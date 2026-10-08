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Un nouveau coup dur pour Gianni Infantino ? Alexander Ceferin devrait continuer comme président de l’UEFA jusqu’en 2031 après un revirement sur ses projets de départ
Ceferin confirme sa candidature à sa réélection à Berlin
Dans un mouvement qui consolide sa base de pouvoir au sein du football européen, Ceferin a officiellement informé les présidents des associations nationales qu’il briguerait un nouveau mandat à la tête de l’UEFA. Lors d’une réunion à Berlin jeudi matin, l’avocat slovène a confirmé son intention de prolonger sa présidence jusqu’en 2031, malgré avoir auparavant laissé entendre qu’il ne solliciterait pas de temps supplémentaire en fonction.
Selon ESPN, Nasser Al-Khelaifi avait encouragé Ceferin à briguer un nouveau mandat lors d’une récente assemblée à Copenhague, soulignant le soutien de haut niveau dont bénéficie Ceferin parmi les dirigeants de clubs et de fédérations les plus influents du continent.
La décision de rester en poste intervient après la mise en œuvre de changements controversés dans les statuts de l’UEFA concernant les limites de mandat présidentiel. Ces modifications, ratifiées lors du Congrès 2024 à Paris, ont effectivement ouvert la voie sur le plan juridique pour que Ceferin reste en poste au-delà de la limite standard de trois mandats.
- AFP
Le patron de l’UEFA va briguer un quatrième mandat
En restant à son poste, le président entend offrir un sentiment de stabilité et d’unité à l’UEFA, en particulier alors que l’organisation se retrouve de plus en plus en désaccord avec l’instance dirigeante mondiale, la FIFA, sur l’orientation future du calendrier international des matches et de la gestion des droits commerciaux.
Le vote officiel pour la présidence doit avoir lieu lors du Congrès de l’UEFA de l’année prochaine, qui se tiendra à Astana, au Kazakhstan. Bien que Ceferin ait auparavant déclaré qu’il avait pris la décision de partir en 2027, l’évolution du paysage politique au sein du sport semble avoir modifié sa trajectoire.
Alors qu’il se prépare pour ce quatrième mandat inédit, son objectif principal reste de renforcer le modèle sportif européen face aux pressions extérieures et de préserver la domination financière de la Ligue des champions de l’UEFA. La nouvelle de sa candidature a été transmise aux délégués par la Press Association, ouvrant la voie à une période de continuité administrative qui permettrait à Ceferin d’atteindre 15 ans à la tête de l’instance en cas de succès.
Le fossé se creuse entre l’UEFA et la FIFA
La décision de rester en fonction est largement perçue comme une manœuvre stratégique visant à contrer l’influence du président de la FIFA, Infantino. Les deux dirigeants se sont fréquemment opposés au cours des dernières années, Ceferin étant devenu l’un des principaux détracteurs des tentatives d’Infantino de remodeler le football mondial.
Les tensions ont atteint leur paroxysme en juillet après l’apparition d’informations selon lesquelles Infantino étudiait un plan visant à obtenir un investissement privé massif pour une société conçue pour gérer les intérêts commerciaux des compétitions phares de la FIFA.
Cette proposition, qui aurait un impact sur les Coupes du monde masculine et féminine, a suscité une vive résistance à Nyon, où des responsables craignent une perte de contrôle sur l’écosystème du football. L’UEFA est même allée jusqu’à déclarer qu’elle avait perdu confiance dans le président de la FIFA en raison de sa gestion de ces projets d’investissement.
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Infantino sous pression de la part des fédérations membres
Tandis que Ceferin consolide sa position en Europe, Infantino fait face à un défi interne important venu de Scandinavie. La plainte éthique de la Norvège, déposée par la Fédération norvégienne de football (NFF), a soulevé de sérieuses questions sur la conduite du président de la FIFA et sur son respect du code d’éthique de l’organisation.
Ce recours en trois volets porte sur des allégations d’ingérence politique et de possible abus de pouvoir, ce qui constitue un cas rare d’action en justice directe engagée par une association membre contre la direction mondiale. La NFF a exprimé de profondes inquiétudes concernant la transparence des processus de prise de décision et l’influence des capitaux privés sur la stratégie à long terme de l’instance dirigeante.
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