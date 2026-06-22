Grâce à leur « joker » et à une nouvelle prestation pleine de passion, les petits géants du football ont également donné du fil à retordre à l'Uruguay et peuvent, après ce match nul 2-2 (1-2), continuer à rêver d'une qualification pour les huitièmes de finale. Ils peuvent même encore terminer premiers de leur groupe.
Traduit par
Un nouveau héros populaire et « roi » Salah : le Cap-Vert crée une nouvelle énorme sensation à la Coupe du monde – l'Égypte met le cap sur les huitièmes de finale
Varela (61^e) a égalisé d’entrée, seulement trois minutes après avoir remplacé un coéquipier chez les « Requins bleus ». Auparavant, l’Uruguay semblait déjà en voie de l’emporter grâce aux buts de Maxi Araujo (44^e) et d’Agustin Canobbio (45^e+6), après que Kevin Pina (21^e) eut ouvert le score pour les Capverdiens dans cette Coupe du monde.
« Nous sommes ici pour nous mesurer au plus haut niveau et réaliser un nouveau rêve : atteindre le tour suivant », a déclaré l’entraîneur Pedro Leitao Brito. « Nous en sommes à un stade où nous pouvons dire : oui, nous nous battons pour la qualification. »
L’outsider a tout donné, abordant chaque duel avec cœur et passion, et a été récompensé par la malice de Varela. Pour inscrire son but, le joueur de 24 ans a habilement exploité un malentendu dans la défense uruguayenne. Le Cap-Vert compte ainsi un nouveau héros dans ce tournoi, aux côtés du gardien Vozinha, déjà auteur d’un match référence contre l’Espagne, championne d’Europe (0-0), et qui, cette fois, évoluait sous les yeux de sa mère venue spécialement pour l’occasion.
Le Cap-Vert surprend à la Coupe du monde et se hisse en huitièmes de finale
Le Cap-Vert et l’Uruguay se dirigent vers une finale haletante dans le groupe H : derrière l’Espagne (4), les deux formations comptent deux points chacune. Pour clore la phase de groupes, le Cap-Vert défiera l’Arabie saoudite dans la nuit de vendredi à samedi, tandis que l’Uruguay se mesurera en parallèle à Lamine Yamal et à ses coéquipiers.
Après leur performance remarquée face à l’Espagne, les Capverdiens ont de nouveau affiché une grande assurance. Lorsque l’arbitre Espen Eskas (Norvège) leur a accordé un coup franc en milieu de première mi-temps, Pina a pris ses responsabilités à environ 30 mètres du but. Le joueur de 29 ans a décoché une frappe puissante… et a inscrit le tout premier but de l’histoire de ce petit archipel africain en Coupe du monde. Il faut toutefois reconnaître que Fernando Muslera, le gardien de l’Uruguay, n’a pas fait bonne figure sur ce but. Les supporters cap-verdiens, eux, se moquaient bien de ce détail : leur joie était sans limite. Même la mère de Vozinha exultait en tribune.
L’euphorie cap-verdienne a-t-elle duré trop longtemps ? L’Uruguay a-t-elle été secouée par ce coup de semonce ? Toujours est-il que la sélection de Federico Valverde a alors haussé son niveau de jeu. Sur un centre du milieu de terrain dévié sur son propre poteau par Sidny Lopes Cabral, Araujo a profité d’un moment de flottement défensif pour égaliser de la tête à bout portant.
Peu après, Araujo, encore lui, prolongea de la tête pour Canobbio, et le milieu du Fluminense, à bout portant, transperça les Capverdiens. Mais l’outsider ne s’avoua pas vaincu : après l’égalisation de Varela, le Cap-Vert poussa pour gagner. L’Uruguay, de son côté, ne lâcha rien dans une fin de match palpitante.
- Getty Images Sport
Mohamed Salah inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde avec l’Égypte.
Le « roi » a tenu sa promesse : Mohamed Salah a offert à l’Égypte sa première victoire historique en Coupe du monde. La star sortante du FC Liverpool a inscrit le deuxième but décisif lors du succès 3-1 (0-1) contre l’outsider néo-zélandais, lors de la deuxième journée de la phase de groupes, propulsant les siens vers les huitièmes de finale.
Avec les contributions de Mostafa Ziko (58e) et Trezeguet (82e), Salah (67e) a donc mené les « Pharaons » vers leur premier succès en phase finale d’une Coupe du monde, après neuf tentatives infructueuses, et les a propulsés en tête du groupe G. Lors de l’ultime journée de la phase de groupes, les Pharaons défieront l’Iran à Seattle. Fort de quatre points et d’une possible qualification parmi les huit meilleurs troisièmes, le groupe de Rui Vitória aborde cette rencontre sans pression excessive.
« Il faut savourer cette journée », a déclaré Salah avec un large sourire, ajoutant que l’ambiance lui avait donné l’impression de « jouer à domicile ». « Nous sommes désormais en tête du groupe. Mais le prochain match est très important. »
- Getty Images Sport
L’Égypte paraît désorganisée… puis Mo Salah fait son entrée
Pour la Nouvelle-Zélande, en revanche, l’attente se poursuit : les « All Whites », qui avaient pourtant ouvert le score grâce à Finn Surman (15^e), n’ont toujours pas goûté à la victoire après huit participations à la Coupe du monde. Vendredi prochain (heure locale), la 85^e nation du classement mondial aura sans doute sa dernière chance, pour l’instant, face à une sélection belge qui a jusqu’ici déçu.
L’envie de décrocher enfin cette victoire était immense des deux côtés. « Ce serait historique », a déclaré l’entraîneur néo-zélandais Bazeley, tandis que son homologue Hossam Hassan assurait vouloir « faire plaisir » à ses compatriotes. Des paroles confirmées par les faits.
Dès le coup d’envoi, les deux équipes ont cherché à se créer des occasions franches. Les nombreux supporters égyptiens, en particulier, ont bruyamment encouragé leur équipe dans le stade comble de Vancouver. Il n’a toutefois pas fallu longtemps pour les faire taire pour la première fois.
La frappe d’Elijah Just (14e) a d’abord fait sursauter le public – avant que, quelques secondes plus tard, Surman, qui évolue aux Portland Timbers en MLS, ne donne l’avantage à la Nouvelle-Zélande d’une tête placée sans marquage. L’Égypte a réagi avec rage, mais trop de désordre.
Il a fallu attendre la 27e minute pour que l’ancien Francfortois Omar Marmoush décolle la première frappe des favoris. Le reste du temps, Salah et ses coéquipiers semblaient désorientés face à des Néo-Zélandais défendant avec passion, et leurs approximations dans le dernier tiers n’arrangeaient rien.
La seconde période a toutefois vu les Pharaons mieux exploiter les espaces, sans pour autant neutraliser les incursions néo-zélandaises, comme celle de Callum McCowatt (52e). L’égalisation de Ziko est finalement intervenue, embrasant le BC Place de Vancouver, avant que Salah ne donne l’avantage aux siens.
Coupe du monde : le programme et les résultats de la nuit
Date À domicile Extérieur Résultat 22 juin 2026 Uruguay Cap-Vert 2-2 22 juin 2026 Nouvelle-Zélande Égypte 1-3