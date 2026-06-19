Un nouveau départ pour Ansu Fati ! L’ancien ailier du FC Barcelone surprend ses fans avec son premier single musical

L'équipe administrative à l'origine de cette sortie mondiale a fermement rejeté l'idée selon laquelle ce projet ne serait qu'un simple coup de pub éphémère. Les dirigeants affirment que l'attaquant a passé des années à perfectionner ses compétences techniques en chant et ses talents de compositeur lors de séances privées.

Federico Scialabba, PDG de Music Brokers, souligne que Fati n’est pas un simple « footballeur qui chante », mais un artiste ayant développé sa dimension musicale de manière organique et progressive.