa joie face à cette recrue de premier plan. Dans un communiqué officiel, le club a souligné la polyvalence et les qualités techniques exceptionnelles qui ont fait de ce meneur de jeu une cible prioritaire.
« L'Atlético de Madrid et le Paris Saint-Germain sont parvenus à un accord concernant le transfert de Kang In Lee, qui a signé avec notre club jusqu'au 30 juin 2031 », indique le communiqué.
« Milieu de terrain gaucher talentueux, ce joueur de 25 ans peut évoluer au poste de milieu offensif ou sur l’un ou l’autre des ailes, et se distingue par sa vision du jeu, son contrôle de balle exceptionnel ainsi que ses qualités de passeur et de tireur. Kang In Lee est le nouveau numéro « 7 » de l’Atlético de Madrid. »
Spécialiste du football espagnol
Si Lee a conquis la gloire mondiale à Paris, le football espagnol lui est familier. Né à Incheon, le joueur s’est installé en Espagne à seulement dix ans pour intégrer le prestigieux centre de formation de Valence. Il a ensuite percé avec l’équipe première, remportant la Copa del Rey 2019 et totalisant 62 apparitions chez les seniors.
En quête d’un temps de jeu plus régulier, il a ensuite été transféré au Real Majorque. Sous la houlette de Luis García Plaza puis de Javier Aguirre, Lee s’est épanoui, disputant 73 matches et s’imposant comme l’un des créateurs les plus prometteurs de la Liga. Ses performances étincelantes sur l’île des Baléares ont finalement convaincu le PSG de s’attacher ses services en 2023.
Sur la scène internationale, son ascension est tout aussi fulgurante depuis son Ballon d’or obtenu lors de la Coupe du monde U20 2019. Après l’or aux Jeux asiatiques 2023, il compte désormais 50 sélections avec son pays.
- Getty Images
Le début d’une nouvelle ère
Les formalités étant réglées, Lee va désormais rejoindre ses nouveaux coéquipiers pour entamer ce nouveau chapitre. Sa polyvalence tactique – capable d’évoluer au centre en tant que meneur de jeu ou de déborder depuis les ailes – offrira à sa nouvelle équipe des options cruciales pour déjouer les défenses adverses.
Les supporters de l’Atlético, impatients de voir leur nouveau numéro sept revêtir le célèbre maillot rouge et blanc, pourraient bien trouver en lui l’atout décisif dont le club a besoin pour briguer les plus grands titres.
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