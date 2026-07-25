Un nouveau numéro 7 en ville ! L'Atlético de Madrid conclut un transfert sensationnel de 35 millions d'euros pour la star du PSG, Kang-in Lee

Le grand club espagnol n'a pas tardé à exprimer sa joie face à cette recrue de premier plan. Dans un communiqué officiel, le club a souligné la polyvalence et les qualités techniques exceptionnelles qui ont fait de ce meneur de jeu une cible prioritaire.

« L'Atlético de Madrid et le Paris Saint-Germain sont parvenus à un accord concernant le transfert de Kang In Lee, qui a signé avec notre club jusqu'au 30 juin 2031 », indique le communiqué.

« Milieu de terrain gaucher talentueux, ce joueur de 25 ans peut évoluer au poste de milieu offensif ou sur l’un ou l’autre des ailes, et se distingue par sa vision du jeu, son contrôle de balle exceptionnel ainsi que ses qualités de passeur et de tireur. Kang In Lee est le nouveau numéro « 7 » de l’Atlético de Madrid. »







