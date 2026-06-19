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Un nouveau départ pour Ansu Fati ! L’ancien ailier du FC Barcelone surprend ses fans avec son premier single musical
Fati se lance dans une carrière musicale
L'attaquant polyvalent vient de sortir un titre de deux minutes et 15 secondes qui mêle avec dynamisme des rythmes d'afrobeat, de reggaeton et d'amapiano. Ce projet artistique retrace un parcours personnel qui a discrètement pris son envol lors de sa longue rééducation suite à une grave blessure au genou survenue en 2020. Fati a passé la saison en France à travailler en toute discrétion dans des studios d'enregistrement professionnels à Nice, aux côtés du célèbre producteur Gambinoalaprod et de l'ancien milieu de terrain international français Paul Pogba.
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Le label salue la progression naturelle du club.
L'équipe administrative à l'origine de cette sortie mondiale a fermement rejeté l'idée selon laquelle ce projet ne serait qu'un simple coup de pub éphémère. Les dirigeants affirment que l'attaquant a passé des années à perfectionner ses compétences techniques en chant et ses talents de compositeur lors de séances privées.
Federico Scialabba, PDG de Music Brokers, souligne que Fati n’est pas un simple « footballeur qui chante », mais un artiste ayant développé sa dimension musicale de manière organique et progressive.
Les sportifs de haut niveau s'intéressent à l'art
L’initiative médiatique de Fati s’inscrit dans une tendance croissante chez les footballeurs de haut niveau, qui utilisent la musique urbaine comme exutoire créatif pour exprimer leurs émotions. L’ancien gardien du FC Barcelone, José Pinto, avait déjà réussi une transition vers la production musicale, tandis que des stars comme Memphis Depay et Neymar comptabilisent plusieurs millions de streams. Le morceau met l’accent sur la persévérance amoureuse et une détermination sans faille à conquérir l’autre, miroir de l’engagement total que exige le plus haut niveau.
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Le transfert définitif devrait être officialisé sous peu.
L'attaquant va bientôt se recentrer sur le football de compétition après une saison fructueuse en France. Auteur de 11 buts en 25 matches de Ligue 1, il a convaincu Monaco de s'accorder avec Barcelone sur une indemnité de 11 millions d'euros pour transformer son prêt en transfert définitif. Finaliser ce transfert crucial à long terme tout en préparant la pré-saison constituera un véritable test pour l'attaquant, qui doit jongler entre ses deux carrières professionnelles.