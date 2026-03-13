Un nouveau look pour la Seleção ! Vinicius Jr et ses coéquipiers s'apprêtent à dévoiler le maillot historique de Jordan Brand lors d'un match amical très attendu contre la France

La Confédération brésilienne de football (CBF) a annoncé un partenariat historique avec Jordan Brand. Dévoilé lors d'un événement prestigieux à São Paulo, le nouveau maillot extérieur marque une rupture avec la tradition en remplaçant le logo Nike par la silhouette emblématique Jumpman de Michael Jordan, alliant ainsi l'héritage du football d'élite à la royauté mondiale du streetwear.

Le maillot conserve la palette classique bleu et jaune, mais intègre le légendaire « Elephant Print », une texture synonyme de la Air Jordan 3 de 1988. Conçu avec la technologie innovante Aero-FIT, le maillot est 11 % plus léger et nettement plus respirant. Il est fabriqué à partir de déchets textiles 100 % recyclés afin d'allier performances d'élite et durabilité environnementale.