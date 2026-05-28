Un nouveau départ se profile-t-il pour la star délaissée de Manchester City, désormais que Pep Guardiola a quitté le club ? Le point sur l’avenir de Kalvin Phillips, après sa chute vertigineuse et son transfert de 45 millions de livres sterling

L’aube d’une nouvelle ère à Manchester City, après dix années historiques sous la direction de Guardiola, soulève immédiatement des questions sur l’avenir des joueurs en marge de l’effectif. Si Maresca est pressenti pour succéder au Catalan, ce changement sur le banc ne constituera pas nécessairement la bouée de sauvetage que Phillips espérait. L’international anglais, arrivé en 2022 en provenance de Leeds United, n’a pas réussi à s’imposer à l’Etihad, avec seulement 32 apparitions toutes compétitions confondues.

Malgré ses liens avec Maresca, qui l’avait déjà côtoyé lors de son passage comme assistant de Guardiola, City devrait explorer le marché des transferts pour se renforcer. Alors que le club vise à reconquérir le titre de Premier League et à améliorer son classement européen, il semble plus probable qu’il se sépare du milieu de terrain plutôt que de le réintégrer dans un effectif qui a évolué sans lui. Avec deux ans restant sur un contrat lucratif, une solution devra être trouvée pour satisfaire toutes les parties.