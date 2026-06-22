Un nouveau héros populaire et « roi » Salah : le Cap-Vert crée une nouvelle énorme sensation à la Coupe du monde – l'Égypte met le cap sur les huitièmes de finale

Le Cap-Vert et l’Uruguay se dirigent vers une finale haletante dans le groupe H : derrière l’Espagne (4), les deux formations comptent deux points chacune. Pour clore la phase de groupes, le Cap-Vert défiera l’Arabie saoudite dans la nuit de vendredi à samedi, tandis que l’Uruguay se mesurera en parallèle à Lamine Yamal et à ses coéquipiers.

Après leur performance remarquée face à l’Espagne, les Capverdiens ont de nouveau affiché une grande assurance. Lorsque l’arbitre Espen Eskas (Norvège) leur a accordé un coup franc en milieu de première mi-temps, Pina a pris ses responsabilités à environ 30 mètres du but. Le joueur de 29 ans a décoché une frappe puissante… et a inscrit le tout premier but de l’histoire de ce petit archipel africain en Coupe du monde. Il faut toutefois reconnaître que Fernando Muslera, le gardien de l’Uruguay, n’a pas fait bonne figure sur ce but. Les supporters cap-verdiens, eux, se moquaient bien de ce détail : leur joie était sans limite. Même la mère de Vozinha exultait en tribune.

L’euphorie cap-verdienne a-t-elle duré trop longtemps ? L’Uruguay a-t-elle été secouée par ce coup de semonce ? Toujours est-il que la sélection de Federico Valverde a alors haussé son niveau de jeu. Sur un centre du milieu de terrain dévié sur son propre poteau par Sidny Lopes Cabral, Araujo a profité d’un moment de flottement défensif pour égaliser de la tête à bout portant.

Peu après, Araujo, encore lui, prolongea de la tête pour Canobbio, et le milieu du Fluminense, à bout portant, transperça les Capverdiens. Mais l’outsider ne s’avoua pas vaincu : après l’égalisation de Varela, le Cap-Vert poussa pour gagner. L’Uruguay, de son côté, ne lâcha rien dans une fin de match palpitante.