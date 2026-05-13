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Un nouveau foyer ! Manchester City dévoile son nouveau siège social, d’une valeur de 10 millions de livres sterling, destiné à son équipe féminine. Alex Greenwood, star des Lionesses, estime que ces installations permettront aux nouvelles championnes de la WSL d’atteindre « un tout autre niveau »
Découvrez l’intérieur du nouveau centre d’entraînement de 10 millions de livres sterling de Manchester City Women.
Ce projet offre à l’équipe féminine de City un espace sur mesure tout en lui permettant de rester sur le même campus que l’équipe masculine et le centre de formation. Officialisé après près de quatre ans de gestation, le complexe a accueilli les championnes de WSL il y a quelques semaines.
Les nouvelles championnes de la WSL disposent désormais d’espaces dédiés à la médecine, à la rééducation, à la kinésithérapie, à l’hydrothérapie et à la récupération, ainsi que de chefs cuisiniers et de nutritionnistes entièrement consacrés à l’équipe féminine, auparavant logée dans les mêmes locaux que l’académie.
Joueuses et staff ont participé à la conception : la milieu de terrain Laura Coombs a supervisé certains éléments de décoration intérieure, tandis que le groupe a choisi la façon dont ses noms s’affichent sur les casiers du vestiaire circulaire, inspiré de celui de l’Etihad Stadium et pensé pour renforcer la cohésion d’équipe.
« J’adore ce bâtiment », a déclaré Greenwood à la presse. « J’adore arriver devant les portes chaque matin. Ne vous y trompez pas, j’adore jouer pour ce club et j’ai toujours été impressionnée par les installations mises à notre disposition. Mais là, on passe à un tout autre niveau. »
Interrogé pour savoir s’il s’agissait du meilleur centre d’entraînement de sa carrière, le milieu de terrain de 32 ans, forte de plus de 100 sélections avec l’Angleterre et passée par Lyon, huit fois championne d’Europe, a répondu : « Pour un club féminin, oui, sans aucun doute. En sélection, nous avons bien sûr St George’s Park, qui est exceptionnel. À Lyon, nous avions des installations correctes, qui répondaient à nos besoins. Mais rien n’égale cela. Je pense que c’est le meilleur, car il est conçu spécialement pour nous, en tous points. »
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« Tout est à nous » : les temps forts de la nouvelle infrastructure de Manchester City
Plusieurs raisons expliquent l’accueil très favorable réservé à ce centre par les joueuses et le staff. Pour Greenwood, l’atout majeur réside dans les améliorations nutritionnelles : « Nous maîtrisons entièrement nos activités sur place : la restauration, la salle de sport, tout est à nous. Les membres de l’équipe ont des préférences très variées. Notre effectif compte de nombreuses nationalités aux goûts très variés, et nous pouvons satisfaire chacun. »
Emma Deakin, directrice des services de performance, souligne les avantages de l’avoir quitté l’ancien centre d’entraînement partagé avec les garçons de l’académie : « Là-bas, les exigences sont différentes et il y a 200 garçons, âgés de 14 à 19 ans, à nourrir. Je pense que les goûts sont probablement différents aussi. Ici, nous pouvons vraiment personnaliser l’alimentation d’avant-match pour chaque joueuse, qu’elle soit Japonaise, Jamaïcaine ou Brésilienne. Nous nous adaptons précisément aux préférences des filles, nous savons ce qu’elles veulent manger et comment les alimenter. »
Conçu pour répondre aux attentes des joueuses et du staff : pourquoi l’entraîneur de Manchester City, fraîchement couronné champion de la WSL, apprécie tant ces nouveaux locaux.
Pour l’entraîneur principal de City, Andree Jeglertz, l’atout majeur des nouveaux locaux est la facilité avec laquelle il peut nouer des « liens » permanents avec l’ensemble du staff et les joueurs. « Fini les rendez-vous formels », explique-t-il. « On croise tout le monde à tout moment, on descend facilement à la salle de sport. Si l’on veut parler à un joueur, on l’aborde à la pause déjeuner. Le lien, c’est l’essentiel. »
Il s’est exprimé devant la presse dans le salon, un espace informel où les joueurs se détendent, mais aussi le lieu où il mènera l’analyse tactique du prochain adversaire. C’est également là que le groupe a suivi le match nul 1-1 d’Arsenal contre Brighton mercredi soir, rencontre qui a officialisé le titre des Gunners.
« N’est-ce pas génial ? On peut passer d’un moment de détente à une analyse tactique poussée de Chelsea cinq minutes plus tard », fait-il remarquer. « Je pense que c’est pour cela que cette pièce est le cœur du centre. C’est ici que nous parlons de liens, d’évaluation tactique – nous pouvons être francs et honnêtes les uns avec les autres – puis, quelques minutes plus tard, les joueurs s’y retrouvent en liberté, loin des entraîneurs. »
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Avantages et inconvénients : la construction du nouveau stade intervient alors que les spéculations vont bon train quant à l’avenir de Shaw.
Manchester City franchit une nouvelle étape vers la domination nationale. Chelsea, qui avait dominé la WSL en s’imposant lors des six dernières saisons, a été détrôné par un groupe déterminé à entamer son propre cycle de succès. En battant les Blues en demi-finale de la FA Cup dimanche dernier, les Citizens les ont également privés de leur trophée, pourtant conquise à quatre reprises au cours des cinq dernières années. City partira favori pour soulever le prochain titre, le 25 mars à Wembley face à Brighton.
Reste à régler un dossier brûlant : les rumeurs persistantes autour de Khadija « Bunny » Shaw, peut-être la meilleure avant-centre du monde, annoncent un départ gratuit cet été, Chelsea tenant la corde pour la recruter. « J’adorerais que Bunny reste dans ce club pour toujours », déclare Greenwood, dont le casier jouxte celui de la joueuse, unique entorse à l’ordre numérique. « C’est une personne incroyable. Je l’adore et j’espère fêter des victoires avec elle pendant de nombreuses années encore. »
Néanmoins, Jeglertz s’est dit convaincu, ce week-end, qu’il disposerait en juillet d’un groupe capable de briguer le titre, avec ou sans la joueuse. « Nous construisons une machine à gagner », a déclaré Charlotte O’Neill, directrice générale de City. « Nos infrastructures montrent l’engagement du City Football Group envers le football féminin et cette équipe. »