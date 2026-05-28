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Un nouveau départ se profile-t-il pour la star délaissée de Manchester City, désormais que Pep Guardiola a quitté le club ? Le point sur l’avenir de Kalvin Phillips, après sa chute vertigineuse et son transfert de 45 millions de livres sterling
L’ère post-Guardiola à Manchester City
L’aube d’une nouvelle ère à Manchester City, après dix années historiques sous la direction de Guardiola, soulève immédiatement des questions sur l’avenir des joueurs en marge de l’effectif. Si Maresca est pressenti pour succéder au Catalan, ce changement sur le banc ne constituera pas nécessairement la bouée de sauvetage que Phillips espérait. L’international anglais, arrivé en 2022 en provenance de Leeds United, n’a pas réussi à s’imposer à l’Etihad, avec seulement 32 apparitions toutes compétitions confondues.
Malgré ses liens avec Maresca, qui l’avait déjà côtoyé lors de son passage comme assistant de Guardiola, City devrait explorer le marché des transferts pour se renforcer. Alors que le club vise à reconquérir le titre de Premier League et à améliorer son classement européen, il semble plus probable qu’il se sépare du milieu de terrain plutôt que de le réintégrer dans un effectif qui a évolué sans lui. Avec deux ans restant sur un contrat lucratif, une solution devra être trouvée pour satisfaire toutes les parties.
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Sheffield United prend la tête de la course
Selon The Star, Sheffield United suit de près le dossier avec un vif intérêt. Les Blades veulent toujours faire revenir Phillips à Bramall Lane, malgré un prêt perturbé par les blessures lors de la seconde partie de la saison dernière. Chris Wilder, grand admirateur du milieu de 30 ans, salue son influence tant sur le terrain qu’en dehors, ayant été impressionné par son professionnalisme durant son passage dans le South Yorkshire.
Cette détermination a déjà entraîné un premier ajustement dans l’effectif : la volonté de rapatrier l’ancien joueur de Leeds a en effet pesé dans la décision de se séparer de Jairo Riedewald. Le Néerlandais, qui s’attendait à voir son option de prolongation d’un an activée, a été surpris par ce revirement, preuve que Wilder et son staff placent le milieu de Manchester City en tête de leurs priorités.
Les obstacles financiers d’un transfert
Si un transfert définitif a été évoqué, l’article suggère que Manchester United visera sans doute un nouveau prêt. L’obstacle principal demeure financier : le salaire de Phillips dépasse largement les capacités des Blades. Toutefois, Manchester City s’est déjà dit prêt à subsidier une partie de ses émoluments pour lui assurer un temps de jeu régulier avec l’équipe première, une démarche qui pourrait se répéter cet été.
Séduit par le profil du milieu de terrain et par son impact dans le vestiaire, le manager des Blades a fait part de son intérêt sans détour.
« Il y aura encore beaucoup de clubs à ses trousses », a admis Wilder. « Nous avons recruté un très bon professionnel. Il a été malchanceux avec sa blessure et il n’a pas joué autant qu’il l’aurait souhaité. Je lui ai parlé et je lui ai dit que nous serions ravis d’être une option pour toi, ton agent et ton club d’origine si cela est possible. »
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La recommandation élogieuse de Wilder
Malgré un temps de jeu très limité lors de son premier prêt – seulement trois apparitions avant que la blessure subie lors du derby de Steel City n’écourte sa saison –, Wilder estime que la personnalité du joueur vaut le coup de poker. Le manager entend bâtir un effectif expérimenté et doté d’un fort leadership, des qualités qu’il attribue en abondance à l’international anglais.
Wilder a conclu : « Il répond sans aucun doute à nos attentes en termes de personnalité et de qualités, tant sur le terrain qu'en dehors. Si l'occasion se présente, je suis sûr que nous tenterons de la saisir. »