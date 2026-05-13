Ce projet offre à l’équipe féminine de City un espace sur mesure tout en lui permettant de rester sur le même campus que l’équipe masculine et le centre de formation. Officialisé après près de quatre ans de gestation, le complexe a accueilli les championnes de WSL il y a quelques semaines.

Les nouvelles championnes de la WSL disposent désormais d’espaces dédiés à la médecine, à la rééducation, à la kinésithérapie, à l’hydrothérapie et à la récupération, ainsi que de chefs cuisiniers et de nutritionnistes entièrement consacrés à l’équipe féminine, auparavant logée dans les mêmes locaux que l’académie.

Joueuses et staff ont participé à la conception : la milieu de terrain Laura Coombs a supervisé certains éléments de décoration intérieure, tandis que le groupe a choisi la façon dont ses noms s’affichent sur les casiers du vestiaire circulaire, inspiré de celui de l’Etihad Stadium et pensé pour renforcer la cohésion d’équipe.

« J’adore ce bâtiment », a déclaré Greenwood à la presse. « J’adore arriver devant les portes chaque matin. Ne vous y trompez pas, j’adore jouer pour ce club et j’ai toujours été impressionnée par les installations mises à notre disposition. Mais là, on passe à un tout autre niveau. »

Interrogé pour savoir s’il s’agissait du meilleur centre d’entraînement de sa carrière, le milieu de terrain de 32 ans, forte de plus de 100 sélections avec l’Angleterre et passée par Lyon, huit fois championne d’Europe, a répondu : « Pour un club féminin, oui, sans aucun doute. En sélection, nous avons bien sûr St George’s Park, qui est exceptionnel. À Lyon, nous avions des installations correctes, qui répondaient à nos besoins. Mais rien n’égale cela. Je pense que c’est le meilleur, car il est conçu spécialement pour nous, en tous points. »