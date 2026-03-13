Getty Images Sport
Un nouveau look pour la Seleção ! Vinicius Jr et ses coéquipiers s'apprêtent à dévoiler le maillot historique de Jordan Brand lors d'un match amical très attendu contre la France
Une nouvelle ère pour les quintuples champions
La Confédération brésilienne de football (CBF) a annoncé un partenariat historique avec Jordan Brand. Dévoilé lors d'un événement prestigieux à São Paulo, le nouveau maillot extérieur marque une rupture avec la tradition en remplaçant le logo Nike par la silhouette emblématique Jumpman de Michael Jordan, alliant ainsi l'héritage du football d'élite à la royauté mondiale du streetwear.
Le maillot conserve la palette classique bleu et jaune, mais intègre le légendaire « Elephant Print », une texture synonyme de la Air Jordan 3 de 1988. Conçu avec la technologie innovante Aero-FIT, le maillot est 11 % plus léger et nettement plus respirant. Il est fabriqué à partir de déchets textiles 100 % recyclés afin d'allier performances d'élite et durabilité environnementale.
Vinicius Jr salue l'impact culturel
Vinicius Jr, icône du Real Madrid, a été choisi comme ambassadeur de cette collaboration, soulignant ainsi que cette initiative dépasse le cadre du terrain. « Pour tous les enfants brésiliens qui rêvent de jouer au football, ce partenariat revêt une signification profonde », a déclaré Vinicius Jr sur le site officiel de la CBF.
« Jordan Brand et notre équipe nationale sont unies par bien plus que le football : il s'agit d'une combinaison de culture et de grandeur. Lorsque le Jumpman apparaît dans nos couleurs, il montre au monde entier la créativité, la passion et l'énergie qui rendent le Brésil si spécial. Il inspire une nouvelle génération à jouer avec style, liberté et fierté chaque fois que nous entrons sur le terrain. »
L'excellence technique rencontre la rue
Ce partenariat marque une refonte technique conçue pour les athlètes modernes. Sarah Mensah, présidente de Jordan Brand, a décrit cette initiative comme une fusion dynamique où performance et expression se nourrissent mutuellement. La ligne de vêtements comprend des équipements d'entraînement spécialisés et des chaussures Tiempo personnalisées pour garantir un look cohérent.
« Aujourd'hui, Jordan a déclenché quelque chose de vraiment extraordinaire. Ce partenariat avec l'équipe nationale brésilienne est plus qu'une simple collaboration ; c'est une célébration de l'incroyable brillance, de la créativité et de l'énergie du football mondial, avec le Brésil en son cœur dynamique. Là où il y a de la brillance, de la confiance et le pouls de la compétition, Jordan prospère. Ce n'est pas seulement une rencontre entre deux mondes, c'est une fusion dynamique où la performance et l'expression se nourrissent mutuellement », a déclaré Mme Mensah.
Les débuts contre les Bleus
Les fans pourront voir Jumpman en action pour la première fois le 26 mars, lorsque le Brésil affrontera la France dans un match amical très attendu. C'est une scène tout à fait appropriée pour un début historique, alors que la Seleção cherche à se mesurer à l'élite européenne.
Le Brésil aborde ce match avec l'intention de maintenir son élan après une série de résultats mitigés lors de ses cinq dernières rencontres, au cours desquelles il a remporté deux victoires et fait un match nul. La Seleção profitera de ce match amical intercontinental pour peaufiner son effectif avant la Coupe du monde cet été, où elle a été tirée au sort dans le groupe C aux côtés du Maroc, d'Haïti et de l'Écosse.
