Dans un mouvement qui consolide sa base de pouvoir au sein du football européen, Ceferin a officiellement informé les présidents des associations nationales qu’il briguerait un nouveau mandat à la tête de l’UEFA. Lors d’une réunion à Berlin jeudi matin, l’avocat slovène a confirmé son intention de prolonger sa présidence jusqu’en 2031, malgré avoir auparavant laissé entendre qu’il ne solliciterait pas de temps supplémentaire en fonction.

Selon ESPN, Nasser Al-Khelaifi avait encouragé Ceferin à briguer un nouveau mandat lors d’une récente assemblée à Copenhague, soulignant le soutien de haut niveau dont bénéficie Ceferin parmi les dirigeants de clubs et de fédérations les plus influents du continent.

La décision de rester en poste intervient après la mise en œuvre de changements controversés dans les statuts de l’UEFA concernant les limites de mandat présidentiel. Ces modifications, ratifiées lors du Congrès 2024 à Paris, ont effectivement ouvert la voie sur le plan juridique pour que Ceferin reste en poste au-delà de la limite standard de trois mandats.