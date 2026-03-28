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Ahmed Refaat

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Un nouveau Dejan Kulusevski ? La star de Tottenham reconnaît qu'il « ne sera plus le même joueur » après son opération, mais affirme qu'il « voit enfin le bout du tunnel » à l'approche de son retour tant attendu

D. Kulusevski
Tottenham
Premier League
Suède

Dejan Kulusevski, le meneur de jeu de Tottenham, est enfin prêt à tourner la page sur son calvaire lié aux blessures. L'international suédois est sur la touche depuis mai 2025, après s'être blessé à la rotule droite lors d'un match contre Crystal Palace. Ce qui avait initialement été diagnostiqué comme un contretemps mineur ne nécessitant que quelques semaines de repos s'est transformé en une période éprouvante de plusieurs mois, marquée par la rééducation et la frustration, pour l'ancien joueur de la Juventus.

  • Le bout du tunnel d'une longue convalescence

    Kulusevski n'a pas joué pour les Spurs de toute la saison et l'annonce récente d'une deuxième opération avait fait craindre qu'il ne soit absent encore plus longtemps que prévu. Dans une interview accordée à Viaplay, il a toutefois admis que, même si le parcours avait été difficile, cette récente intervention chirurgicale avait marqué le tournant dont il avait besoin. « Je comprends que les gens étaient inquiets, mais c'était en fait pour une mauvaise raison », a-t-il expliqué. « C'était vraiment positif de subir cette petite opération et de pouvoir identifier le problème. Maintenant, tout devrait être réglé. Peut-être à cause de choses que l'on ne saura jamais, car, en fin de compte, c'est seulement Dieu qui décide, et personne d'autre. »

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    Évoluer vers une version plus performante

    La principale préoccupation des supporters des Spurs comme des fans suédois est de savoir si l'ailier pourra retrouver la forme explosive qui avait fait de lui l'une des vedettes de la Premier League. Kulusevski, cependant, ne souhaite pas simplement revenir à son niveau d'antan. Il estime que cette période loin des terrains lui a permis d'acquérir une nouvelle perspective sur le jeu et sur ses propres capacités physiques, ce qui a donné lieu à une transformation audacieuse de son style de jeu.

    Répondant aux doutes concernant son niveau de performance potentiel, Kulusevski s'est montré provocateur. « J'entends les gens dire : "Sera-t-il le même joueur à son retour ?" Non, je ne serai pas le même joueur », a-t-il déclaré fermement. « Je serai bien meilleur et bien plus fort, plus intelligent et plus utile à mes coéquipiers. C’est ma force motrice. C’est un défi que je n’ai pas encore réussi à relever, car je ne suis pas en bonne santé. Mais ce n’est pas encore fini et c’est maintenant que le deuxième match commence. »


  • Les yeux rivés sur la Coupe du monde

    L'ailier a déjà hâte de faire ses preuves sur la plus grande scène et estime que son parcours de rétablissement suit un scénario prédestiné qui le mènera au succès dans les mois à venir. Sa confiance reste inébranlable malgré le temps passé loin du football de compétition, alors que les Spurs luttent contre la relégation et que l'équipe nationale suédoise se bat pour une place en Coupe du monde, après avoir battu l'Ukraine pour se qualifier pour la finale des barrages contre la Pologne.

    « Il s'agit maintenant simplement de revenir sur le terrain avec sérénité et régularité », a-t-il déclaré. « Je vois enfin le bout du tunnel. J'en suis convaincu, je me sens mieux. J'ai vraiment un bon pressentiment concernant le match contre la Pologne et la Coupe du monde dans quelques mois. C'est ainsi que le livre et le chapitre se termineront. J'en suis convaincu. »

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    Retour aux affaires pour les Spurs et la Suède

    Pour Igor Tudor, l'entraîneur de Tottenham, le retour d'un Kulusevski en pleine forme et motivé constituera un véritable coup de pouce. L'ailier apporte un profil tactique unique qui a manqué à l'équipe pendant son absence. L'attention se porte désormais sur sa réintégration dans l'environnement très intense de la Premier League, où il devra prouver que sa « nouvelle » version est bel et bien supérieure.

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