Un nouveau Dejan Kulusevski ? La star de Tottenham reconnaît qu'il « ne sera plus le même joueur » après son opération, mais affirme qu'il « voit enfin le bout du tunnel » à l'approche de son retour tant attendu

La principale préoccupation des supporters des Spurs comme des fans suédois est de savoir si l'ailier pourra retrouver la forme explosive qui avait fait de lui l'une des vedettes de la Premier League. Kulusevski, cependant, ne souhaite pas simplement revenir à son niveau d'antan. Il estime que cette période loin des terrains lui a permis d'acquérir une nouvelle perspective sur le jeu et sur ses propres capacités physiques, ce qui a donné lieu à une transformation audacieuse de son style de jeu.

Répondant aux doutes concernant son niveau de performance potentiel, Kulusevski s'est montré provocateur. « J'entends les gens dire : "Sera-t-il le même joueur à son retour ?" Non, je ne serai pas le même joueur », a-t-il déclaré fermement. « Je serai bien meilleur et bien plus fort, plus intelligent et plus utile à mes coéquipiers. C’est ma force motrice. C’est un défi que je n’ai pas encore réussi à relever, car je ne suis pas en bonne santé. Mais ce n’est pas encore fini et c’est maintenant que le deuxième match commence. »



